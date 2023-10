Qatar Airways sceglie Starlink per migliorare l’In-Flight Experience con Complimentary High-Speed Internet Connectivity

Qatar Airways è ora la più grande compagnia aerea a collaborare con Starlink e a lanciare una complimentary high-speed, low-latency internet connectivity experience onboard, su aerei e rotte specifiche.

“Il servizio di Starlink rappresenterà un ulteriore miglioramento della 5-star onboard experience di Qatar Airways. Una volta attivo il servizio, i passeggeri potranno godere di ultra-fast Wi-Fi speeds fino a 350 Megabit al secondo, che possono essere utilizzate per una varietà di servizi basati su Internet come lo streaming video dei loro spettacoli preferiti di intrattenimento e sport, giochi, navigazione web arricchita e molto altro ancora.

In qualità di compagnia aerea a 5 stelle leader nel mondo, Qatar Airways continua a impegnarsi a offrire la migliore esperienza ai passeggeri a bordo e l’accordo con Starlink consentirà ai passeggeri di vivere un’esperienza ricca e senza interruzioni di connettività Wi-Fi a bordo, con un semplice one-click access. L’high-speed and low-latency network è alimentato dal rivoluzionario sistema di comunicazione satellitare Starlink, la più grande satellite internet constellation del mondo, progettata e gestita da SpaceX. Qatar Airways e Starlink sono attualmente nella pre-launch phase della rollout strategy su tutta la flotta Qatar Airways“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di annunciare il suo accordo con Starlink per fornire Wi-Fi senza interruzioni e gratuito ai suoi passeggeri in tutto il mondo. Questa entusiasmante collaborazione non solo è in linea con il nostro approccio leader del settore all’adozione tecnologica, ma rappresenta anche un’imperdibile opportunità per connettere Starlink ai nostri passeggeri globali. Non vediamo l’ora che i nostri passeggeri traggano vantaggio da questa aggiunta all’avanguardia all’esperienza di volo di Qatar Airways”.

“Qatar Airways continua a essere all’avanguardia dando priorità all’esperienza dei passeggeri”, ha affermato Jonathan Hofeller, SpaceX’s Vice President of Starlink Commercial Sales. “Con Starlink destinato a supportare l’intera flotta di Qatar Airways, i passeggeri che viaggiano tra oltre 150 destinazioni in tutto il mondo saranno in grado di rimanere connessi con il più avanzato high-speed internet service dallo spazio. Infatti, non appena i passeggeri salgono a bordo dell’aereo, Internet funziona perfettamente per tutta la durata del volo, da un gate all’altro, e il tutto comodamente dai loro posti”.

“Starlink offre high-speed, low-latency internet agli utenti di tutto il mondo. Qatar Airways è l’ultima e più grande compagnia aerea a collaborare con Starlink. Starlink viene implementato anche da JSX, Hawaiian Airlines, airBaltic e ZIPAIR”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)