Embraer presenta il portfolio completo di velivoli all’NBAA 2023

Embraer torna alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2023 dal 17 al 19 ottobre a Las Vegas, Nevada. “La società presenterà il suo portfolio completo di velivoli leader del settore che include il nuovo entry-level Phenom 100EX, il light Phenom 300E, il midsize Praetor 500 e il super-midsize Praetor 600 all’Henderson Executive Airport. L’azienda arriva alla fiera con un forte slancio dopo una serie di annunci, registrando forti vendite sull’intero portafoglio e mantenendo un backlog solido e in crescita.

Inoltre, Embraer rimane ai primi posti nell’assistenza clienti, classificandosi al 1° posto secondo il Pro Pilot’s 2023 Corporate Aircraft Product Support Survey. Embraer si è inoltre classificata seconda nel Product Support Survey 2023 di AIN, un altro prestigioso riconoscimento del settore.

La presenza di Embraer all’NBAA-BACE 2023 includerà conferenze stampa e vari eventi”, afferma Embraer.

“In linea con l’impegno di Embraer per un futuro più sostenibile, tutti e quattro gli aerei voleranno allo show con un blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Embraer continua ad aumentare l’uso di SAF, investendo nello sviluppo di tecnologie sostenibili e a basse emissioni, come electrification, hybrid electric, hydrogen e altre alternative energetiche innovative, al fine di raggiungere l’obiettivo aziendale di zero emissioni entro il 2040, come così come l’obiettivo Net Zero del settore dell’aviazione entro il 2050″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)