Ryanair acquista 500 tonnellate di SAF da OMV

Ryanair ha acquistato oggi 500 tonnellate di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) da OMV, la società internazionale integrata di petrolio, gas e prodotti chimici. Questo accordo consentirà di risparmiare oltre 1.250 tonnellate di emissioni di CO2 (equivalenti a circa 100 voli Ryanair da Dublino a Vienna).

“Questo acquisto fa seguito all’accordo MoU stipulato tra le due società lo scorso anno, fornendo a Ryanair un accesso unico per l’acquisto di fino a 160.000 tonnellate di SAF da OMV fino al 2030.

L’annuncio di oggi dimostra il continuo impegno di Ryanair verso il suo obiettivo del 12,5% di utilizzo di SAF entro il 2030, nonché l’ambizione della compagnia aerea e di OMV di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Ryanair ha già portato avanti in modo significativo questi impegni, collaborando con il Trinity College di Dublino e inaugurando il Ryanair Sustainable Aviation Research Centre, investendo 22 miliardi di dollari nella sua flotta “Gamechanger”, che riduce le emissioni di CO2 del 16% e con un ulteriore investimento di 40 miliardi di dollari per 300 aeromobili Boeing 737 MAX-10 che riducono le emissioni di CO2 del 20% trasportando il 21% in più di passeggeri.

OMV sta inoltre implementando numerose misure per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi strategici in termini di sostenibilità, con il SAF che contribuisce in modo essenziale a questa trasformazione. L’ambizione di OMV è quella di diventare un leader regionale nella fornitura di SAF“, afferma Ryanair.

Parlando da Vienna, Steven Fitzgerald, Head of Sustainability di Ryanair, ha dichiarato: “Il SAF svolge un ruolo chiave nella nostra strategia di decarbonizzazione Pathway to Net Zero, attraverso al quale cui ci siamo impegnati ad aumentare l’utilizzo di SAF nei prossimi anni, un impegno che questo accordo con OMV contribuirà a far progredire ulteriormente. OMV è un partner chiave per Ryanair in Austria, Germania e Romania e non vediamo l’ora di far crescere questa partnership in qualità di più grande gruppo europeo dell’aviazione “.

Martijn van Koten, Executive Vice President Fuels & Feedstock di OMV, ha dichiarato: “Stiamo costruendo un’attività in crescita per il Sustainable Aviation Fuel al fine di supportare il percorso del settore verso un futuro più sostenibile. Siamo orgogliosi della nostra partnership con Ryanair che consente a entrambe le aziende di sfruttare la loro esperienza nella promozione dell’uso del SAF. Ciò facilita la transizione verso l’applicazione di forme di energia più sostenibili e contribuisce a ridurre l’impatto climatico dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)