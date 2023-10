GE Aerospace dimostrerà uno Small Prototype Engine con Fuel Cells e Sustainable Aviation Fuel (SAF)

GE Aerospace informa: “Cosa si ottiene combinando fuel cells con un turbine engine operante con Sustainable Aviation Fuel (SAF)? I ricercatori di GE Aerospace puntano a un futuro del volo con emissioni nette di CO2 pari a zero.

Dopo aver completato con successo la design phase del suo FLyCLEEN project, ARPA-E ha assegnato a GE Aerospace Research 4,5 milioni di dollari in Phase 2 funding per compiere il passo successivo nella costruzione e dimostrazione di un 25kW power generation subsystem che integra solid oxide fuel cells con un SAF-powered gas turbine per hybrid electric propulsion. L’uso delle fuel cells potrebbe migliorare notevolmente l’efficienza della conversione dell’energia chimica proveniente dal SAF in energia elettrica e avvicinarsi a net zero CO2 emissions”.

John Hong, GE Aerospace senior combustion research engineer and FLyCLEEN project leader, afferma che il team sta mettendo a frutto quasi due decenni di esperienza nella solid oxide fuel cell technology per supportare lo sviluppo e la dimostrazione di un high efficiency power generation system con minori emissioni di carbonio: “L’integrazione delle fuel cells in un jet engine propulsion system rappresenta una tecnologia ibrida potenzialmente promettente per ulteriori fuel efficiency technologies in higher thrust aircraft applications”, ha osservato Hong. “L’uso del SAF dimostra la compatibilità con i combustibili a basso contenuto di carbonio per ottenere ulteriori vantaggi in termini di riduzione della CO2”.

Hong ha spiegato che questo approccio ibrido utilizza il SAF sia nelle fuel cells che nelle turbine a gas. Una parte del SAF viene trasformata in Syngas per alimentare le fuel cells, mentre il resto del SAF viene consumato nei motori a turbina a gas. Questo è un concetto nuovo per combinare i due elementi.

Hong ha aggiunto: “Questo è un momento davvero entusiasmante per l’industria aerospaziale. Dalle fuel cells e i SAF ai progressi nell’energia elettrica, nell’idrogeno e persino nelle nuove engine architectures come il nostro open fan design, stiamo assistendo a una confluenza di tecnologie che guidano il progresso su numerosi fronti. Avremo bisogno di nuovi investimenti e public partnerships come quelle che abbiamo con ARPA-E per raggiungere l’obiettivo del settore di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050”.

I programmi in corso di GE Aerospace Research in hybrid electric propulsion con ARPA-E sono un ottimo complemento al CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) program, un importante dimostratore tecnologico presentato da GE Aerospace con il suo joint venture partner 50/50, Safran, nel 2021 Questo programma dimostrativo mira a garantire una riduzione del 20% del consumo di carburante rispetto ai motori attuali, il che rappresenterebbe un importante passo avanti nella propulsion efficiency.

Oltre all’avanzamento delle hybrid electric propulsion technologies, CFM RISE sta anche promuovendo progressi in hydrogen fueled and 100% SAF jet engines, nonché nuove engine architectures come l’open fan design recentemente presentato al Paris Air Show lo scorso giugno.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)