Binter permette di esplorare più Isole Canarie nello stesso viaggio con AirPass Explorer

La compagnia aerea Binter ha lanciato un nuovo prodotto, l’AirPass Explorer, che consente ai passeggeri in viaggio verso le Isole Canarie da destinazioni nazionali e internazionali di esplorare diverse isole a tariffe altamente competitive.

“Questo innovativo prodotto rappresenta un ulteriore impegno da parte di Binter nel potenziare la connettività all’interno dell’arcipelago delle Canarie, agevolando l’accesso a tutte le isole. Si tratta di un obiettivo già raggiunto da prodotti come Discover, lo scalo di Binter che si converte in una meta, progettato per visitare due isole nello stesso viaggio; o il volo di coincidenza gratuito per le Isole Canarie, offerto dalla compagnia su tutti i voli nazionali che hanno origine fuori dalle isole e sui voli internazionali verso l’Italia.

Si tratta di una tariffa speciale, ideale per i viaggiatori desiderosi di esplorare più di due isole e scoprire la varietà di paesaggi ed esperienze che l’arcipelago delle Canarie ha da offrire, il tutto a una tariffa speciale di soli 40 euro a volo, più le tasse applicate.

Attraverso il sito web di Binter, gli utenti possono acquistare e personalizzare il proprio AirPass Explorer con almeno sette giorni di anticipo rispetto al primo volo, scegliendo tra un minimo di tre e un massimo di otto voli. Tuttavia, lo stesso itinerario non potrà essere ripetuto”, afferma Binter.

“Per poter usufruire di questa opzione di viaggio non esiste un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno quattro notti tra il primo e l’ultimo volo e 24 ore tra ciascuno di essi.

Con AirPass Explorer, al momento del check-in o dell’imbarco, sarà richiesto di presentare un biglietto di andata e ritorno con partenza fuori dalle Isole Canarie.

La compagnia aerea ha stretto una partnership con Promotur al fine di promuovere questo innovativo prodotto. L’obiettivo è acquisire visibilità sui mercati internazionali e posizionarsi come marchio di riferimento e destinazione turistica principale. Ciò contribuirà all’aumento del flusso di visitatori verso le isole che dispongono di meno collegamenti diretti da aeroporti nazionali e internazionali. Inoltre, l’accordo mira a consolidare le Isole Canarie come un arcipelago e una destinazione globale, fornendo servizi di almeno 200 voli di collegamento al giorno tra le isole.

Questo accordo potenzia ulteriormente la possibilità di viaggiare al di là delle isole principali e introduce il nuovo prodotto AirPass Explorer come un elemento distintivo e unico per coloro che sono desiderosi di esplorare più isole dell’arcipelago durante lo stesso viaggio”, prosegue Binter.

“I viaggiatori su queste rotte possono godere dei distinti vantaggi offerti da Binter, con un servizio di bordo di alta qualità dedicato a offrire un’esperienza eccezionale al cliente. Questa esperienza comprende servizi straordinari, come uno spuntino gourmet gratuito e un viaggio confortevole a bordo della moderna flotta di aerei Embraer e ATR di Binter.

Il nuovo prodotto AirPass Explorer è ora disponibile direttamente sul sito web della compagnia aerea: www.bintercanarias.com“, conclude Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)