Aggiornamento sui risultati di easyJet per l’esercizio concluso il 30 settembre 2023: previsto un nuovo ordine di aeromobili

easyJet informa: “easyJet registra un utile ante imposte da record nel quarto trimestre, raggiungendo così gli obiettivi finanziari prefissati nell’anno finanziario 2023. Lo slancio del business permette ora di fissare nuovi, ambiziosi obiettivi a medio termine, di prevedere un nuovo ordine di aeromobili e di riprendere l’erogazione dei dividendi.

Previsto un utile nominale ante imposte da record nel quarto trimestre, compreso tra 650 e 670 milioni di sterline. Crescita del numero di passeggeri del +8% rispetto all’esercizio precedente. RPS (revenue per seat) al +9% rispetto all’esercizio precedente, contro una previsione del 10% circa. CPS (cost per seat) al netto del carburante invariato rispetto all’esercizio precedente

Previsto un utile nominale ante imposte da record per il secondo semestre, compreso tra 850 e 870 milioni di sterline. Crescita del numero di passeggeri del +7% rispetto all’esercizio precedente. RPS (revenue per seat) al +15% a/a. CPS (cost per seat) al netto del carburante ridotto dell’1,3% su base annua rispetto alla previsione di un andamento stabile.

Utile nominale ante imposte per l’anno finanziario 2023 compreso tra 440 e 460 milioni di sterline. easyJet Holidays continua a performare al di sopra delle aspettative e per l’anno finanziario 2023 sono previste circa 120 milioni di sterline di utile ante imposte.

Previsioni per il 1° trimestre dell’anno fiscale 2024: capacità del 15% in più circa rispetto all’anno precedente, rendimenti in crescita rispetto all’anno precedente con load factor sostanzialmente in linea. Il CPS (cost per seat) al netto del carburante dovrebbe presentare una leggera riduzione su base annua”.

“Nuovi obiettivi a medio termine con l’ambizione di raggiungere un utile ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline. Crescita della capacità, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 5% fino al 2028.

Previsione di acquisto di aeromobili. 157 ordini per consegne tra l’anno finanziario 2029 e l’anno finanziario 2034 e 100 diritti di acquisto, soggetti ad approvazione degli azionisti. Portafoglio ordini esistente di 158 aeromobili da consegnare entro il FY28. Conversione di 35 consegne di A320neo in A321neo nell’ambito dell’ordine esistente. 315 aeromobili attualmente in ordine con consegna entro l’anno finanziario 2034 e altri 100 diritti di acquisto.

Proposta di una nuova politica di remunerazione degli azionisti a partire dai risultati dell’esercizio 2023, erogabile all’inizio del 2024. Rapporto di remunerazione per l’esercizio 23 pari al 10% del patrimonio netto nominale. Il rapporto di remunerazione per l’anno fiscale 24 dovrebbe salire al 20% del patrimonio netto nominale. Potenziale di aumento del livello di remunerazione futura da valutare nei prossimi anni”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Abbiamo registrato un’estate da record, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo. Questa performance ha dimostrato che la nostra strategia sta ottenendo risultati e per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all’eccellenza operativa.

I nostri nuovi obiettivi a medio termine forniscono gli elementi per realizzare un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l’ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell’ambito del nostro impegno a favore degli azionisti, il Consiglio di amministrazione intende ripristinare i dividendi a partire dai risultati dell’esercizio 2023.

Abbiamo anche raggiunto una proposta di accordo con Airbus per un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l’efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)