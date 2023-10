Etihad Airways riconosciuta ai World Travel Awards e ai Golden Loyalty Awards

Etihad Airways ha ottenuto una serie di premi ai World Travel Awards Middle East, che hanno avuto luogo durante una cena di gala presso l’Atlantis the Royal a Dubai, domenica sera, e ai Global Loyalty Awards che hanno avuto luogo a Rio de Janeiro. La compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha ottenuto un totale di sei premi.

“A nome dell’intera famiglia Etihad, siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati con i prestigiosi World Travel Awards. Il nostro dedicato equipaggio di cabina si impegna a offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di volo al mondo e vincere il premio come Middle East’s Best Cabin Crew per il quinto anno consecutivo è la prova che stanno ottenendo risultati”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad.

Graham E. Cooke, fondatore dei World Travel Awards, ha dichiarato: “Congratulazioni a Etihad Airways per aver vinto i premi ‘Middle East’s Leading Airline – Business Class’, ‘Middle East’s Leading Airline – Customer Experience’, ‘Middle East’s Leading Cabin Crew’, ‘Middle East’s Leading Airline Inflight Entertainment’ e ‘Middle East’s Leading Airline Lounge – First Class’. Si tratta di un risultato notevole, che riflette il modo in cui il brand sta fissando il punto di riferimento nel settore dell’aviazione. L’impegno dell’intero team di Etihad Airways è fonte di ispirazione per tutti noi”.

“La Business class di Etihad è riconosciuta come la migliore del Medio Oriente, con il suo Business Studio che porta l’esperienza di volo a nuovi livelli. In collaborazione con Armani/Casa, la compagnia aerea offre un’esperienza culinaria in stile ristorante di fascia alta con articoli da pranzo e tessuti in co-branding Armani/Casa.

All’inizio di quest’anno, Etihad ha lanciato la complimentary ‘chat’ Wi-Fi connectivity per i membri Etihad Guest e surf packages migliorati che forniscono dati illimitati agli ospiti per tutta la durata del volo. Questo miglioramento dell’eccellente offerta di intrattenimento in volo E-Box di Etihad ha contribuito a consolidare la posizione della compagnia aerea come vincitrice del premio ‘Best Inflight Entertainment’ per il settimo anno consecutivo.

L’equipaggio di cabina di Etihad è rinomato per il suo spirito di servizio autentico e personale, che trae ispirazione dalla generosa ospitalità degli Emirati Arabi Uniti. Per supportare l’attuale fase di crescita della compagnia aerea, Etihad ha rafforzato il personale di bordo, che segue una formazione approfondita in materia di sicurezza, servizio e ospitalità per garantire che Etihad mantenga la sua reputazione di leader”, afferma Etihad Airways.

In aggiunta, Etihad Airways è stata anche vincitrice del premio ‘Best Use of Technology’ ai Golden Loyalty Awards di quest’anno.

La compagnia aerea è stata riconosciuta dai giudici come una delle prime a muoversi nello spazio NFT in seguito al lancio della sua collezione di 3D digital aircraft models, soprannominata EY-ZERO1, dove ogni NFT ha portato all’immediato status Etihad Guest Silver oltre ad altri vantaggi.

Neves ha continuato: “Questo premio riconosce lo spirito innovativo di Etihad. Come compagnia aerea cerchiamo costantemente di ampliare i confini del settore, sia attraverso il nostro contributo al miglioramento dell’impatto dell’aviazione sull’ambiente, sia superando le aspettative dei nostri ospiti attraverso l’ospitalità, sia abilitando nuove tecnologie”.

“Attraverso un approccio innovativo all’utilizzo della tecnologia, Etihad è stata in grado di destinare tutti i proventi della vendita della collezione EY-ZERO1 all’acquisto di SAF nel 2022, sostenendo l’impegno della compagnia aerea verso la decarbonizzazione.

Questo è il terzo anno consecutivo che Etihad è stata riconosciuta come leader nella fidelizzazione globale, avendo vinto il riconoscimento best use of marketing in 2022 per la Big Australia campaign, e best use of technology in 2021 per l’innovativo Miles on the Go product”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)