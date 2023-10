Rolls-Royce completa il passo successivo nel suo percorso verso la decarbonizzazione della business aviation

Rolls-Royce annuncia il completamento con successo di una serie di test con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) sulla sua ultima generazione di business aviation engines, il Pearl 15 e il Pearl 10X. Il Pearl 15, il primo membro della famiglia di motori Pearl, equipaggia gli aerei Global 5500 e 6500 di Bombardier, mentre il Pearl 10X equipaggerà l’ultra-long-range flagship aircraft di Dassault, il Falcon 10X.

“I test si sono svolti presso il Business Aviation headquarters di Rolls-Royce a Dahlewitz, Germania, e fanno parte della continua ambizione dell’azienda di svolgere un ruolo di primo piano nel percorso per raggiungere l’obiettivo net zero flight entro il 2050.

Oltre a dimostrare la compatibilità con 100% SAF, un altro obiettivo della campagna di test era quello di eseguire un back-to-back engine test sia con Jet A-1 che con SAF sullo stesso motore Pearl 10X. L’obiettivo era confermare ulteriori miglioramenti nell’environmental footprint quando si passa al SAF. I risultati di questo primo back-to-back engine emission test in standard certification conditions forniscono importanti correlazioni per la valutazione del futuro SAF nell’ambito della nostra strategia ambientale.

L’HEFA (Hydro-processed Esters and Fatty Acids) SAF è stato prodotto da materie prime sostenibili basate sui rifiuti, come oli da cucina usati e grassi di scarto. Questo carburante ha il potenziale di ridurre significativamente le emissioni nette del ciclo di vita di CO2 di circa l’80% rispetto al jet fuel convenzionale”, afferma Rolls-Royce.

“I back-to-back tests condotti con conventional fossil-based fuel e successivamente con SAF hanno confermato anche una combustione più pulita del combustibile sostenibile, con livelli significativamente più bassi di particolato non volatile (nvPM). In combinazione con la low NOx combustor technology del Pearl 10X e le sue additive manufactured combustor tiles, è stata ottenuta una riduzione di tutte le emissioni.

I test hanno dimostrato ancora una volta che l’attuale portafoglio di motori Rolls-Royce per large civil and business jet applications può operare con 100% SAF, ponendo le basi per spostare questo tipo di carburante verso la certificazione. Attualmente il SAF è certificato solo per blend fino al 50% con jet fuel convenzionale. Entro la fine del 2023 Rolls-Royce avrà dimostrato che tutti i suoi in-production Trent and business aviation engines sono compatibili con 100% SAF“, prosegue Rolls-Royce.

Il Dr Dirk Geisinger Director Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “I Sustainable Aviation Fuels sono un elemento chiave della nostra strategia di sostenibilità, poiché svolgeranno un ruolo importante nella decarbonizzazione dei voli a lungo raggio. Con le sue eccezionali performance ambientali, la famiglia Pearl sta già stabilendo nuovi standard nell’ultra-long-range corporate jet market”

Rolls-Royce: il Business Aviation engine support network è in crescita

Rolls-Royce annuncia all’NBAA-BACE di Las Vegas, USA, l’ulteriore espansione della sua infrastruttura per business aviation customers in Nord America. “L’azienda sta aprendo una nuova global AOG (Aircraft On Ground) support storage location sulla costa orientale degli Stati Uniti e sta inoltre espandendo il suo global network of Authorised Service Centres (ASC).

Il nuovo 10,000 ft2 AOG support site a New York si trova vicino a diversi aeroporti, come JFK, La Guardia e Newark, nonché a quello più trafficato degli Stati Uniti per il traffico dell’aviazione d’affari, Teterboro nel New Jersey.

Questa posizione ideale consente il rapido spostamento del materiale di supporto richiesto ai clienti. Il sito, che funzionerà 24 ore su 24, conterrà la più ampia gamma di parts, units and nacelles negli Stati Uniti. Il suo sistema di inventario è direttamente collegato al Business Aircraft Availability Centre, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo al team Rolls-Royce visibilità in tempo reale delle opzioni disponibili per tutte le esigenze di assistenza.

Grazie alla stretta collaborazione con il partner logistico Kühne+Nagel, l’impianto progettato su misura è stato trasformato dall’idea alla realtà nel giro di pochi mesi”, afferma Rolls-Royce.

Barry Buckley, VP Parts Availability – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’aggiunta della nostra ultima AOG support location a New York è un altro investimento significativo da parte di Rolls-Royce per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di servizio nel settore. L’apertura di questo store giocherà un ruolo chiave nel garantire che il nostro servizio si evolva continuamente per soddisfare le elevate aspettative associate al marchio Rolls-Royce”.

“Rolls-Royce ha inoltre aggiunto nuovi membri al suo ASC network, supportando i motori BR710 e Tay 611-8/8C in Nord America.

Gli ASC sono un elemento essenziale del portafoglio di servizi Rolls-Royce e si aggiungono alle capacità di servizio globale esistenti per la sua crescente base di clienti. I clienti CorporateCare e CorporateCare Enhanced traggono vantaggio dalla rete godendo di tempi di risposta più rapidi e tempi di manutenzione ridotti con un’amministrazione semplificata e ottimizzata ovunque volino.

Skyservice, il primo centro assistenza autorizzato situato in Canada con sedi a Montreal, Toronto e Calgary, è ora pienamente operativo e lavora a stretto contatto con la Rolls?Royce Canada MRO facility per servire i clienti BR710A1/C4/A2 e Tay 611-8/8C nella Regione.

L’aggiunta di due nuovi StandardAero ASC a Springfield, Illinois, e Van Nuys, California, è prevista per l’inizio del 2024. Entrambi supporteranno i clienti Gulfstream e la flotta Rolls-Royce Tay 611-8/8C, mentre quest’ultimo si occuperà inoltre dei motori BR710A10/C4 nella regione.

Rolls-Royce e StandardAero hanno inoltre concordato di rinnovare i contratti per i centri di assistenza autorizzati esistenti a Houston, TX, e Augusta, GA, per l’AE 3007A e per Dallas, TX, supportando i tipi di motore BR710A1/A2/C4 nonché i modelli Tay 611-8/8C“, prosegue Rolls-Royce.

Andy Robinson, SVP Customers & Services, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Abbiamo reso Rolls-Royce il principale fornitore di motori per la business aviation e i nostri clienti si affidano a noi per un eccezionale supporto in tutto il mondo. Oggi, il nostro team di assistenza si prende cura di una flotta di oltre 4.000 business aircraft con motore Rolls-Royce in servizio e ovunque si trovino i nostri clienti nel mondo, siamo vicini. Stiamo collaborando con i fornitori di manutenzione più esperti al mondo per garantire livelli di servizio leader del settore per i nostri clienti CorporateCare, sia per eventi di servizio pianificati che non pianificati”.

“Con oltre 85 Authorised Service Centres attivi presso i principali fornitori di manutenzione, Rolls-Royce offre ai propri business aviation customers il più grande global service network del settore. La potente infrastruttura degli ASC è completata da On-Wing Services Specialists, che sono dislocati in hub strategici negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e in Asia, oltre a dieci spare parts and lease engine storage locations in tutto il mondo”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce: compie 10 anni per l’Operational Service Desk (OSD) per Business Aviation customers

Rolls-Royce inoltre celebra oggi il 10° anniversario del suo Operational Service Desk (OSD) dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, per i suoi global Business Aviation customers.

“Con sede presso il Rolls-Royce headquarters for business aviation engines in Dahlewitz, Germania, l’OSD fornisce un unico punto di supporto ogni volta che i clienti necessitano di assistenza urgente. Composto permanentemente da engine, customs and logistics experts, e utilizzando strumenti di analisi dei dati e funzionalità digitali all’avanguardia, come l’Engine Health Monitoring (EHM), il team OSD ha contribuito in modo significativo a far sì che Rolls-Royce fosse votata come number one engine service supplier in the business aviation market.

Dall’introduzione del concetto OSD nel 2013 e dalla successiva integrazione in un Business Aviation Aircraft Availability Centre, l’‘Averted Missed Trip’ rate, una misura chiave in questo settore di mercato, ha raggiunto un livello leader del settore del 99%. Attraverso la combinazione di gestione digitale dei dati e innovazioni, come l’Engine Vibration and Health Monitoring Unit (EVHMU) della nuova famiglia di motori Pearl, Rolls-Royce sta rafforzando ulteriormente il preventive maintenance approach per realizzare la sua visione di disponibilità degli aeromobili al 100% e evitare qualsiasi “aircraft on ground” events. Ciò significa che nessun cliente CorporateCare dovrebbe rimanere a terra abbastanza a lungo da ritardare uno scheduled flight”, afferma Rolls-Royce.

Andy Robinson, SVP Customers & Services – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “In qualità di fornitore leader mondiale di motori per la business aviation, i nostri clienti si affidano a noi per un eccezionale supporto in servizio. Il nostro obiettivo è che il 100% degli aerei business che motorizziamo non perdano mai un viaggio programmato a causa della manutenzione. Il Service Desk Operativo svolge un ruolo importante per trasformare questa visione in realtà. Ogni giorno facciamo di tutto per i nostri clienti e il feedback positivo che riceviamo riguardo ai nostri servizi dimostra che li stiamo offrendo. Vorrei ringraziare l’intero business aviation services team per il loro continuo supporto negli ultimi 10 anni”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)