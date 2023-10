Embraer: American Airlines ordina quattro E175 per Envoy Air, Pool Program agreement con Luxair

American Airlines ha firmato un ordine fermo con Embraer per quattro nuovi E175. L’aereo sarà operato dalla consociata interamente controllata da American, Envoy Air. Con tutte le consegne nel quarto trimestre del 2024, la flotta E-Jets di Envoy crescerà fino a oltre 150 aeromobili entro la fine del 2024. Il valore del contratto è di 230,6 milioni di dollari al prezzo di listino e sarà incluso nel portafoglio ordini di Embraer del terzo trimestre 2023.

“Questi nuovi jet ci permetteranno di continuare a crescere con American Airlines. Siamo lieti di annunciare questi ulteriori quattro velivoli, in seguito all’ordine annunciato a giugno, mentre i mercati domestici e regionali degli Stati Uniti si riprendono da alcuni anni molto difficili. L’E175 ci consente di fornire un servizio eccellente e affidabile ad American Airlines e alle migliaia di ospiti che serviamo ogni giorno”, ha affermato Pedro Fábregas, Presidente e CEO di Envoy.

“Questo nuovo ordine dimostra ancora una volta l’importanza dell’E175 per la connettività negli Stati Uniti, ed è un altro segno che le sfide che il mercato sta affrontando stanno migliorando”, ha affermato Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation. “L’E175 è la spina dorsale del network regionale statunitense, con oltre 620 aerei venduti e una quota di mercato dell’86% dal 2013. Ringraziamo American Airlines ed Envoy per la loro lunga collaborazione con Embraer”.

“L’E175 è entrato in servizio in Nord America nel 2005 e da allora è arrivato a dominare il settore, grazie al suo comfort, alle alte prestazioni e all’efficienza. Ai clienti piace il caratteristico two-by-two seating di Embraer, il che significa che nessuno deve sopportare un posto centrale. Ad oggi, la flotta mondiale di E170/E175 ha accumulato oltre 19,5 milioni di ore di volo, di cui Envoy ha volato 1,3 milioni”, conclude Embraer.

Luxair ed Embraer firmano un Pool Program agreement per la flotta E2 recentemente acquisita dalla compagnia aerea

Embraer e Luxair hanno firmato un contratto pluriennale per supportare la flotta E195-E2 recentemente acquisita con il Pool Program. Questo accordo fornirà supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per i quattro jet che verranno aggiunti alla flotta di Luxair. La soluzione include anche una gamma significativa di ricambi disponibili direttamente presso la base operativa del cliente. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

“La firma di questo Pool Program agreement con Embraer è l’ennesima dimostrazione del nostro impegno verso l’eccellenza. Grazie a questa partnership, potremo contare sull’esperienza di Embraer per la nostra futura flotta, riducendo i tempi di manutenzione e garantendo la disponibilità operativa degli aeromobili, mantenuti ai più alti standard, garantendone la sicurezza e l’affidabilità. Questa collaborazione è perfettamente in linea con il nostro desiderio di offrire sempre il meglio ai nostri clienti”, dichiara Gilles Feith, CEO di Luxair.

“Siamo pronti a fornire il miglior supporto della categoria a Luxair, per mantenere la prontezza della loro flotta. Il Pool Program li aiuterà a combinare prestazioni più elevate con costi inferiori. È un piacere lavorare con Luxair e dargli il benvenuto come nuovo cliente E2”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e la sua vasta rete di servizi componenti. I risultati sono risparmi significativi nei costi di riparazione e di mantenimento dell’inventario e una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di prestazioni garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ciascun cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nella global aerospace industry”, conclude Embraer.

