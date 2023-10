easyJet riceve il premio QPrize come compagnia aerea più inclusiva d’Europa

Ieri sera, 18 ottobre, nella cornice di una serata ospitata al Grand Hotel et de Milan, easyJet è stata premiata per il suo impegno a favore dei temi della diversità e dell’inclusione, con particolare attenzione alla comunità LGBTQ+, ricevendo il premio QPrize, il riconoscimento rivolto alle realtà turistiche che si contraddistinguono per politiche di sostenibilità sociale.

“Con il patrocinio di AITGL, Ente Nazionale Turismo LGBTQ+ e di ELTA European LGBTQ+ Travel Alliance, il premio QPrize è stato consegnato a easyJet in qualità di vincitrice della categoria “Compagnie aeree”, i cui finalisti sono stati selezionati dal Comitato Scientifico di AITGL e successivamente sottoposti alla votazione del pubblico.

Il riconoscimento a easyJet è giunto in seguito alla decisione della compagnia dello scorso anno di aderire in qualità di socio proprio ad AITGL, l’Associazione Italiana del Turismo LGBTQ+, per sostenere la promozione della cultura dell’accoglienza indiscriminata di tutte le diversità”, afferma easyJet.

“Inclusione e diversità fanno infatti da sempre parte del DNA di easyJet che, in qualità di compagnia pan-europea operante in 35 paesi, si impegna quotidianamente per favorire e promuovere un contesto in cui ci si possa sentire liberi di esprimere a pieno sé stessi e celebrare la propria unicità.

È alla luce di questo che, ad esempio, easyJet ogni anno supporta numerosi Pride in Europa e nel Regno Unito, tra cui quest’anno figura anche il Napoli Pride, evento culturale e sociale in difesa dei diritti civili e delle istanze della comunità LGBTQ+. In easyJet, inoltre, sostenere il tema dell’inclusione e della diversità in ambito aziendale vuol dire anche mettere l’accento su questioni come la presenza femminile e lo sviluppo di politiche che favoriscano le lavoratrici”, prosegue easyJet.

Valeria Cerri, Regional Cabin Services Manager di easyJet Italia e Spagna, ha commentato: “Siamo molto onorati di aver ricevuto questo riconoscimento a testimonianza dell’impegno costante e della dedizione di easyJet per la promozione dell’inclusione, della diversità e dell’uguaglianza. Vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano con noi, i nostri passeggeri e tutti coloro che hanno apprezzato e sostenuto i nostri sforzi per offrire un’esperienza di viaggio che sia inclusiva e accogliente per tutti. Un ringraziamento speciale va a AITGL e ELTA per il lavoro di promozione dell’accoglienza indiscriminata di tutte le diversità che portano avanti quotidianamente. C’è ancora molto da fare per consentire a tutti di vivere un’uguaglianza autentica che valorizzi il talento e le diversità di ciascuno. Per questo è necessario continuare a lavorare ogni giorno in questa direzione”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)