Embraer e CAE raddoppieranno la Phenom 300 pilot training capacity

Embraer e CAE hanno annunciato che la loro joint venture, Embraer-CAE Training Services (ECTS), aggiungerà capacità di addestramento con l’implementazione di due nuovi Phenom 300 full-flight simulators (FFS), per soddisfare la crescente domanda per pilot training in Europa e negli Stati Uniti. Il primo nuovo FFS entrerà in servizio nel primo trimestre del 2024 presso CAE London Burgess Hill (Regno Unito) e il secondo nel terzo trimestre del 2024 presso CAE Las Vegas (Stati Uniti).

“Dopo aver aperto un nuovo Phenom series full-flight simulator in aprile, ne annunciamo due nuovi negli Stati Uniti e in Europa. Collaboriamo con CAE per essere dove i nostri clienti hanno bisogno, fornendo loro i nostri ultimi aggiornamenti tecnologici e il miglior supporto della categoria. Embraer e CAE sono partner a lungo termine per fornire i migliori servizi al mercato”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

“I due nuovi simulatori raddoppieranno la nostra Phenom 300 training capacity a Las Vegas e Londra e consentiranno all’ECTS di addestrare più piloti in un momento critico. Nei prossimi 10 anni, CAE prevede una necessità di 32.000 business aviation pilots e stiamo lavorando con i nostri partner di Embraer per garantire che i Phenom 300 customers abbiano i piloti altamente qualificati di cui hanno bisogno per continuare a volare”, ha affermato Alexandre Prevost, CAE’s Division President, Business Aviation and Helicopter Training.

Oltre ai nuovi simulatori, ECTS attualmente gestisce sette Phenom-series simulators a Las Vegas, Nevada (Stati Uniti), Dallas, Texas (Stati Uniti), London Burgess Hill (Regno Unito) e Guarulhos (Brasile).

“Best-selling light jet in the world per 11 anni consecutivi e most-flown jet negli Stati Uniti, la Phenom 300 series è all’avanguardia in termini di tecnologia, performance e comfort. Il light jet, che conta oltre 700 unità operative, è in grado di raggiungere Mach 0,80 e offre un’avionica senza pari, tra cui Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), autothrottle, Emergency Descent Mode, coupled go-around e altro ancora, consentendo ai clienti di raggiungere le proprie destinazioni più velocemente e con un comfort superiore”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)