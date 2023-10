British Airways torna a volare ad Abu Dhabi

British Airways lancerà voli giornalieri per Abu Dhabi il prossimo anno, dopo una pausa di quattro anni. Disponibile per la prenotazione da oggi, la rotta inizierà ad essere operativa il 20 aprile 2024, servendo la capitale degli Emirati Arabi Uniti tutto l’anno da London Heathrow.

Il nuovo volo sarà operato da un Boeing 787-9 nell’estate 2024 e aumenterà la connettività con gli Emirati Arabi Uniti, unendosi ai voli per la vicina Dubai, che operano fino a tre volte al giorno da Heathrow.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Network and Alliances, ha dichiarato: “Abu Dhabi è una destinazione unica che sta facendo un gradito ritorno nella nostra rete. Con un mix di spiaggia, città e deserto, ha tutto ciò che i nostri clienti cercano in un viaggio in Medio Oriente e non vediamo l’ora di accoglierli di nuovo a bordo mentre aumentiamo la nostra presenza negli Emirati Arabi Uniti”.

Maureen Bannerman, Abu Dhabi Airports Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a British Airways a Abu Dhabi International Airport, aggiungendosi all’elenco crescente di vettori leader che utilizzeranno il Terminal A come base operativa ad Abu Dhabi. Nuovo lussuoso gateway per Abu Dhabi, il Terminal A aprirà al pubblico dal 1° novembre, offrendo servizi all’avanguardia sia per i passeggeri che per le compagnie aeree”.

“In qualità di compagnia di bandiera del Regno Unito, British Airways serve più di 190 destinazioni in più di 65 paesi, comprese le rotte con le sue compagnie aeree partner. La compagnia aerea offre ai clienti voli verso più destinazioni da Londra rispetto a qualsiasi altro vettore.

I clienti British Airways hanno accesso a una delle reti di voli più estese al mondo, sia a livello domestico che internazionale, che offre voli da e per gli aeroporti centrali in orari convenienti. Opera da tre principali aeroporti londinesi: London Heathrow, London Gatwick e London City, e serve fino a 26 destinazioni solo negli Stati Uniti”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)