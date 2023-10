Embraer e Royal Jordanian Airlines firmano un Pool Program agreement per il supporto della E2 fleet

Embraer ha firmato un multi-year contract con Royal Jordanian Airlines per supportare una flotta totale di otto E190-E2 ed E-195-E2 con il Pool Program. L’accordo fornirà supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per i jet che verranno aggiunti alla flotta di Royal Jordanian. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Royal Jordanian ha goduto per molti anni di un rapporto fruttuoso con Embraer con la nostra flotta Embraer attualmente operativa. Per i jet E2 di nuova generazione, abbiamo lavorato con Embraer su tutte le funzioni di supporto necessarie per avere un’entrata in servizio senza intoppi, prevista entro la fine di quest’anno. Pertanto, riteniamo che il Pool Program agreement che abbiamo firmato con Embraer sia una scelta naturale che fornisce una soluzione pratica e conveniente per i componenti, accompagnata dall’esperienza e dal supporto di Embraer”, ha affermato Samer Majali, Royal Jordanian Vice Chairman/ CEO.

“Siamo onorati di celebrare questo accordo con Royal Jordanian per supportare la loro E2 fleet. Il Pool Program supporterà un’entrata in servizio senza intoppi della flotta di RJ, aiutandoli a ridurre i costi di riparazione e inventario, supportati dall’impronta globale di Embraer. Abbiamo un lungo rapporto con la compagnia e siamo entusiasti di questo nuovo capitolo che inizia con la famiglia E2”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e il suo vasto component services network. I risultati sono risparmi significativi nei costi di riparazione e di mantenimento dell’inventario e una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ciascun cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nella global aerospace industry”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)