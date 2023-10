Embraer amplia il suo accordo con Toyota per migliorare l’efficienza operativa

Embraer ha annunciato l’espansione del suo accordo con Toyota do Brasil per applicare i fondamenti e i concetti del Toyota Production System (TPS) nelle sue operazioni industriali. “Da giugno 2022, entrambe le società collaborano per valutare e suggerire miglioramenti nella produzione presso lo stabilimento principale di Embraer, la Ozires Silva Unit, situata a São José dos Campos, stato di San Paolo.

L’introduzione di una nuova metodologia implementata durante una fase della E-Jets commercial jet wings production ha prodotto una notevole riduzione del 50% nel manufacturing cycle. È stata ottenuta una diminuzione del 17% nel total manufacturing time in wing production, contribuendo ad un aumento dell’efficienza complessiva di circa il 20%. L’Embraer Enterprise Excellence Program (P3E) team continuerà ad espandere l’implementazione di queste iniziative di collaborazione con Toyota ad altre fasi della wing manufacturing.

Visti i risultati positivi, le due società hanno deciso di espandere la partnership per lo sviluppo congiunto di altre metodologie da implementare in una delle stazioni della E-Jets final assembly line”, afferma Embraer.

“Mantenere un continuo scambio di idee, il coinvolgimento del team e un continuo approfondimento delle conoscenze sono stati fondamentali per ottenere risultati significativi e aumentare l’efficienza in modo sostenibile”, ha affermato Luís Carlos Marinho, Executive Vice-President of Operations at Embraer. “Siamo soddisfatti dell’ampliamento dell’accordo, che rafforza e accelera ulteriormente la diffusione delle migliori pratiche nel sistema produttivo”.

“Questa partnership prevede lo scambio di esperienze e la promozione di idee e soluzioni congiunte per rafforzare le operazioni dell’azienda. È importante sottolineare che la partnership è incentrata anche sullo sviluppo delle nostre persone e sull’adattamento della mentalità, per concentrarsi sul miglioramento continuo”, ha affermato Masahiro Inoue, CEO of Toyota for Latin America.

“L’applicazione del TPS nei processi produttivi di Embraer è un altro esempio concreto di come la metodologia può contribuire a operazioni più efficienti, indipendentemente dal suo campo di attività, fornendo agilità, qualità e standardizzazione e incidendo direttamente sulla competitività dell’industria nazionale”, ha sottolineato Rafael Chang, president of Toyota do Brasil.

“Embraer adotta la Lean philosophy come core business strategy che diffonde P3E fundamentals, concepts and practices. Questo programma svolge un ruolo fondamentale nell’orchestrare le principali trasformazioni, fornendo all’intera azienda modalità per compiere passi nel miglioramento dei propri processi. Questo sistema dà priorità alla sicurezza, alla qualità costante e ai tempi di consegna coerenti, pur mantenendo un rapporto costo-efficienza ottimale. L’azienda si impegna a raggiungere la carbon neutrality entro il 2024, ottenendo il 100% della propria energia da fonti rinnovabili per le sue Brazilian operations entro il 2024″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)