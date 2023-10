News Brevi – 16.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: LE NUOVE FRONTIERE NEL CAMPO DELLA SPERIMENTAZIONE MEDICA SPAZIALE – Si è tenuto martedì 10 ottobre, presso il Comando della 1a Regione Aerea di Milano, l’incontro tra il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito e il professore Roberto Bergamaschi, Direttore Scientifico della Fondazione Mondino di Pavia (Istituto Neurologico Nazionale a carattere scientifico), per un confronto sugli sviluppi di collaborazioni istituzionali nel campo della ricerca e sperimentazione medica spaziale. L’incontro si è tenuto a ridosso della videoconferenza tenuta, sull’argomento, dal Capitano Medico Giovanni Marfia, Capo Sezione Analisi Cliniche dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMAS) di Milano, nell’ambito delle iniziative divulgative della Fondazione Mondino e rivolta a oltre quaranta ricercatori scientifici ed esperti nel campo delle neuroscienze. Nella conferenza il Capitano Marfia ha illustrato gli obiettivi delle sperimentazioni effettuate in atmosfera, come il progetto TORNADO (Tecniche Omiche e Reti NeurAli per lo sviluppo di modelli preDittivi di rischiO), e nello spazio tra cui la recente missione VIRTUDE 1, per lo sviluppo di una tecnologia duale nell’ambito della medicina di precisione, rivolta in primo luogo allo studio dell’aumento delle performance dell’uomo in volo atmosferico e spaziale. Grazie alle conoscenze acquisite, queste sperimentazioni forniranno innovativi elementi nella ricerca di nuovi farmaci e terapie di cura sulla terra. Gli studi scientifici riguardano in particolare gli effetti generati sull’uomo dalla microgravità e dalle altre condizioni presenti nello spazio come le radiazioni cosmiche, raggi UV e stress ossidativi al fine di individuare e testare contromisure sui processi di invecchiamento accelerato cellulare. Le ricerche potranno fornire pertanto l’opportunità di sviluppare nuove terapie destinate a rallentare le condizioni che danno origine alle malattie degenerative oncologiche particolarmente diffuse nella società. Il Generale Francesco Vestito nel suo intervento ha voluto sottolineare come: “il mondo dell’Aeronautica, il soggetto pilota, offrono spazi immensi per la ricerca. Le particolari situazioni di stress e le sollecitazioni fisiche cui è soggetto il personale navigante forniscono condizioni uniche per la sperimentazione rivolta, in primo luogo, al miglioramento delle performance del pilota, in modo da essere allineato con il continuo sviluppo tecnologico dei velivoli, e, al contempo, alle possibili applicazioni nella medicina curativa. La sfida dell’Aeronautica Militare è realizzare una piattaforma tecnologica di ricerca stabile e sicura, dove ricercatori e scienziati provenienti da più estrazioni possano lavorare in sinergia sullo sviluppo di progetti ambiziosi. Si tratta del Centro Medico Aerospaziale Terapia Avanzata (CeMATA) che vedrà la luce nella sede della 1° Regione Aerea di Milano”. Lo spazio rappresenta una nuova frontiera per lo sviluppo di nuovi farmaci avviando di fatto una space economy nel campo scientifico e sanitario. Le ricerche e le sperimentazioni condotte in ambienti estremi come lo spazio, con particolare riferimento ai recenti voli suborbitali, destano infatti l’interesse, sempre più forte, del mondo della ricerca e dell’industria farmaceutica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRAER PROMUOVE IL SUO DEFENSE & SECURITY PORTFOLIO A ADEX 2023 – Con uno dei portafogli più completi e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza, Embraer sarà presente all’ADEX 2023 a Seoul, Corea del Sud. I prodotti e le soluzioni per la Difesa e la Sicurezza di Embraer, presenti in più di 60 paesi, includono il C-390 Millennium multi-mission transport aircraft e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per il trasporto aereo, terrestre, marittime e spaziali. “Siamo onorati di essere ad ADEX e non vediamo l’ora di sviluppare le nostre relazioni con i clienti coreani e la più ampia comunità aerospaziale coreana”. ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. L’anno scorso Embraer ha firmato diversi Memorandum of Understanding con le società aerospaziali coreane ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) e Kencoa Aerospace con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con i partner dell’industria della difesa coreana per la futura fornitura di parti per l’Embraer C-390 Millennium. Il C-390 Millennium, new generation multi-mission military transport aircraft, è attualmente in servizio presso la Brazilian Air Force (FAB), dove la flotta esistente presenta una operational availability dell’80% e mission accomplishment rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale per questo segmento di aeromobili. Oltre al Brasile, anche il Portogallo, l’Ungheria, i Paesi Bassi e più recentemente l’Austria hanno scelto il C-390 per modernizzare le loro military transport aircraft fleets.

LEONARDO PARTECIPA AL SALONE ADEX 2023 – Leonardo partecipa ad ADEX 2023, il Salone Internazionale dell’Aerospazio e della Difesa di Seoul (Corea del Sud). L’azienda opera da diversi decenni nel Paese asiatico sia in campo elicotteristico, con gli AW159 oggi impiegati dalla Marina Militare sudcoreana, sia nel settore dell’elettronica per la difesa. Oggi, infatti, le principali istituzioni civili e militari della Repubblica di Corea impiegano un’ampia gamma di equipaggiamenti Leonardo ad alta tecnologia. Ad ADEX, i due modelli degli elicotteri AW101 e AW189 saranno in esposizione presso lo stand Leonardo per condividere le ultime tecnologie, le alte prestazioni e le soluzioni innovative in termini di capacità di missione. L’AW101 è un elicottero medio-pesante utilizzato per svariate operazioni da diversi paesi, trai quali Regno Unito, Italia e Canada, ed è inoltre stato ordinato dalla Norvegia in una configurazione search-and-rescue che include il radar Osprey AESA di Leonardo. L’AW101 è un elicottero multiruolo in grado di svolgere un’ampia gamma di operazioni, inclusi ruoli specializzati come sminamento, supporto anfibio e trasporto. L’AW189 è un elicottero bimotore per applicazioni in ambito civile e servizio pubblico. Leonardo è uno dei principali partner elicotteristici della Corea, avendo in precedenza fornito anche il Super Lynx per la Marina della Corea del Sud, l’elicottero AW139 per la Guardia Costiera coreana e diversi servizi di antincendio regionali, l’AW119K per la Polizia nazionale coreana e il GrandNew e l’AW169 per le operazioni EMS (Emergency Medical Services). Area di notevole interesse ad ADEX è il RAT31 DL/M di Leonardo, radar di sorveglianza, 3D a stato solido in banda L, progettato per proteggere ampie porzioni di territorio grazie alla sua ampia portata. Leonardo ha venduto oltre 70 RAT 31 (nelle versioni fissa e mobile) in 18 Paesi. Il radar è una componente essenziale delle capacità di difesa aerea della NATO, di cui soddisfa completamente i requisiti sia in termini di architettura sia di prestazioni, ed è in grado di garantire piena interoperabilità durante le missioni multinazionali.

BOMBARDIER: AGGIORNAMENTI SU PRODOTTI, SERVIZI E SOSTENIBLITA’ ALL’NBAA-BACE MEDIA DAY A LAS VEGAS – Nell’ambito dell’NBAA-BACE Media Day, i leader di Bombardier, tra cui il presidente e CEO Éric Martel, delineeranno le principali in-service milestones riguardo la crescente flotta di punta Global 7500, oltre a confermare e dettagliare i progressi per i flight testing del Global 8000. “Siamo orgogliosi di mostrare il nostro portafoglio forte e diversificato all’NBAA-BACE e i progressi che stiamo facendo per far crescere oggi la nostra flotta e di business jet e i servizi, secondi a nessuno, il tutto mentre siamo preparati per il domani attraverso innovazione e ricerca leader del settore”, ha affermato Martel. “Arriviamo in NBAA-BACE dopo aver trascorso gli ultimi anni a costruire un business solido e resiliente. Infatti, oltre al nostro portafoglio ordini pluriennale, il nostro panorama a lungo termine comprende più di 200 order options da grandi operatori per aerei Challenger e Global. Con i jet Global 7500 e Global 8000 che rappresentano quasi la metà di quel numero, Bombardier ha gettato solide basi per il suo futuro”. La società fornirà inoltre aggiornamenti sulle nuove offerte di servizi, tra cui il programma Smart Services Elite recentemente annunciato e il programma Certified Pre-Owned che ridefinisce la categoria. Infine, Bombardier rivelerà le prime immagini e video della larger-scale flight testing phase del progetto di ricerca EcoJet, che la società ha confermato nel maggio 2023.

AEROSPAZIO: SUMMIT INTERNAZIONALE A “SAN MARINO AEROSPACE”, PRESENTI AGENZIE SPAZIALI, AZIENDE ED ESPERTI DA EUROPA E USA – Grande attesa per “San Marino Aerospace”, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato sul Monte Titano. A questo appuntamento – che si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi presso la Multieventi Sport Domus – hanno già confermato la partecipazione un centinaio di enti, aziende, startup e associazioni nel settore aerospaziale provenienti da San Marino, Italia, Europa e Stati Uniti. “Siamo molto soddisfatti per il notevole interesse che ha suscitato questo evento a livello internazionale, un evento che ha l’ambizione di far diventare San Marino un punto di riferimento di tutto il settore aerospaziale, forte della nostra vocazione di Paese neutrale e promotore di dialogo e collaborazione, e anche un’opportunità per le piccole e medie imprese del territorio di entrare a far parte di questa filiera”, ha dichiarato Fabio Righi, segretario di stato sanmarinese per Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa. “La presenza di importanti agenzie spaziali, imprese leader a livello mondiale, esperti e ricercatori consentirà di avviare nuove partnership a livello internazionale nel settore dell’aviazione e dello spazio, che potranno trovare nella futura ‘San Marino Aerospace Valley’ la sede ideale per il loro sviluppo”.

AIR JAPAN INIZIA IL RECLUTAMENTO DI MID-CAREER PILOTS – Air Japan Co. Ltd., una compagnia del gruppo ANA HOLDINGS INC., ha annunciato oggi che inizierà il reclutamento di mid-career pilots. “Per la prima volta, Air Japan sta avviando il reclutamento di piloti esperti (Capitano), insieme agli sforzi di reclutamento per cabin crew e per ruoli aziendali. Sono incoraggiati a presentare domanda i candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli sia per i brand “ANA” che “AirJapan”. I mid-career pilots possono saperne di più su Air Japan e fare domanda qui: https://www.air-japan.co.jp/en/“, afferma ANA Group.

QANTAS GROUP ANNUNCIA CAMBIAMENTI AL SUO MANAGEMENT TEAM – Qantas Group annuncia due cambiamenti nel suo senior management team, con la nomina di un Chief People Officer e le dimissioni del suo Loyalty CEO. “La signora Wirth è CEO di Qantas Loyalty, che comprende il programma Frequent Flyer da 15 milioni di membri della compagnia aerea, dal 2018. Dopo aver supervisionato una crescita significativa del business durante quel periodo, lascerà l’azienda nel febbraio 2024 per perseguire altre opportunità. Sotto la guida della signora Wirth, Loyalty ha ampliato la propria presenza nel settore alberghiero, vacanze, assicurazioni e servizi finanziari, oltre ad aggiungere 3 milioni di membri e realizzare guadagni record. Nel corso dei suoi 14 anni presso Qantas, la signora Wirth ha dato un enorme contributo in numerosi ruoli senior, tra cui Chief Customer Officer e Group Executive for Brand, Marketing and Corporate Affairs. A breve inizierà il processo per nominare un nuovo CEO of Qantas Loyalty”, afferma Qantas Group. “Come segnalato nel giugno 2023, la rivista Qantas Group management team structure prevede un ruolo dedicato di Chief People Officer, che riporta al CEO del Gruppo. Dopo un’approfondita ricerca, Catherine Walsh è stata nominata per questo ruolo e porterà 25 anni di esperienza nelle risorse umane e nelle relazioni industriali in organizzazioni altrettanto grandi e complesse, tra cui Australia Post, Downer e Spotless. Più recentemente, è stata membro del nuovo gruppo dirigente che guida il cambiamento culturale in PWC. In questo nuovo ruolo, la signora Walsh contribuirà a rafforzare il rapporto tra Qantas e i suoi 25.000 dipendenti, nonché con i sindacati che li rappresentano. Questa funzione aiuterà anche a guidare il reclutamento di migliaia di nuovi ruoli in tutto il Gruppo nei prossimi anni, man mano che riceverà la consegna di nuovi aeromobili e ritornerà alla crescita. La signora Walsh inizierà il suo nuovo ruolo a gennaio 2024″, prosegue Qantas Group. Nell’annunciare i cambiamenti esecutivi, Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha dichiarato: “Il contributo di Olivia a questa azienda nel corso di molti anni è stato enorme. In qualità di CEO of Loyalty, ha guidato l’enorme espansione di ciò che offre il programma e ciò si riflette nella crescita dei membri e dei loro livelli di coinvolgimento. Diversi mesi fa abbiamo annunciato il ruolo di Chief People Officer per garantire che la voce del nostro personale sia in primo piano e al centro del team di leadership e sono entusiasta che Catherine porterà le sue capacità ed esperienza in questo importante compito”.

LOCKHEED MARTIN: PROCEDE LO SVILUPPO DEL NEXT GENERATION INTERCEPTOR PROGRAM – Il Next Generation Interceptor (NGI) program di Lockheed Martin ha eseguito il suo digital All Up Round (AUR) Preliminary Design Review (PDR), in collaborazione con la Missile Defense Agency (MDA), il 29 settembre. La societrà rimane in linea con il piano di consegnare NGI in un programma accelerato. NGI fa parte dell’MDA Ground-based Midcourse Defense (GMD) system e fornirà un nuovo intercettore avanzato per proteggere dalle minacce di missili balistici a lungo raggio. Durante questa revisione, MDA ha valutato la preparazione e la maturità dell’NGI program, per proseguire nella fase di progettazione dettagliata, confermando che la soluzione di Lockheed Martin continua a soddisfare i requisiti per la missione. Il team NGI dell’azienda procederà ora verso la pietra miliare della Critical Design Review nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, continuando a valutare le opportunità per accelerare la pianificazione. Si prevede che il primo Lockheed Martin NGI verrà consegnato già nell’anno fiscale 2027.

AMERICAN AIRLINES LANCIA UN NUOVO BUSINESS LOYALTY PROGRAM – American Airlines continua a rendere i viaggi più gratificanti introducendo un nuovo business loyalty program. AAdvantage Business™, il primo programma di questo tipo, premia sia le aziende idonee che i loro viaggiatori con miglia AAdvantage e Loyalty Points aggiuntivi per la prenotazione di viaggi d’affari su aa.com o sull’app American Airlines. AAdvantage Business™ offre un percorso più rapido verso un’esperienza più gratificante sia per le aziende che per i viaggiatori. “American ha costruito qualcosa che nessun altro offre”, ha affermato Scott Laurence, American’s Senior Vice President of Partnerships. “Vogliamo premiare sia le aziende che fanno affari con noi, sia il viaggiatore che effettivamente vola sul sedile dell’aereo. È una vittoria per tutti. Abbiamo progettato un programma semplice che va ben oltre nel fornire premi e strumenti a vantaggio di tutti”. Inoltre, le aziende che richiedono e vengono approvate per la CitiBusiness®/AAdvantage® Platinum Select® Mastercard® guadagneranno più premi ancora più velocemente. AAdvantage Business premia i viaggiatori con Loyalty Points in aggiunta al normale guadagno derivante dall’essere membri AAdvantage. AAdvantage Business™ è un loyalty program semplice e conveniente per le aziende con almeno cinque dipendenti, senza alcun obbligo di spesa minima per iniziare ad accumulare miglia. Oltre a premiare le aziende e coloro che viaggiano per lavoro, AAdvantage Business™ offre ai travel manager e ai loro viaggiatori la possibilità di monitorare comodamente i viaggi di lavoro in un unico portale e di passare facilmente dai viaggi di lavoro a quelli personali quando si prenota su aa.com.