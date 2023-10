Embraer e Sky High Aviation estendono il Pool Program Agreement

Embraer ha annunciato di aver firmato una multi-year contract extension con Sky High Aviation per il Pool Program. “Con questo accordo, la compagnia aerea con base nella Repubblica Dominicana continuerà a ricevere supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per cinque E-190 e due E-175. La società supporta Sky High Aviation dallo scorso anno, quando la compagnia aerea è diventata il primo E-Jet operator nei Caraibi. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo”, afferma Embraer.

“Grazie al team Embraer per il supporto attraverso il Pool Program, questo ci consentirà di mantenere i nostri elevati standard di sicurezza operativa e anche di ridurre i tempi di risposta in AOG situations”, afferma Juan Chamizo, CEO and President of Sky High Aviation.

“Siamo molto lieti di estendere il nostro Pool Program agreement con Sky High Aviation. La compagnia sta ampliando la propria E-Jet footprint insieme al nostro supporto, il che dimostra che siamo sulla strada giusta. Embraer è onorata di far parte dello slancio della compagnia, di supportare le operazioni degli aeromobili e mantenere la prontezza della flotta”, ha affermato Carlos Naufel, CEO and President, Embraer Services & Support.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e il suo vasto component services network. I risultati sono risparmi significativi nei costi di riparazione e di mantenimento dell’inventario e una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ciascun cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nella global aerospace industry”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)