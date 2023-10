Bombardier celebra la consegna del 150° Global 7500

Bombardier ha celebrato oggi la recente consegna del suo 150° business jet Global 7500. Il 150° business jet Global 7500 è stato consegnato a settembre a un cliente non comunicato. “Il programma ha trasformato l’aviazione d’affari con il suo design raffinato, prestazioni insuperabili e eccezionali progressi tecnologici. Dalla sua entrata in servizio nel dicembre 2018, il business jet Global 7500 ha dimostrato di essere il business aircraft con le performance più elevate, vantando una fleet dispatch reliability superiore al 99,8%.

Gli aerei Global 7500 hanno inoltre recentemente volato 20 speed record missions su una serie di rotte chiave, dimostrando ulteriormente le loro impressionanti caratteristiche prestazionali”, afferma Bombardier.

“Il nostro team è davvero orgoglioso ed entusiasta del successo del programma Global 7500, che ha raggiunto il suo 150esimo aereo costruito. È oggi il leader indiscusso nell’aviazione d’affari che ha ottenuto i massimi riconoscimenti sin dalla sua entrata in servizio senza intoppi nel 2018”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “L’aereo Global 7500 è il più grande ultra-long-range business aircraft nei cieli e il suo continuo successo è una testimonianza degli sforzi dei nostri team incredibilmente talentuosi che costruiscono questi straordinari velivoli. Il nostro continuo successo è assolutamente legato alla loro impareggiabile dedizione e impegno per l’eccellenza in tutto ciò che fanno”.

“Progettato con tecnologie all’avanguardia, il Global 7500 consente ai clienti di beneficiare di comfort e prestazioni, consentendo ai passeggeri di sperimentare l’apice della business aviation. La sua Smooth Flex Wing tecnologicamente avanzata riduce la resistenza, il consumo di carburante e abbassa le emissioni, offrendo allo stesso tempo un volo fluido, oltre a produrre eccellenti short-field and high-speed performance.

Gli interni spaziosi del business jet Global 7500 presentano quattro veri spazi abitativi, una cucina full-size e una suite dedicata per l’equipaggio, offrendo la migliore esperienza di volo. Elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina, tra cui il sedile Nuage brevettato di Bombardier, che presenta la prima posizione a gravità zero del settore e il rivoluzionario nice Touch cabin management system (CMS). Il Soleil lighting system dell’aereo è la tecnologia di illuminazione della cabina più avanzata del settore. Progettata e sviluppata esclusivamente per l’aereo Global 7500, questa è la prima tecnologia di illuminazione della cabina basata sul ritmo circadiano, completamente integrata con il sistema di gestione del volo.

Grazie alle sue funzionalità Internet ultraveloci, alle cabine dal design impeccabile e al volo uniforme e fluido alla massima velocità, i passeggeri rimarranno produttivi e si connetteranno perfettamente al mondo sottostante, proprio come farebbero nel loro ufficio. In effetti, la flotta Global 7500 di Bombardier ha volato più di 100.000 ore di volo fino ad oggi, sottolineando il suo status di aereo a lungo raggio più produttivo e affidabile nell’aviazione d’affari.

Il business jet Global 7500 ha conquistato numerosi premi del settore per il suo acume ingegneristico e progettuale”, prosegue Bombardier.

“Bombardier è inoltre molto lieta di condividere che le caratteristiche del velivolo Global 7500 saranno ulteriormente migliorate con l’introduzione del velivolo Global 8000, annunciato nel 2022. L’ammiraglia di una nuova era di Bombardier vanterà un range leader del settore di 8.000 nautical miles e un’imbattibile velocità massima di Mach 0,94, che lo rendono l’ultimate all-in-one business aircraft. L’esigente business jet Global 8000 dispone anche della cabina più salubre del settore, con Pur Air di Bombardier e l’avanzata tecnologia HEPA di filtraggio dell’aria.

Lo sviluppo del velivolo Global 8000 di Bombardier è in corso e il programma sta procedendo secondo i piani. Inoltre, per gli attuali operatori del Global 7500, i performance enhancements del Global 8000 saranno retrofittabili quando l’aereo entrerà in servizio nel 2025″, conclude Bombardier.

Bombardier e Duncan Aviation offriranno Gogo Business Aviation’ 5G Connectivity Upgrade su alcuni aerei Bombardier

Bombardier e Duncan Aviation inoltre hanno annunciato oggi l’imminente introduzione della connettività 5G di Gogo Business Aviation, con l’installazione del sistema a banda larga Gogo 5G, inclusa la provisional installation delle antenne MB13 su Bombardier Global Express, Global Express XRS, Global 5000, Global 5500, Global 6000 e Global 6500.

Le provisional installations sulle piattaforme Challenger sono previste all’inizio del 2024. I nuovi clienti, o quelli con AVANCE L5 a bordo, potranno installare le antenne MB13 abilitate al 5G e i kit di installazione associati utilizzando il Supplemental Type Certificate (STC) sviluppato congiuntamente da Bombardier e Duncan Aviation presso tutti i centri servizi Bombardier e presso le strutture Duncan Aviation negli Stati Uniti.

“In Bombardier, cerchiamo sempre di offrire la migliore esperienza ai nostri clienti. Con la rete 5G di Gogo, i passeggeri avranno una connettività Internet velocissima con larghezza di banda maggiore e funzionalità di streaming migliorate”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services and Strategy, Bombardier. “Rimanere costantemente connessi è fondamentale per i nostri clienti e siamo lieti di collaborare con Duncan Aviation per fornire le più recenti soluzioni di connettività aria-terra 5G per gli aerei dei nostri clienti”.

Progettata specificamente per l’aviazione d’affari, la rete 5G di Gogo sarà disponibile a livello nazionale in tutti gli Stati Uniti e ha iniziato ad espandersi in Canada. È possibile accedere a questa nuova soluzione di connettività in volo previa installazione della line replaceable unit Gogo X3 (LRU) e si prevede che arriverà sul mercato a metà del prossimo anno. Migliorerà notevolmente l’esperienza in cabina e fornirà una maggiore larghezza di banda e capacità di streaming più veloci.

“Duncan Aviation è orgogliosa di offrire ai nostri clienti le soluzioni di connettività di bordo più aggiornate”, ha affermato Ryan Huss, Duncan Aviation Vice President of Service Sales. “Comprendiamo il valore che i nostri clienti attribuiscono al rimanere connessi, quindi siamo entusiasti di lavorare con i nostri fidati collaboratori del settore Bombardier e Gogo su questo programma per portare sul mercato la prossima generazione di connettività in volo”.

Bombardier accelera la seconda Test Phase dell’EcoJet Research Project

Bombardier ha svelato oggi immagini esclusive della EcoJet research project second test phase ai partecipanti all’NBAA-BACE 2023. I test di volo sono stati condotti con un dimostratore largo 18 piedi e hanno generato risultati importanti, contribuendo all’avanzamento di questo progetto fondamentale.

Il progetto di ricerca EcoJet di Bombardier mira a ridurre le emissioni degli aerei fino al 50% attraverso una combinazione di aerodinamica, propulsione e altri miglioramenti. EcoJet è un’iniziativa di ricerca e tecnologia incentrata sulla sostenibilità iniziata 15 anni fa. Questo progetto si è concretizzato con successo in una famiglia di Blended Wing Body (BWB) test vehicles, con test di volo condotti per sviluppare e maturare tecnologie pertinenti. L’analisi dei dati raccolti dal prototipo largo 18 piedi consentirà al team di ingegneri di Bombardier di perfezionare la propria conoscenza delle nuove aviation control laws che sono adattate alla geometria radicalmente diversa del BWB, destinate ad essere applicate a futuri aerei commerciali più sostenibili.

“I nostri ingegneri sono ansiosi di iniziare a lavorare con i risultati ottenuti da questa seconda fase del programma di test di volo”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President of Engineering and Product Development. “Sulla base dei dati significativi ricavati dalla fase iniziale dei test di volo e ora sfruttando un modello due volte più grande del primo prototipo, possiamo perfezionare ulteriormente la nostra analisi. Con ogni ulteriore fase sperimentale, stiamo aprendo la strada a progetti di aeromobili e nuove tecnologie più sostenibili”.

Le flight campaigns su scaled test vehicles consentono all’organizzazione e ai suoi partner accademici di esplorare il comportamento dei BWB designed vehicles. Composto da diverse campagne di volo libero, il programma di test di volo si svolgerà per più anni per generare dati sempre più precisi in ambienti rappresentativi del mondo reale.

Il prototipo di 18 piedi di larghezza del progetto di ricerca EcoJet di Bombardier ha volato per la prima volta nel 2022 e può volare in modo autonomo. Il team di ricerca e tecnologia di Bombardier ha iniziato a testare la fattibilità del proprio lavoro teorico nel 2017 con il primo prototipo, che aveva un’apertura alare di circa 8 piedi. Oltre a gettare le basi per business jet più sostenibili, Bombardier sfrutterà anche i suoi prototipi EcoJet per continuare a creare una migliore esperienza per il cliente.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)