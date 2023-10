Austrian Airlines decolla per Siviglia

Sabato 14 ottobre 2023, giusto in tempo per le vacanze autunnali, Austrian Airlines ha lanciato la sua nuova rotta per Siviglia. Durante il winter flight schedule, Austrian Airlines servirà la capitale andalusa il martedì e il sabato, con la frequenza che aumenterà a tre voli settimanali in estate. “Gli ospiti di Austrian Airlines possono ora vivere la culla del flamenco direttamente da Vienna. Oltre alla nuova destinazione Siviglia, Austrian Airlines offre anche un’opzione opposta per l’inverno: a partire da dicembre, Austrian Airlines volerà una volta alla settimana verso la città natale ufficiale di Babbo Natale, la città finlandese di Rovaniemi, e nell’ambito del charter program, verso la destinazione per gli sport invernali di Kittilä“, afferma Austrian Airlines.

“La crescente domanda e il costante interesse di viaggio da parte dei nostri ospiti, sia in estate che in inverno, dimostrano il loro desiderio di relax e sole tutto l’anno. Abbiamo ampliato strategicamente il nostro programma di voli invernali per includere destinazioni turistiche attraenti, per soddisfare i desideri di viaggio dei nostri passeggeri. Le nuove destinazioni del nostro winter flight schedule sono diverse e contrastanti, garantendo che ce n’è per tutti i gusti. Questo ci consente di offrire ai nostri ospiti un’ampia gamma di destinazioni di viaggio”, sottolinea Michael Trestl, CCO Austrian Airlines.

“Siviglia rimane una destinazione turistica molto attraente anche durante i mesi invernali. I passeggeri del volo inaugurale per Siviglia hanno potuto godersi una selezione di attrazioni al gate di partenza a Vienna Airport, oltre ad un’esclusiva sorpresa culinaria a bordo.

Vienna – Siviglia – OS389 – martedì, sabato 09:35-13:00

Siviglia – Vienna – OS390 – martedì, sabato 13:45-16:50

I voli possono essere prenotati su austrian.com“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)