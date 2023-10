News Brevi – 13.10.2023

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 18 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

ENAC AL TTG TRAVEL EXPERIENCE A RIMINI – “Cieli italiani, il futuro del turismo e del trasporto aereo in Italia” è il tema dell’incontro a cui ha partecipato il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta nell’ambito del TTG Travel Experience in corso a Rimini. “Dopo il periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, il traffico aereo in Italia sta facendo registrare tassi di crescita importanti. È tornata la voglia di viaggiare ed è ripreso il turismo internazionale tanto che si prevedono significativi incrementi della domanda nel futuro a breve termine”, ha sottolineato il DG Quaranta durante il suo intervento. “Gli aeroporti italiani – ha aggiunto il Direttore Generale – devono essere pronti ad accogliere l’aumento di richieste con la realizzazione al più presto di investimenti per ampliare e ammodernare le infrastrutture e anche attraverso il miglioramento dei servizi offerti al passeggero. Riservando, naturalmente, un’attenzione particolare alla digitalizzazione, allo sviluppo tecnologico, all’accessibilità e all’efficientamento energetico per armonizzare il trasporto aereo con la tutela ambientale”.

XEOS AMPLIA LE OPERAZONI CON IL SUPPORTO DEL MOTORE LEAP – XEOS, state-of-the-art maintenance center for commercial engines situato a Sroda Slaska, vicino a Wroclaw, Polonia, sta intensificando le operazioni e le assunzioni mentre l’azienda espande la sua offerta di servizi. XEOS è una joint venture tra GE Aerospace (attraverso GE Aerospace Polonia) e Lufthansa Technik. La JV è stata inizialmente costituita per eseguire maintenance, repair, and overhaul (MRO) per i motori GEnx-2B e GE9X. Con l’industria aeronautica che emerge dalla crisi COVID, parallelamente, XEOS ha annunciato che inizierà a fornire assistenza ai motori LEAP prodotti da CFM International. La struttura di 35.000 mq, entrata in funzione nel 2019, è una delle più moderne al mondo e dispone di una repair hall, di un training center e di una innovativa test cell. “Siamo entusiasti di espandere le nostre attività, supportando l’MRO per LEAP customers in tutto il mondo”, ha affermato Rob Burton, XEOS site leader. “Con il settore dell’aviazione in piena ripresa, saremo pronti a supportare la crescente necessità di servizi per i motori LEAP”. XEOS sta reclutando attivamente tecnici e talenti nella regione, con oltre 60 dipendenti attualmente in servizio. L’azienda prevede di aumentare tale numero a oltre 100 entro il prossimo anno, quando XEOS introdurrà il suo primo motore LEAP-1B. Con l’Aviation Valley situata nella parte sud-orientale del paese e una serie di siti GE Aerospace che coprono le full engine operation, dalla progettazione ai test fino al supporto post-vendita, XEOS si aggiunge alla ricca eredità aeronautica della Polonia e contribuisce a completare il panorama, offrendo le più avanzate soluzioni per MRO.

AIR CANADA SOSTIENE IL GOVERNO CANADESE NEI VOLI DI RIMPATRIO DA ISRAELE – Air Canada ha annunciato oggi che, in coordinamento con il governo del Canada, opererà due voli speciali il 13 e 14 ottobre da Atene per riportare a casa canadesi e residenti permanenti da Israele. Attraverso l’accordo, il governo del Canada opererà voli militari da Tel Aviv per trasportare le persone ad Atene, dove poi si collegheranno con i voli speciali di Air Canada per tornare a Toronto. “Anche se purtroppo considerazioni di sicurezza ci impediscono attualmente di operare i nostri voli regolari per Tel Aviv, stiamo sostenendo il governo del Canada nel riportare i canadesi a casa sani e salvi da Israele attraverso questi voli speciali di rimpatrio. Continuiamo a monitorare molto da vicino i terribili eventi in Israele ed esprimiamo al suo popolo le nostre più sentite condoglianze. Voliamo in Israele dal 1995 ed è una parte molto importante della nostra rete. Air Canada si impegna a riprendere le operazioni commerciali non appena la situazione si sarà stabilizzata. Ringrazio tutti i dipendenti coinvolti in Air Canada per i loro instancabili sforzi nell’organizzazione di questi voli speciali”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive at Air Canada. Air Canada ha temporaneamente cancellato i voli per Tel Aviv fino al 31 ottobre 2023 compreso. “Stiamo monitorando molto da vicino questa situazione dinamica e riprenderemo le operazioni per Tel Aviv quando la situazione si sarà stabilizzata. È in atto una politica per consentire ai passeggeri che volano da/per Tel Aviv di apportare modifiche al loro viaggio, comprese le opzioni per un rimborso. Lo schedule normale di Air Canada precede 10 voli settimanali dal Canada a Tel Aviv sia da Toronto (giornaliero) che da Montreal (3 voli settimanali)”, conclude Air Canada.

PARMA: APPROVATA L’IMPLEMENTAZIONE DELLA PISTA DELL’AEROPORTO – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Approvata, in sede di Conferenza dei servizi decisoria, l’implementazione della pista dell’aeroporto di Parma. Sono state acquisite le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, necessari alla luce della normativa vigente, ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Emilia Romagna. L’esito positivo della Conferenza implica l’approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. Si tratta di uno dei dossier fortemente attenzionati in questi mesi dai tecnici del Mit, guidato dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, per rispondere alle istanze locali per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio. Ora toccherà alla società di gestione e all’Enac portare a termine gli adempimenti operativi” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

UNITED MOSTRA LE CAPACITA’ DEI SUOI AEREI BLUETOOTH-ENABLED – United ha mostrato le capacità dei suoi nuovi Bluetooth-enabled planes, ponendo l’accento sulle nuove funzionalità AirPods Pro che rendono più facile per i passeggeri e gli equipaggi di volo connettersi e comunicare. Nell’ambito di United Next, il piano della compagnia aerea per modernizzare e ampliare la propria flotta, la compagnia aerea attualmente dispone di connettività Bluetooth su più di 100 aerei e prevede che sarà presente su circa 800 aeromobili entro il 2032. Oltre a connettersi perfettamente ai nuovi seatback screens di United, i viaggiatori possono sfruttare altre nuove funzionalità innovative quando utilizzano AirPods Pro, tra cui Conversation Awareness e Adaptive Audio. Ora disponibile per tutti gli AirPods Pro (2a generazione), la funzione Conversation Awareness abbassa il volume quando l’utente inizia a parlare, il che può rendere più semplice la comunicazione con un assistente di volo quando ordina cibo e bevande. Inoltre, l’audio adattivo è una nuova modalità di ascolto che unisce dinamicamente Transparency mode and Active Noise Cancellation, regolando il controllo del rumore in base al suono nell’ambiente dell’utente, come il rombo dei motori degli aerei. “United è stata la prima compagnia aerea statunitense a implementare il Bluetooth e, quando abbiamo visto le nuove funzionalità degli AirPods di Apple, abbiamo capito che avrebbe potuto rappresentare una svolta per i nostri clienti e i nostri dipendenti”, ha affermato Jason Birnbaum, Chief Information Officer, United. “Le persone vogliono rimanere in contatto mentre sono in volo, ma ci sono anche molte interazioni tra il nostro equipaggio e i clienti: la combinazione tecnologica di wireless connectivity, Conversation Awareness and Adaptive Audio si traduce in un’esperienza fantastica per tutti”. Oltre alla connettività Bluetooth, gli aerei nuovi e quelli modificati di United includono anche numerosi servizi per i clienti, innovazioni tecnologiche e vantaggi in termini di fuel efficiency. Per i narrowbodies, questi includono schermi sullo schienale di ogni sedile, spazio sufficiente nelle cappelliere per il bagaglio a mano di tutti e Wi-Fi veloce. Ogni nuovo widebody è dotato di business class United Polaris®. Inoltre, i nuovi aerei di United continueranno a ridurre le emissioni di carbonio per posto rispetto ai vecchi modelli che sostituiranno, in linea con l’aspettativa della compagnia aerea di raggiungere net zero entro il 2050. United prevede che il 75% della sua flotta sarà di nuova generazione entro il 2030.

NORWEGIAN: NUOVO VOLO STRAORDINARIO DA ISRAELE – Norwegian informa: “Per conto del Ministero degli Affari Esteri norvegese, Norwegian sta organizzando un nuovo volo da Israele. Il volo partirà dall’aeroporto di Eilat, nel sud di Israele, con partenza provvisoria domani (NdR: oggi) pomeriggio. L’obiettivo è aiutare i passeggeri che vogliono tornare in Norvegia a causa del conflitto in corso. I viaggiatori che desiderano unirsi a questo volo sono pregati di contattare il Ministero degli Affari Esteri norvegese”.

EASA E ESAM SIGLANO UN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CHE PORTERA. BENEFICI ALLA MEDICINA AERONAUTICA – L’EASA e la European Society of Aerospace Medicine (ESAM) hanno firmato il 25 settembre un Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere la conoscenza della medicina aeronautica e armonizzare i requisiti pertinenti in Europa e nel mondo. “L’obiettivo generale è raggiungere un livello di sicurezza simile e ridurre il rischio di incapacitation. L’EASA e l’ESAM hanno lavorato a stretto contatto all’indomani dell’incidente di Germanwings e da allora hanno continuato a farlo, producendo materiali congiunti per la promozione della sicurezza come l’opuscolo sulle AME Working Relations, promuovendo la fiducia reciproca e la cultura giusta nel campo dell’aviation medicine. In linea con i principi della evidence-based medicine, si prevede che questo protocollo d’intesa avrà un importante impatto positivo sul futuro lavoro normativo dell’EASA nel campo della medicina aeronautica. I nuovi tipi di operazioni regolamentate dall’EASA, come droni, Vertical Take-Off and Landing (V-TOL), enhanced multicrew operations, single pilot operations e high airspace operations, richiedono tutti requisiti medici su misura. Sulla base del protocollo d’intesa, l’EASA Medical Team organizzerà incontri regolari con l’ESAM per scambiare informazioni scientifiche e opinioni di esperti su aero-medical topics di interesse per entrambe le parti”.

AMERICAN AIRLINES AGGIUNGERA’ NUOVE ROTTE LA PROSSIMA ESTATE – American Airlines aggiungerà sette nuove rotte la prossima estate per offrire ai clienti più modi di pianificare viaggi. L’espansione comprende sei nuove città dall’aeroporto LaGuardia di New York (LGA), ampliando la rete di American dalla Grande Mela a 75 destinazioni non-stop. “American continua a costruire una rete che offre ai clienti l’accesso più completo ai luoghi che desiderano visitare, con nove nuove rotte per la prossima estate”, ha affermato Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. “Un nuovo servizio per Hyannis, un servizio ampliato da New York e più servizi internazionali fanno crescere la più grande rete globale negli Stati Uniti, collegando più città di qualsiasi altro vettore statunitense, per un’estate come nessun’altra”. “A partire dal 5 giugno 2024, American aggiungerà per la prima volta in assoluto il servizio verso Hyannis, Massachusetts (HYA), con un nuovo servizio giornaliero da LGA e Washington Reagan National Airport (DCA). American sarà l’unico vettore di rete globale a servire l’aeroporto. Inoltre, American aggiungerà anche il servizio verso cinque città lungo la costa nord-orientale da LGA, inclusa la gestione dell’unico servizio dall’aeroporto a Halifax, Canada (YHZ). La prossima estate American offrirà più di 20 partenze giornaliere dal Maine verso sei gateway attraverso gli Stati Uniti. Con collegamenti unici per più di 200 destinazioni in tutto il mondo, American offrirà la migliore rete e il miglior programma per consentire ai clienti di visitare facilmente la costa del Maine. American è inoltre l’unica compagnia aerea statunitense che vola in Nuova Scozia, fornendo accesso alla Baia di Fundy e all’iconica Peggy’s Cove. American inoltre si sta preparando a lanciare il servizio verso nuove destinazioni in Europa. Ad agosto American ha annunciato nuovi summer 2024 services per Copenhagen, Danimarca (CPH); Napoli, Italia (NAP); Nizza, Francia (NCE)”, afferma American Airlines.

DELTA OPERERA’ UNA NUOVA DESTINAZIONE IN MESSICO – Delta opererà un servizio giornaliero non-stop dal suo hometown Atlanta hub, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), al nuovo Felipe Carrillo Puerto International Airport (TQO) di Tulum, quando aprirà per il servizio internazionale a fine marzo 2024. “Delta è in una posizione unica per offrire ai clienti un accesso comodo e diretto dagli Stati Uniti a Tulum, una destinazione turistica premium nota per i suoi boutique hotel, le rovine Maya e lo spirito ecologico”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. of Network Planning Joe Esposito. “Sappiamo che i clienti diretti a Tulum apprezzeranno l’elevata esperienza che Delta offre costantemente, mentre aumentiamo la nostra presenza in Messico e in tutta la regione dello Yucatan”. Il servizio giornaliero Atlanta-Tulum di Delta verrà lanciato il 28 marzo 2024 e opererà tutto l’anno con un Boeing 737-800 da 160 posti, offrendo First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin options. Il partner di Delta Aeromexico servirà Tulum dal Mexico City International Airport (MEX) a partire da dicembre 2023. Entro la fine del 2024, l’accordo di cooperazione congiunta Delta-Aeromexico (JCA) offrirà più di 90 voli giornalieri tra il Messico e gli Stati Uniti su quasi 60 rotte, rafforzando l’impegno dell’alleanza transfrontaliera per avvicinare i due paesi attraverso una rete solida, connettività senza soluzione di continuità, prodotti e servizi coerenti.

ICAO: RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ DELL’AMERICA LATINA – Il segretario generale ICAO, Juan Carlos Salazar, ha sottolineato l’importanza di solidi sforzi di rafforzamento delle capacità in America Latina durante la sua missione in Venezuela questa settimana, sostenendo lo sviluppo sicuro e sostenibile dei servizi aerei della regione in occasione del 103rd Meeting of the Latin American Civil Aviation Commission’s Executive Committee e in una serie di discussioni bilaterali ad alto livello. Nel contesto delle sfide e delle opportunità presentate dalla ripresa del trasporto aereo dagli impatti della pandemia COVID-19 e della necessità fondamentale di sviluppare capacità di risposta, Salazar ha sottolineato l’importanza fondamentale di garantire il buon governo delle autorità aeronautiche e infrastrutture adeguate. Salazar ha inoltre posto un focus significativo sui cambiamenti climatici e sugli sforzi dell’ICAO e di altre parti interessate del settore aeronautico per raggiungere il long-term global aspirational goal (LTAG) for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050. I SAF sono stati naturalmente al centro di queste discussioni, dato che dovranno fornire la metà della necessaria riduzione delle emissioni. A questo proposito, il Segretario generale ha dato priorità alla partnership nell’ambito dell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme, all’attuazione del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), e ai contributi attivi all’imminente Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3). Il Segretario generale ha inoltre affrontato una serie di priorità in materia di sicurezza e protezione, inclusa la necessità di coniugare l’implementazione della gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) con l’adozione di sistemi resilienti e affidabili in grado di affrontare potenziali minacce alla sicurezza informatica, così come l’importanza di salvaguardare il ruolo dell’aviazione come catalizzatore per lo sviluppo strategico attuando gli orientamenti dell’ICAO su tariffe e oneri. L’impegno del Venezuela in questi settori è stato illustrato dalla conclusione di un nuovo Management Services Agreement con l’ICAO e da un documento di progetto che prevederà che gli esperti dell’ICAO identifichino le priorità critiche e stabiliscano una tabella di marcia per gli investimenti nell’aviazione civile, in stretta collaborazione con l’autorità nazionale per l’aviazione civile.