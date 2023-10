Austrian Airlines attrae i migliori talenti attraverso un forte Employer Brand: “Creating Journeys Together”

Austrian Airlines pone una chiara attenzione all’individualità, alla flessibilità e ad un ambiente di lavoro inclusivo, sottolineando l’importanza di ogni individuo all’interno delle complesse dinamiche di una compagnia aerea. “Questo approccio è profondamente radicato nella cultura della compagnia e ora si riflette nel nuovo Employer Brand di Austrian Airlines. Dopo anni difficili, il vettore austriaco ha compiuto una ripresa di successo, impiegando attualmente circa 6.000 dipendenti dedicati. Solo nel 2023 sono stati firmati circa 650 nuovi contratti di lavoro, il che significa che circa un dipendente su nove è un nuovo arrivato.

L’employer brand di Austrian Airlines, creato in collaborazione con l’agenzia di strategia e design Manyone, si chiama “Creating Journeys Together”. Si basa sulle informazioni raccolte da interviste, focus group, workshop e discussioni. Dipendenti, candidati e leader si sono riuniti per sviluppare idee per creare una brand identity autentica e tangibile, rivelando le persone dietro la compagnia aerea. Austrian Airlines offre una comunità accogliente e aperta dove tutti sono i benvenuti e possono provare un senso di appartenenza”, afferma Austrian Airlines.

Annette Mann, CEO di Austrian Airlines, sottolinea: “Una carriera in Austrian Airlines è un viaggio che i dipendenti possono adattare e modellare in base alle loro esigenze individuali. Dalla fine della crisi COVID-19, abbiamo assunto 1.200 nuovi dipendenti in soli 18 mesi, ovvero circa il 20% della nostra forza lavoro. Credo che questo dimostri che siamo ancora una volta un datore di lavoro molto attraente”.

Guido Woska, Global Managing Partner di Manyone, sottolinea: “Come agenzia di design strategico, non potremo mai sviluppare un Employer Brand in modo isolato; funziona meglio attraverso una stretta collaborazione con i nostri clienti perché un nuovo Employer Brand dovrebbe sempre provenire da una spinta intrinseca. Il team di Austrian Airlines ha abbracciato questo viaggio con grande passione fin dal primo giorno, consentendoci di creare un Employer Brand che riflette idealmente la cultura, i valori e le aspirazioni future di Austrian Airlines. Siamo molto orgogliosi dei nostri risultati congiunti”.

“Con la loro nuova employer value proposition “We at Austrian Airlines are your gateway to the world. Move forward with us, grow with us” (“Noi di Austrian Airlines siamo la vostra porta d’accesso al mondo. Vai avanti con noi, cresci con noi”), Austrian Airlines si concentra principalmente sulla trasmissione dei propri valori aziendali e delle opportunità di crescita individuale. L’amore per il viaggio è al centro di questo posizionamento, incentrato sulla diversità e sull’ispirazione. Austrian Airlines è molto più di un semplice luogo di lavoro, è una comunità accogliente che si preoccupa ugualmente del benessere dei suoi dipendenti e degli ospiti, ponendo particolare enfasi sul servizio e sull’ospitalità”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)