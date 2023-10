Cooperazione tecnologica per gli aviation fuels del futuro

Lavorare insieme per un’aviazione più sostenibile: i rappresentanti di Lufthansa Airlines, German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR), Airbus, Flughafen München GmbH e MTU Aero Engines hanno firmato a Berlino una lettera di intenti (LoI) per una broad-based research collaboration sui Power-to-Liquid (PtL) aviation fuels. Il PtL è considerato la prossima generazione di Sustainable Aviation Fuels (SAF).

I SAF rappresentano una chiave tecnologica cruciale per un volo più sostenibile ed essenziali per la transizione energetica nel settore dell’aviazione. La cooperazione pianificata unirà le forze delle principali compagnie aeronautiche e del mondo accademico per accelerare la selezione della tecnologia, l’introduzione sul mercato e la scalabilità industriale dei PtL aviation fuels in Germania.

Nella cooperazione tecnologica potrebbero essere affrontate anche questioni lungo l’intera catena del valore, come i requisiti di manutenzione o i benefici per la qualità dell’aria locale. Inoltre, si potrebbe testare l’uso di PtL puro, cioè senza l’aggiunta di cherosene fossile, per acquisire conoscenze per il processo di approvazione.

Inoltre, i cooperation partners intendono esaminare in che misura i PtL fuels abbiano il potenziale non solo di risparmiare grandi quantità di CO2, ma anche di influenzare positivamente le cosiddette emissioni non-CO2.

“Collaborazioni di ricerca come questa sono essenziali per sviluppare soluzioni pionieristiche per una climate-friendly transformation dell’air traffic. Essendo la più grande compagnia aerea tedesca, siamo fermamente impegnati a rendere, passo dopo passo, il volo più sostenibile. Sono convinto che avremo successo grazie alle conoscenze combinate dell’aviazione e della scienza e rafforzeremo anche la Germania come sede commerciale”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

“DLR conduce ricerche per proteggere l’ambiente e il clima. Un obiettivo è la futura compatibilità climatica dell’aviazione. Per raggiungere questo obiettivo, i Sustainable Aviation Fuels sono indispensabili in grandi quantità”, afferma il Prof. Dr. Meike Jipp, Divisional Board Member for Energy and Transport at DLR. “Ecco perché stiamo sviluppando processi di produzione che supportano una economical supply per l’aviazione e ottimizziamo costantemente il SAF. Ciò può ridurre in modo decisivo l’impatto dell’aviazione sull’ambiente e sul clima”.

“I Sustainable Aviation Fuels svolgono un ruolo chiave nella decarbonizzazione per Airbus. Già oggi i nostri aerei possono utilizzare SAF fino a una quota del 50% e l’approvazione fino al 100% è attualmente in corso. Siamo lieti di questo ulteriore approfondimento della nostra cooperazione. Il tema PtL richiede un lavoro di squadra da parte dei produttori di aeromobili, degli aeroporti, dei partner di ricerca come DLR e delle compagnie aeree”, afferma Nicole Dreyer-Langlet, member of the Airbus management board in Germany responsible for research and technology.

“La firma di questa lettera di intenti segna un passo eccezionale verso un futuro sostenibile per l’intero settore aeronautico. Con i nostri partner di cooperazione nel settore dell’aviazione, della tecnologia aeronautica e della ricerca, siamo risolutamente impegnati ad accelerare lo sviluppo e la scalabilità industriale dei Power-to-Liquid aviation fuels. Questa tecnologia innovativa ha il potenziale per migliorare significativamente l’impronta di carbonio dell’aviazione, rendere i viaggi aerei più rispettosi dell’ambiente e raggiungere i nostri obiettivi climatici”, afferma Jost Lammers, CEO di Flughafen München GmbH.

“Sulla strada verso il volo a emissioni zero, MTU persegue due obiettivi: l’ulteriore sviluppo della turbina a gas e lo sviluppo di tecnologie di propulsione completamente nuove. Per entrambi, il SAF svolge un ruolo importante nel raggiungimento della massima riduzione dell’impatto climatico. Possono già essere utilizzati come drop-in oggi. A breve termine devono essere create grandi capacità produttive. Questo è ciò verso cui ci impegniamo ed è per questo che partecipiamo a questa importante partnership tecnologica”, afferma Lars Wagner, CEO di MTU Aero Engines AG.

I Sustainable Aviation Fuels (SAF) sono prodotti senza l’uso di materie prime fossili come il petrolio greggio e soddisfano anche altri criteri di sostenibilità. Sono essenziali per ridurre le emissioni del traffico aereo e, in particolare, il suo impatto sul clima. La gamma di possibili materie prime e tecnologie per la produzione dei SAF è ampia. Oltre al SAF da residui biogenici, attualmente disponibili in piccole quantità, il Power-to-Liquid (PtL) process appare particolarmente promettente dal punto di vista ambientale e di scala. In questa prossima generazione di SAF, l’elettricità, l’acqua e la CO2 generate in modo rigenerativo dall’atmosfera vengono utilizzate per creare un gas di sintesi da cui è possibile produrre sustainable aviation fuel.

