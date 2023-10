Aeronautica Militare: svolta campagna di test per impiego operativo del missile Meteor presso poligono del Regno Unito

Si è svolta nelle scorse settimane, presso il poligono Hebrides Range nel Regno Unito, la prima fase della campagna di Operational Testing and Evaluation (OT&E) del Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM) Meteor e dell’Advanced Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM), condotta dall’Aeronautica Militare nell’ambito delle programmate attività di verifica operativa del sistema d’arma F-2000A con l’obiettivo di valutare diverse tipologie di armamento, sensori e software di sviluppo capacitivo, necessari per lo svolgimento delle molteplici tipologie di missione che il velivolo è chiamato a svolgere in Forza Armata.

A seguito della piena operatività di una nuova configurazione che consente al velivolo Eurofighter Typhoon di essere equipaggiato con il missile Meteor (Phase 2 of Enhancement bravo – P2Eb), grazie a questa prima campagna di lanci è stato possibile verificare il comportamento dell’armamento in condizioni rappresentative di possibili scenari operativi, contro bersagli reali teleguidati da terra.

Questa prima fase di test, a cui ne seguirà una seconda a fine 2024, è stata coordinata dal 4° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e condotta con il supporto di un team congiunto – in gergo tecnico “Typhoon Operational Evaluation Team (TOET)” – composto da piloti e ingegneri del Reparto Sperimentale di Volo, Weapons Instructors dei Gruppi Operativi Typhoon e Mission Data Specialists del ReSTOGE, coadiuvati da personale a supporto proveniente da tutti i Reparti F-2000A. Una sinergia a tutti i livelli – dai piloti agli ingegneri, ai tecnici manutentori – che ha consentito un’esecuzione efficace ed in piena sicurezza dell’attività.

Il Team ha condotto i test in volo e a terra, utilizzando per la prima volta una versione telemetrica del missile denominata Telemetric Operational Missile (TOM) Meteor, che ha consentito di registrare tutti i parametri di volo, indispensabili per verificare il reale comportamento del missile. In aggiunta, come obiettivo secondario, è stata effettuata attività di lancio del missile AMRAAM, per valutare l’armamento in condizioni di crescente difficoltà.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)