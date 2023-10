Rolls-Royce creerà un’organizzazione più semplice e più efficiente

Rolls-Royce ha annunciato oggi i piani per un’organizzazione più semplice e snella nella prossima fase della sua trasformazione pluriennale. “La nuova struttura creerà un business più agile, in grado di servire meglio i clienti e continuare a creare e mantenere prodotti di livello mondiale. Aiuterà Rolls-Royce a sviluppare capacità avanzate in aree chiave come procurement and supply chain management, garantendo che siano forti quanto l’eccellenza tecnica e ingegneristica dell’azienda.

Le modifiche proposte elimineranno inoltre le duplicazioni e garantiranno efficienza in termini di costi. La nostra rigorosa gestione dei costi e dell’organico fino al 2023 ci ha assicurato di ridurre al minimo la riduzione complessiva dell’organico. Si stima che a livello globale verranno rimossi 2.000-2.500 ruoli. Rolls-Royce impiega attualmente 42.000 persone in tutto il mondo”, afferma Rolls-Royce.

“Focalizzata sulle capacità del core business, Engineering Technology & Safety si unirà come single team in tutto il gruppo, responsabile per product safety, engineering standards, process, methods and tools. Consentirà inoltre di utilizzare in modo più efficace il talento ingegneristico e la tecnologia in tutta l’azienda. Sarà guidato da Simon Burr, attualmente Director – Product Development and Technology, Civil Aerospace, che si unirà all’Executive Team con effetto immediato. Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, lascerà l’azienda nell’aprile 2024. Desideriamo ringraziare Grazia per il suo contributo all’azienda.

Le proposte includono la creazione di una nuova enterprise-wide procurement and supplier management organisation per supportare il consolidamento della spesa del gruppo, sfruttare la scala e sviluppare standard coerenti e migliori della categoria. Oltre a garantire risparmi, una maggiore attenzione a queste aree chiave porterà a miglioramenti nel servizio clienti, riducendo i ritardi nella suipply chain. Anche le funzioni abilitanti, come Finance, General Counsel and People, saranno riunite in Rolls-Royce, standardizzando le attività e fornendo supporto condiviso per acquisire sinergie e scalare per ottenere una maggiore efficacia”, posegue Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, Chief Executive, ha dichiarato: “Stiamo costruendo una Rolls-Royce adatta al futuro. Ciò significa un’organizzazione più snella ed efficiente che fornirà risultati ai nostri clienti, partner e azionisti. La nostra azienda è piena di persone impegnate e di talento e credo che questi cambiamenti consentiranno loro di sviluppare maggiori capacità in aree che sono fondamentali per il nostro successo a lungo termine. Questo è un altro passo nel nostro percorso di trasformazione pluriennale per costruire una Rolls-Royce altamente performante, competitiva, resiliente e in crescita”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)