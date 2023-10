Lockheed Martin riceve un contratto per otto elicotteri MH-60R Seahawk per la Spanish Navy

Lockheed Martin ha ricevuto un contratto dalla U.S. Navy per la produzione di otto elicotteri Sikorsky MH-60R Seahawk® per la Spanish Navy (Armada). Progettato, costruito e integrato con sistemi di missione avanzati e sensori per anti-submarine and anti-surface warfare, il futuro Armada MH-60R aircraft migliorerà e amplierà in modo significativo la gamma di capacità marittime attualmente svolte dalla sua SH-60B SEAHAWK fleet. Sikorsky è una società Lockheed Martin.

“L’efficacia operativa dell’MH-60R multi-mission helicopter è il risultato diretto degli investimenti continui da parte di U.S. Navy, Sikorsky e dei nostri fornitori partner in air vehicle, mission systems and sensors”, afferma Hamid Salim, vice president, Sikorsky Maritime Systems.

L’Armada ha ritirato l’ultimo dei 18 Sikorsky SH-3 Sea King helicopters nel 2022, in seguito alle consegne iniziate nel 1966. Dal 1988 al 2001, l’Armada ha acquisito 12 velivoli SH-60B e, più recentemente, ha acquistato otto elicotteri SH-60F SEAHAWK ritirati dalla U.S. Navy.

“Il nuovo MH-60R aggiornerà mission systems and sensors della flotta SH-60B, elevando l’Armada al più alto livello di anti-submarine and anti-surface warfare capability”, afferma l’Armada. “Ci aspettiamo una transizione graduale dall’SH-60B all’MH-60R”.

Gli otto nuovi MH-60R della Spagna si uniranno ad una flotta di 330 aeromobili operativi in tutto il mondo con U.S. Navy, Australia, Danimarca, Arabia Saudita e India. Le consegne alla Grecia e alla Corea del Sud inizieranno nel 2024. A maggio, l’U.S. Navy ha annunciato che la flotta globale di MH-60R aveva superato 1 milione di ore di volo.

“La fiducia della Spagna nell’MH-60R è una attestazione del nostro impegno condiviso per la sicurezza nazionale e la sicurezza delle nazioni alleate”, ha affermato il Capt. William Hargreaves, U.S. Navy H-60 Multi-mission Helicopters program manager. “Ci impegniamo a sostenere la Spagna durante tutto questo processo, dall’aggiudicazione del contratto fino alla consegna, consolidando ulteriormente la nostra partnership globale. Le maggiori capacità e le nuove tecnologie dell’MH-60R Seahawk consentiranno alla Spanish Navy di rimanere una flotta pronta, capace e attrezzata”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Sikorsky – Lockheed Martin)