Textron Aviation annuncia il fleet launch customer del nuovo Citation CJ3 Gen2

Textron Aviation ha annunciato che flyExclusive è stata nominata fleet launch customer del Cessna Citation CJ3 Gen2. “La notizia è arrivata durante la conferenza stampa della società alla National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) a Las Vegas. Il Citation CJ3 Gen2, appena annunciato (leggi anche qui), alza il livello nel light jet market e fa parte della fase successiva degli sforzi di modernizzazione della flotta di flyExclusive“, afferma Textron Aviation.

“Siamo entusiasti di annunciare flyExclusive come fleet launch customer per il Citation CJ3 Gen2, l’ultima aggiunta alla famiglia Citation leader del settore”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Il CJ3 Gen2 è l’aereo ideale per migliorare la flotta esistente di flyExclusive, offrendo sia ai passeggeri che ai piloti un’esperienza elevata. Con le sue prestazioni comprovate, la tecnologia all’avanguardia e il comfort di cabina senza eguali, questo aereo riflette il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel settore dell’aviazione”.

“Nel 2022 flyExclusive, leading provider of premium private jet charter experiences, ha annunciato un ambizioso programma di modernizzazione della flotta che includeva un ordine fino a 44 nuovi velivoli di Textron Aviation, inclusi fino a 30 CJ3+ light aircraft. flyExclusive opera una flotta di jet Cessna Citation tra cui Citation X, Citation Sovereign, Citation Excel/XLS, Citation CJ3/CJ3+ e Citation Encore/Encore+”, prosegue Textron Aviation.

Jim Segrave, Founder, Chairman and CEO of flyExclsuive, afferma: “Siamo orgogliosi di essere il fleet launch customer del Citation CJ3 Gen 2, basandoci sul nostro rapporto decennale con Textron Aviation. Sono entusiasta che i nostri fractional customers potranno investire e viaggiare nel top light jet al mondo”.

“Il Citation CJ3 Gen2 è il prodotto Gen2 più completo fino ad oggi. I partecipanti all’NBAA potranno accedere a un Citation CJ3 Gen2 mock up che debutterà durante lo show presso lo static display della società all’Henderson Executive Airport. Attualmente in fase di sviluppo, l’entrata in servizio dell’aereo è prevista per il 2025″, conclude Textron Aviation.

Il Beechcraft King Air 360 raggiunge la centesima consegna, continuando l’eredità del business turboprop più famoso al mondo

Textron Aviation inoltre ha annunciato oggi la consegna del centesimo turboelica Beechcraft King Air 360 al Comprehensive Blood and Cancer Center (CBCC), cliente di lunga data di Textron Aviation. Questa consegna consolida ulteriormente la posizione del Beechcraft King Air come la famiglia di business turboprop aircraft più popolare al mondo.

“Siamo orgogliosi di fornire soluzioni aeronautiche ai nostri clienti con le ultime novità in fatto di tecnologia aeronautica. L’airframe, l’avionica e gli interni aggiornati del King Air 360 offrono ai nostri passeggeri un’esperienza di volo confortevole e affidabile”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president of Global Sales and Flight Operations. “La famiglia di aerei King Air è rinomata per la sua versatilità e affidabilità e questa centesima consegna del 360 rappresenta un’entusiasmante pietra miliare nel continuo successo di un prodotto leggendario”.

La CBCC è un pioniere nella cura del cancro a livello globale, compresi studi clinici all’avanguardia che hanno portato allo sviluppo di nuovi farmaci nella cura del cancro.

“L’aggiunta di questo aereo rappresenterà per noi un punto di svolta in termini di produttività”, ha affermato il Dr. Ravi Patel, medical director at CBCC. “Siamo entusiasti della maggiore capacità che il King Air 360 ci offrirà per espandere a livello globale la nostra fornitura e ricerca di cure contro il cancro”.

“Quasi 7.800 turboelica Beechcraft King Air sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo dal 1964, rendendola la best-selling business turboprop family al mondo. La flotta mondiale ha superato 62 milioni di ore di volo nei suoi 59 anni, ricoprendo ruoli in tutti i rami delle forze armate statunitensi e volando in commercial and special mission roles in tutto il mondo”, conclude Textron Aviation.

