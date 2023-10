Iberia aumenterà la capacità per il bagaglio a mano del 60% grazie ai nuovi Airbus L bins

Iberia e Airbus hanno firmato un contratto in base al quale la compagnia aerea spagnola doterà la sua flotta A320neo degli appena lanciati L bins. Grazie alle nuove cappelliere, che consentono il caricamento verticale di carry-on roller bags, Iberia migliorerà ulteriormente l’esperienza di volo dei suoi passeggeri, aumentando del 60% la hand baggage capacity. La cerimonia della firma si è svolta presso MRO Europe ad Amsterdam.

Iberia è la seconda compagnia aerea a scegliere queste cappelliere, che sono un modello più compatto degli XL bins, presentati nel giugno di quest’anno all’Aircraft Interior eXpo (AIX) ad Amburgo, Germania.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo contratto con Airbus, uno dei nostri partner chiave, perché con i nuovi Airbus L bins saremo in grado di migliorare l’esperienza dei nostri clienti. I nuovi vani bagagli aumentano del 60% la hand luggage capacity sulla nostra flotta A320neo. Inoltre, questo miglioramento si traduce anche in un imbarco e uno sbarco più rapidi, il che ci consente anche di continuare a soddisfare i nostri rigorosi obiettivi di puntualità e fornire un servizio eccellente ai nostri clienti”, ha affermato Alberto Garcia, Fleet Planning Director at Iberia.

“Gli L-Bins rappresentano un punto di svolta, poiché migliorano l’esperienza dei passeggeri e ottimizzano il flusso di lavoro del personale di bordo. Siamo molto felici di vedere che gli L-Bin fanno parte della costante ricerca di eccellenza e puntualità di Iberia”, ha affermato Charbel Youzkatli, Head of Commercial Services Europe at Airbus.

I nuovi Airspace L bins condividono parti comuni con gli Airspace XL bins, riducendo i costi dei ricambi nelle flotte miste e adattandosi perfettamente all’Airspace design language. Inoltre, un meccanismo semplificato aumenterà l’affidabilità e ridurrà i costi di manutenzione. Retrofittabili in 3-5 giorni, l’optimised plug & play replacement degli in-service bins consentirà a Iberia di ridurre al minimo l’out-of-service time dell’aeromobile.

Le cappelliere, realizzate con prodotti compositi ultraleggeri e altamente stabili, saranno fabbricate da EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH), Airbus First Tier supplier per composite components dal 1993. La produzione avrà luogo in un nuovo sito di produzione all’avanguardia che impiega misure come il fotovoltaico e la bioenergia.

Iberia Maintenance è stata scelta dalla compagnia aerea per aggiornare questi aerei nel suo heavy maintenance hangar in Madrid, con la capacità di lavorare su 10 aerei contemporaneamente. La società effettua heavy checks per Iberia Group (Iberia e Iberia Express) e per tutti i membri di International Airlines Group (Vueling, British Airways e Aer Lingus).

“Iberia Maintenance ha le competenze e le conoscenze necessarie per eseguire questo retrofit e siamo onorati che Iberia si sia fidata di noi per questo lavoro. A La Muñoza, dove si trova l’Iberia Maintenance headquarters, abbiamo trasformato aerei passeggeri in aerei cargo, cambiato i sedili di numerosi aerei e, addirittura, siamo stati la prima azienda in Spagna ad installare sharklets su un aereo già in servizio. I lavori verranno eseguiti all’inizio del 2025 e i nuovi bins verranno installati durante gli scheduled heavy maintenance checks di questi aeromobili per ridurre i tempi di fermo dell’aereo”, ha spiegato Natalia Martínez del Río, Airframe Services Director at Iberia Maintenance.

