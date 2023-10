News Brevi – 19.10.2023

AIR FRANCE-KLM E SABRE FIRMANO UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE NDC – Air France-KLM e Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia per l’industria dei viaggi a livello mondiale, hanno annunciato oggi la finalizzazione di un accordo strategico pluriennale di distribuzione NDC e il rinnovo dell’accordo EDIFACT esistente. La collaborazione tra i partner è stata ampliata con offerte arricchite di New Distribution Capability (NDC), che saranno commercializzate e vendute insieme ai contenuti EDIFACT, attraverso il sistema di distribuzione globale (GDS) di Sabre. Le offerte NDC di Air France- KLM saranno distribuite alle agenzie di viaggio collegate a Sabre in più fasi nel corso del prossimo anno. L’accordo dimostra il continuo impegno di Sabre nel promuovere il valore e servire i diversi interessi dei vari attori coinvolti nel mercato globale dei viaggi. Aiuta le agenzie ad acquistare in modo efficiente e a confrontare offerte sempre più sofisticate, mentre i loro viaggiatori beneficeranno di un’esperienza migliorata con maggiore scelta e trasparenza. Inoltre, consente ad Air France e KLM di distribuire le loro offerte NDC personalizzate, grazie a prezzi continui e pacchetti su misura, alla rete globale di agenzie collegate a Sabre. “Scegliere i giusti partner tecnologici di viaggio con cui collaborare è essenziale. Siamo quindi lieti di estendere la nostra collaborazione con Sabre. Ciò supporterà i nostri agenti di viaggio partner nel fornire l’offerta NDC arricchita e attraente di Air France-KLM, offrendo ai viaggiatori una gamma più ampia di opzioni per migliorare il loro viaggio, dall’inizio alla fine”, ha affermato Angus Clarke, Chief Commercial Officer, Air France-KLM. “La nostra partnership con Air France-KLM riflette il nostro impegno verso un moderno travel retail e rappresenta un grande passo avanti per la nostra presenza in Europa”, ha aggiunto Roshan Mendis, Chief Commercial Officer, Sabre Travel Solutions.

ENAC PER LA MOBILITA’ AEREA AVANZATA ANCHE NEL DELIVERY CON IL PROGRAMMA PRIMEAIR – Enac informa: “Enac per la Mobilità Aerea Avanzata anche nel delivery: con il programma PrimeAir, entro il 2024 Amazon avvierà in Italia la consegna di pacchi con mezzi a comando remoto – droni – UAS, grazie a un progetto specifico di cui Enac svolge il ruolo di regolatore per il territorio nazionale”. “È una rivoluzione importante che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni con un’accelerazione geometrica dell’innovazione tecnologica, come già accaduto per i cellulari di cui non possiamo fare più a meno. Il futuro è già arrivato, anche in Italia”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Essere stati scelti da un player mondiale quale Amazon, è un’ulteriore conferma della strategia Enac che include nel settore aereo la spinta innovativa della mobilità aerea avanzata, creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi. Investiamo in risorse, ricerca, energie e giovani, per garantire il futuro smart e sostenibile che è già dietro l’angolo”. L’ing. Carmela Tripaldi, Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa Enac ha osservato: “Si apre una nuova era”, con nuove possibilità di trasporto di merci e persone, come il progetto di Air Taxi per il Giubileo 2025. Non stiamo sperimentando, stiamo implementando qualcosa che è già realtà”.

FLYDUBAI VOLA A MOMBASA – flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, ha annunciato oggi il lancio dei voli per Mombasa che opereranno dal 17 gennaio 2024. flydubai diventa la prima compagnia aerea di bandiera ad operare voli diretti da Dubai e dagli Emirati Arabi Uniti verso la città costiera nel sud-est del Kenya. I voli per l’Aeroporto Internazionale Moi (MBA) opereranno quattro volte a settimana dal Terminal 3 del Dubai International (DXB). Con il lancio delle operazioni per Mombasa, flydubai amplia la propria rete in Africa raggiungendo 11 destinazioni in 10 paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar. Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, dichiara: “Continuiamo a impegnarci per aprire mercati svantaggiati e sostenere l’hub aeronautico di Dubai. Da Expo 2020, Dubai ha visto una crescita costante degli investimenti provenienti dall’Africa, con oltre 26.000 aziende africane registrate presso la Camera di Dubai. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le crescenti operazioni in Africa sosterranno ulteriormente i liberi flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell’Africa orientale”. “Vediamo molto potenziale nei mercati africani e non vediamo l’ora di aumentare la nostra presenza nel continente, in linea con il piano di espansione del nostro network e della nostra flotta”, conclude Al Ghaith. Commentando l’inizio dei voli, Sudhir Sreedharan, Senior Vice President, Commercial Operations (UAE, GCC, Africa and the Indian Subcontinent) di flydubai, dichiara: “L’Africa è molto importante per flydubai e siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per servire meglio il mercato offrendo opzioni affidabili per volare comodamente a Dubai, e oltre, sul network combinato flydubai-Emirates. Mombasa sarà un’altra fantastica destinazione per i passeggeri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dal GCC e dall’Europa, alla ricerca di spiagge incontaminate, parchi naturali ed esperienze culturali. Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni per Mombasa, quattro volte a settimana e di aumentare la frequenza verso il mercato in futuro”.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLE JAPAN SELF-DEFENCE FORCES – Saab ha ricevuto un ordine dalle Japanan Self-Defense Forces, JGSDF, per la fornitura del multi-role weapon system Carl-Gustaf®. L’ordine comprende oltre 300 sistemi e le consegne avverranno nel 2025. È utilizzato dalle forze di autodifesa giapponesi dal 1979. “Questo ordine è un’ulteriore prova che il nostro multi-role weapon system Carl-Gustaf soddisfa gli elevati standard delle Japan Self-Defense Forces e non vediamo l’ora di continuare a supportare e rafforzare le loro capacità”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

EASA: PRIMA D4S GENERAL ASSEMBLY – EASA informa: “L’EASA Data4Safety (D4S) initiative è stata concepita come una partnership volontaria e collaborativa tra l’EASA, gli Stati membri EASA e l’industria aeronautica, per sfruttare al meglio l’aviation intelligence per identificare e gestire i safety risks a livello europeo. Supporta inoltre data-driven changes nei settori dell’aviation safety e della sostenibilità. La giornata odierna ha visto un passo importante nella fase di sviluppo di Data4Safety (D4S). La prima D4S General assembly si è tenuta a Colonia, riunendo tutti i membri di D4S per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori, i casi d’uso in materia di sicurezza e anche la selezione del Big Data and Data Science provider. L’assemblea ha visto anche l’adozione formale della prima espansione, che ha aggiunto ai membri fondatori 12 Autorità aeronautiche nazionali, 8 compagnie aeree e 8 ANSP. D4S ha inoltre rafforzato il coinvolgimento dei rappresentanti professionali del settore e l’IFATCA è diventata la seconda organizzazione che rappresenta la forza lavoro dell’aviazione dopo l’ECA. Molti altri hanno indicato che vorrebbero unirsi e torneremo da loro il prima possibile. Alla fine il programma mira a includere l’intera comunità aeronautica europea”.

ANA CELEBRA 25 ANNI DI VOLI VERSO LE HAWAII – All Nippon Airways (ANA) celebra in ottobre la sua eredità di 25 anni nel facilitare i collegamenti tra i viaggiatori e le vivaci destinazioni del Giappone e Honolulu. Dal suo volo inaugurale nel 1998, ANA ha servito milioni di passeggeri su migliaia di voli lungo questa rotta. “ANA apprezza profondamente il privilegio di promuovere una connessione duratura tra il Giappone e le Hawaii. Il viaggio aereo funge da catalizzatore per unire le persone e promuovere lo scambio culturale. ANA rimane fermamente impegnata a continuare a costruire una solida partnership con le Hawaii, garantendo crescita e prosperità reciproche per per i prossimi 25 anni e oltre”, ha affermato Toshio Nomura, ANA The Americas, Executive Vice President. In risposta alla ripresa della domanda per i voli per le Hawaii, ANA metterà in servizio un terzo aeromobile Airbus A380 tra Tokyo e Honolulu. L’aereo, conosciuto come “FLYING HONU” per via delle sue livree colorate che ricordano la tartaruga marina hawaiana, o Honu, ha una capienza di 520 posti. Il primo “FLYING HONU” di ANA è arrivato a Honolulu nel 2019 e ora la compagnia ha due di questi aerei in servizio per Honolulu. Il volo inaugurale diretto a Honolulu per il terzo “FLYING HONU” sarà il 20 ottobre e ritornerà a Narita, Tokyo, lo stesso giorno. Questa aggiunta sottolinea l’impegno di ANA nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi passeggeri pur continuando a offrire sicurezza, comfort e il miglior servizio della categoria. A partire dal 6 dicembre, ANA aumenterà il numero di voli giornalieri tra Tokyo e Honolulu da due a tre (uno per Haneda e due per Narita). Questo miglioramento stabilisce un nuovo record per la capacità di posti su questa rotta, pari a 18.004, superando i livelli pre-COVID e fornendo tre voli giornalieri, equivalenti a 42 voli settimanali.

SMARTLYNX E LUFTHANSA TECHNIK ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP – A MRO Europe di Amsterdam, SmartLynx Airlines, leading ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), cargo, and charter services provider, e Lufthansa Technik AG hanno firmato nuovi accordi pluriennali che estendono la loro partnership. I contratti includono Maintenance services per Airbus A320 family e Landing Gear services per Airbus A320, A321 and A330 fleets. Sulla base dell’esperienza della partnership esistente, SmartLynx Airlines ha affidato a Lufthansa Technik più di 25 C-Check per i suoi aeromobili della famiglia A320, che saranno eseguiti da novembre all’interno del base maintenance network di Lufthansa Technik in Europa. A partire da ottobre, SmartLynx riceverà comprehensive landing gear services, comprese revisioni per aeromobili Airbus A320, A321 e A330, exchange landing gears e potenziali prestiti a seconda delle esigenze individuali. Da maggio 2023 Lufthansa Technik fornisce a SmartLynx un Total Component Support (TCS) per l’intera flotta, coprendo più di 60 aeromobili Airbus A320, A330 e Boeing 737 MAX. Zygimantas Surintas, CEO di SmartLynx Airlines, ha dichiarato: “I nuovi accordi sottolineano ancora una volta la nostra attenzione all’eccellenza e all’affidabilità per i nostri clienti. Al fine di ottimizzare ulteriormente le nostre prestazioni, Lufthansa Technik ha dimostrato la sua capacità di essere un partner affidabile e innovativo, per supportare il nostro obiettivo di diventare una ACMI airline leader e affidabile a livello mondiale”. Kai-Stefan Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA Lufthansa Technik, ha dichiarato: “La rinnovata fiducia nelle nostre capacità e l’espansione della nostra partnership con SmartLynx ci riempie di orgoglio e dimostra che siamo il fornitore leader di servizi e supporto eccellenti, per le massime performance dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di continuare a servire il nostro partner lettone nel suo percorso di crescita nei prossimi anni”.

DELTA EFFETTUA MODIFICHE AL PROGRAMMA SKYMILES – Mercoledì Delta ha condiviso diversi aggiornamenti al suo programma SkyMiles, modificando alcune delle modifiche annunciate a settembre e aggiungendo numerosi nuovi vantaggi. “Nelle ultime settimane, molti di voi hanno condiviso feedback sui cambiamenti che abbiamo annunciato al programma SkyMiles di Delta”, ha scritto il CEO di Delta, Ed Bastian, in un’e-mail ai clienti. “È stata una sfida bilanciare la crescita del nostro numero di iscritti con la nostra necessità di offrire esperienze di servizio premium. Abbiamo preso alcune decisioni difficili sul programma per affrontare questo problema. Ma la tua risposta ha chiarito che i cambiamenti non riflettono pienamente la lealtà che hai dimostrato a Delta. In base al tuo feedback, stiamo apportando modifiche al programma e aggiungendo nuovi vantaggi, per iniziare a guadagnare nel 2024 verso il tuo 2025 status”. Delta modificherà il numero di Medallion Qualification Dollars (MQDs) necessari per raggiungere il 2025 Medallion Status, migliorerà ulteriormente il Million Miler program, aggiornerà le politiche di accesso al Delta Sky Club per i titolari di carta idonei e migliorerà le opzioni per il Rollover Medallion Qualification Miles (MQMs). “Il nostro investimento nella tua esperienza sarà sempre al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Ed. “Il nostro obiettivo è fare del nostro meglio per garantire la fornitura del servizio e dei vantaggi che la vostra fedeltà merita”. Maggiori informazioni saranno disponibili su delta.com e condivise direttamente con i clienti via e-mail nei prossimi giorni.

QANTAS E ALLIANCE AVIATION CHIUDONO I PIANI DI ACQUISIZIONE E SI ACCORDANO SU PIÙ AEROMOBILI – Qantas e Alliance Aviation Services Ltd (Alliance) hanno annunciato la risoluzione del loro accordo del maggio 2022 affinché Qantas acquisisca completamente l’operatore charter con base in Australia. “L’acquisizione di Alliance da parte di Qantas è stata formalmente contrastata dall’autorità di regolamentazione della concorrenza nell’aprile 2023. Entrambe le compagnie ritengono che l’acquisizione avrebbe creato valore per il cliente senza ridurre la concorrenza nel settore altamente competitivo delle risorse, in particolare attraverso le efficienze create attraverso una flotta combinata di aerei F100. Tuttavia, entrambe le compagnie riconoscono che al momento non esiste un percorso ragionevole per l’accordo. Qantas continuerà a servire il crescente settore delle risorse attraverso le sue operazioni charter esistenti. Attualmente detiene circa il 27% del mercato charter totale. Il Gruppo manterrà la sua partecipazione pari a quasi il 20% di Alliance e porterà avanti il suo accordo a lungo termine che vede Alliance operare fino a 30 E190 per Qantas Group. Qantas ha accettato di esercitare opzioni su quattro ulteriori aeromobili ai sensi di tale accordo, che porterà il numero totale di E190 operati da Alliance per Qantas Group a 26, con quattro opzioni rimanenti. Si prevede che gli ulteriori aeromobili si uniranno alla flotta Qantas dall’aprile 2024”, afferma Qantas Group. John Gissing, Qantas Group Executive of Associated Airlines and Services, ha dichiarato: “Alliance è un partner importante per Qantas Group e gli E190 ci hanno aiutato ad aprire nuove rotte in tutta l’Australia. Questi quattro nuovi aerei forniranno ulteriore capacità e connettività nel mercato domestico”. Scott McMillan, Alliance Managing Director, ha dichiarato: “Nonostante l’esito della transazione, non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto produttivo e di lunga data con Qantas”.

IBERIA PARTECIPA ANCHE QUEST’ANNO ALL’INTERNATIONAL DAY AGAINTS BREAST CANCER – Iberia e Iberia Express partecipano ancora una volta alla Giornata internazionale contro il cancro al seno, e lo fanno con una serie di eventi, sia in volo che a terra, con l’obiettivo di sostenere la prevenzione e la sensibilizzazione con le campagne della Spanish Cancer Association (AECC). Il colore rosa, divenuto simbolo riconoscibile della lotta contro il tumore al seno, sarà il protagonista della giornata. I sedili di diversi aerei Iberia a corto e medio raggio avranno poggiatesta rosa, realizzati appositamente per questo evento, con la scritta “Il viaggio più importante è la tua vita”. Allo stesso modo, in Business Class sui voli a lungo raggio dal 19 al 24 ottobre e sui voli a corto e medio raggio il 19 ottobre, anche le iconiche saliere e pepiere a forma di Meninas fornite con i vassoi dei pasti saranno rosa e saranno accompagnate dal motto “Insieme in questo viaggio”. La compagnia aerea distribuirà bottiglie rosa di acqua minerale durante la partenza dei voli a corto e medio raggio, per ricordare l’importanza della ricerca e della diagnosi precoce di questa malattia. Inoltre, per ogni bottiglia d’acqua venduta nel gastrobar service su questi voli, 1 euro sarà donato all’AECC. Questo evento non si svolge solo a bordo degli aerei Iberia, ma anche a terra, in particolare nelle due VIP lounge del T4 dell’aeroporto di Madrid, Dalí e Velázquez. Entrambe saranno decorate con fiori rosa e ai clienti Iberia verranno offerti biscotti rosa a forma di nastro, creati appositamente per l’occasione da DO&CO, il fornitore di catering di Iberia. Anche Iberia Express parteciperà a questa campagna. Il suo primo volo, il 19 ottobre tra Madrid e Tenerife, IB3933, avrà i poggiatesta rosa, colore che apparirà anche sugli schermi ai gate d’imbarco e sulle uniformi indossate dall’equipaggio, che porterà un nastro rosa. Nel sistema di intrattenimento a bordo i clienti troveranno una sezione permanente con contenuti informativi su questa malattia.

ACCORDO DI LICENZA TRA RTX E HANWHA – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha firmato un accordo di licenza con la società sudcoreana Hanwha Systems per produrre airborne tactical radios in Corea del Sud, come parte di un Second-generation Anti-jam Tactical UHF Radio for NATO waveform (SATURN) upgrade program. TruNet™ AR-1500 è una internationally available networked communications airborne radio. Collins supporterà Hanwha Systems come subappaltatore come parte dell’accordo di licenza per TruNet™ AR-1500 airborne tactical radios.

PRATT & WHITNEY CANADA NOMINA UNA NUOVA DESIGNATED OVERHAUL FACILITY PER I PW300 E PW500 BUSINESS AVIATION ENGINES – Pratt & Whitney Canada (P&WC) ha annunciato oggi che la Duncan Aviation facility in Lincoln, Nebraska, è stata nominata Designated Overhaul Facility per maintenance, repair and overhaul (MRO) dei PW300 e PW500 turbofan engines che diventeranno operativi nei prossimi due anni. Pratt & Whitney è un’azienda RTX. “Con l’aumento della nostra flotta di motori, stiamo adottando misure proattive per garantire di disporre di capacità MRO pienamente operative quando e dove i nostri clienti ne hanno bisogno”, ha affermato Irene Makris, vice president for Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “Duncan Aviation ha una vasta esperienza in line maintenance and hot section inspection dei nostri motori PW300 e PW500. Entrare nell’official MRO role per queste due famiglie di motori è la logica estensione del nostro rapporto di lunga data con il loro team”. “La nostra azienda è stata fondata nel 1956 e nel corso degli anni abbiamo ampliato la nostra attività per offrire un portafoglio completo di servizi alla business aviation community”, ha affermato Jeff Lake, presidente di Duncan Aviation. “Il nostro Lincoln team è lieto di fornire servizi di MRO ai clienti dei motori Pratt & Whitney Canada che volano sui modelli di motori PW300 e PW500”. Pratt & Whitney Canada dispone di un’ampia rete di assistenza globale, con un portafoglio completo di servizi di manutenzione e riparazione per motori Pratt & Whitney Canada. Dalla fondazione dell’azienda nel 1928, i motori Pratt & Whitney Canada hanno volato per 1 miliardo di ore.