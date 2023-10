Il Cargo di ITA Airways rende le prenotazioni elettroniche più efficienti e flessibili per i clienti attraverso il collegamento diretto a CargoWise

ITA Airways ha annunciato oggi l’adesione al Wise Tech Global Carrier Connectivity Program, il Programma di Connectivity che consente agli agenti spedizionieri di pianificare, prenotare e gestire efficientemente e in tempo reale le proprie spedizioni con la compagnia aerea grazie a CargoWise, piattaforma leader per la logistica.

“La connessione diretta tramite le API con il sistema di prenotazioni della capacità Cargo di ITA Airways – CargoSpot – rende sempre disponibile l’offerta di ITA Airways Cargo agli utenti di CargoWise, che include 24 dei 25 più grandi spedizionieri mondiali.

Più che un semplice ebooking, il programma consente agli agenti spedizionieri di accedere a schedule, tariffe, capacità e allocazioni di ITA Airways agevolando nello stesso tempo il cambio di prenotazione senza uscire dalla piattaforma CargoWise.

L’ulteriore espansione di ITA Airways Cargo sulle principali piattaforme digitali aumenta la visibilità dell’offerta di capacità e servizi cargo sul network del vettore, garantendo ai clienti informazioni accurate e affidabili in tempo reale e un controllo costante delle proprie spedizioni”, afferma ITA Airways.

Jorre Cobelens, Vice President – Logistics Data and Connectivity, WiseTech Global, afferma: “Fondamentalmente il nostro Carrier Connectivity Program mira a rendere più semplice per i nostri clienti spedizionieri il loro business con le compagnie aeree all’interno di CargoWise. I canali di vendita e prenotazione digitali sono sempre più importanti per le compagnie aeree che trasportano merce, per soddisfare le aspettative dei propri clienti, che richiedono modalità più efficienti e flessibili per prenotare e gestire le loro spedizioni. Il collegamento diretto ad ITA Airways Cargo aumenta la visibilità del vettore sulla nostra base clienti e consente un’interazione perfetta tra il vettore e i più grandi spedizionieri del mondo”.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways: “La crescita della presenza di ITA Airways sui portali di prenotazione cargo online è un pilastro fondamentale della nostra strategia di sviluppo business. Il mercato delle spedizioni aeree è estremamente dinamico e abbiamo l’esigenza di rispondere in modo rapido e accurato alle richieste dei nostri clienti per migliorare la loro esperienza di servizi cargo con ITA Airways. Vogliamo essere presenti con la nostra offerta là dove sono i nostri clienti e incoraggiarli a cercare i servizi cargo di ITA Airways online, attraverso le piattaforme di prenotazione digitale con cui collaboriamo”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)