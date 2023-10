Emirates presenta in anteprima la Premium Economy in India

Emirates ha celebrato ieri l’imminente lancio della sua offerta Premium Economy in India, con un tour esclusivo del suo A380 a quattro classi a Mumbai. Quando la nuova classe di cabina debutterà sui voli A380 alla fine di questo mese, Emirates sarà la prima compagnia aerea del Medio Oriente che opera a Mumbai a offrire questa esperienza.

“L’aereo con cabine Premium Economy e operante come EK506, è arrivato al Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (MIAL) per consentire ai funzionari aeroportuali di MIAL, ai VIP, agli agenti di viaggio, ai principali clienti aziendali e ai media di osservare in anteprima l’offerta di prossimo lancio. Agli ospiti è stata offerta una visita guidata alle cabine Premium Economy che debutteranno sul servizio A380 di Emirates per Mumbai e Bangalore dal 29 ottobre e sui voli in partenza dalle due città per Dubai dal 30 ottobre.

Erano presenti all’evento Prakash Tulsiani – Chief Executive Officer of Mumbai International Airport Ltd (MIAL), Ashwin Noronha – Chief Operating Officer of Mumbai International Airport Ltd (MIAL), Dinaz Madhukar – Chief Commercial Service Officer at Adani Airports, altri dignitari delle autorità aeroportuali e Mohammed Sarhan – Emirates’ Vice President for India and Nepal. Tra i dirigenti di Emirates a bordo del volo arrivato a Mumbai c’erano Adnan Kazim, Chief Commercial Officer e Ahmed Khoory, Senior Vice President of Commercial Operations – West Asia and Indian Ocean”, afferma Emirates.

In occasione del lancio del prodotto Premium Economy in India, Mohammad Sarhan, Emirates’ Vice President for India and Nepal, ha dichiarato: “L’Emirates Premium Economy ha rivoluzionato i viaggi per un segmento crescente di viaggiatori che desiderano migliorare la propria esperienza di volo. Abbiamo ricevuto un’enorme risposta da parte dei clienti, che hanno scelto di passare alla Premium Economy e hanno abbracciato i nuovi livelli di comfort e lusso a un ottimo rapporto qualità-prezzo. In linea con la domanda che abbiamo riscontrato sulle dieci rotte in cui il prodotto è già disponibile, prevediamo che sarà molto popolare anche in India. Con il continuo aumento dei viaggi attraverso la nostra rete, la Premium Economy consente ai passeggeri di assaporare la perfetta combinazione di lusso e convenienza. Ciò sottolinea il nostro impegno costante nei confronti dei clienti e il mantenimento della nostra promessa “Fly Better”. Poiché incorporiamo cabine Premium Economy su un numero crescente di aeromobili, speriamo di estendere questa opzione su più rotte”.

In questa occasione, il CSMIA Spokesperson ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates mentre riconfigurano e aggiornano la loro offerta di servizi dal Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA). Mentre Emirates estende la sua vasta gamma di servizi e un’ampia connettività, CSMIA è pronta a soddisfare i moderni requisiti di mobilità con l’implementazione di nuove tecnologie e digitalizzazione, contribuendo così a un’esperienza senza soluzione di continuità per i passeggeri. Con le offerte di livello mondiale di Mumbai Airport, combinate con l’impegno di Emirates per il comfort e l’eccellenza a bordo, siamo entusiasti di offrire ai passeggeri la migliore esperienza a CSMIA”.

“Le cabine Premium Economy dell’A380 di Emirates dispongono di 56 morbidi sedili in pelle color crema, situati nella parte anteriore del main deck e disposti in una configurazione 2-4-2. La nuova classe di cabina offre posti con un’ampia reclinabilità, più spazio per le gambe e un’esperienza culinaria elevata, oltre ad altri tocchi lussuosi. I passeggeri che cercano un’esperienza culinaria premium possono esplorare una vasta selezione di menu regionali, con una vasta gamma di sapori locali e un’ampia selezione di bevande per i clienti della Premium Economy.

Emirates ha intrapreso una delle più grandi iniziative di ammodernamento della flotta nella storia dell’aviazione. Il team di ingegneri di Emirates ha intrapreso un progetto pionieristico per rinnovare 67 Airbus A380 e 53 Boeing 777. Oltre ad offrire un look rinnovato, il progetto vedrà l’installazione di quasi 4.000 posti Premium Economy su 120 aerei.

Nel frattempo, i passeggeri indiani che viaggiano tra Dubai e Mumbai possono prenotare i posti Premium Economy di Emirates sui voli EK500/501, mentre quelli che volano tra Dubai e Bangalore possono assicurarsi il posto sui voli EK568/569. I posti possono essere prenotati immediatamente tramite emirates.com, uffici vendite Emirates e agenzie di viaggio, per i viaggi di andata dai due punti indiani a partire dal 30 ottobre”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)