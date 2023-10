Tecnam annuncia la consegna due ulteriori P2012

Durante l’NBAA di Las Vegas, Tecnam ha annunciato la consegna di due ulteriori P2012.

Pacific Air Charter esercita l’opzione per il quarto P2012 Traveller

Tecnam annuncia la conferma del quarto velivolo P2012 da parte di Pacific Air Charter Inc. Hawaii. “Dopo aver preso in consegna il primo Traveller nell’agosto 2023, immediatamente seguito dal secondo nel settembre 2023 e dal terzo aereo in fase di realizzazione presso lo stabilimento Tecnam di Capua – Italia, con questo quarto velivolo la flotta di Pacific Air Charters Inc. sta crescendo rapidamente per servire il mercato del Pacifico.

Le P2012 Multi-Engine operations over water offrono un significativo vantaggio in termini di sicurezza nelle aree operative remote del Pacifico, beneficiando al contempo della grande competitività del Traveller e dei bassi costi operativi, rendendo così il P2012 una soluzione perfetta per le esigenze operative della compagnia.

Il comfort dei passeggeri è stato un fattore chiave nella decisione dell’operatore: tutti i sedili singoli hanno un pitch generoso, con finestrini e dotazioni dedicate, porta USB, portabicchieri, tasca sul sedile, bracciolo, dual air conditioning (che può essere operata anche da terra via DC power connection per il “pre-cool” dell’aeromobile prima dell’imbarco)”, afferma Tecnam.

Pat McNamee, Pacific Air Charters, Inc. Chief Operating Officer and 135 Director of Operations, afferma: “Siamo entusiasti di innovare il mercato del trasporto aereo nella zona con un aereo moderno. Il P2012 Traveller ha confermato che questa è la piattaforma perfetta per le nostre operazioni. Ci concentriamo sui servizi premium, ma l’aereo offre molte funzionalità aggiuntive ed espande le nostre opzioni”.

“Tecnam sta offrendo una soluzione efficiente alle esigenze delle comunità locali con un velivolo multi-missione sicuro e affidabile. Il quarto ordine per il P2012 è la conferma e un riconoscimento dei vantaggi immediati che Pacific Air Charter Inc ha ottenuto con la prima acquisizione del Traveller. Con questo ultimo 15-hour ferry flight tra Kailua Kona e Pago Pago, abbiamo stabilito un nuovo record per Tecnam”, afferma Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager.

Il Tecnam P2012 atterra nelle Virgin Islands

Tecnam e UFLY VI, LLC annunciano la consegna di un Tecnam P2012 Traveller alla UFLY VI Caribbean fleet. UFLY VI è in attività dal 2019 e offre sia addestramento al volo che tour charter/aerei nelle US Virgin Islands. UFLY VI Flight School opera anche un P92 Echo MkII.

“Il design ad ala alta del Traveller, i sedili singoli con ampi finestrini e il comfort dell’aereo sono l’ideale per lo scenario caraibico durante i tour aerei locali, mentre la configurazione bimotore migliora la sicurezza della missione per i voli charter.

Il Traveller, che può ospitare comodamente nove passeggeri con uno o due crew, è un new generation, turbocharged, twin-engine, high wing, fixed wing aircraft. L’aggiunta alla flotta UFLY VI offre ai clienti opzioni di configurazione diversificate e convenienti, offrendo l’esperienza che i viaggiatori più esigenti si aspettano, come dual air conditioning, premium interiors, in-seat power, superior legroom, under-seat stowage”, afferma Tecnam.

“Siamo estremamente entusiasti di presentare i P92 Echo and P2012 Traveller aircraft models alla USVI’s aviation community. Queste nuove aggiunte dimostrano l’impegno costante di Tecnam per l’innovazione, le prestazioni e la soddisfazione del cliente”, ha affermato Matthew Stewart, CEO di UFLY VI, LLC. “Il P2012 ridefinisce il trasporto aereo regionale con la sua versatilità, spaziosità e affidabilità eccezionale. Riteniamo che questi velivoli stabiliranno nuovi parametri di riferimento per i rispettivi settori e servono come testimonianza dell’esperienza di Tecnam nella creazione di velivoli eccezionali”.

“La selezione del P2012 Traveller arricchisce il portafoglio di aerei UFLY VI con un aereo specifico progettato per compiere la sua missione nel Caribbean inter islands environment. Sia per un local Air Tour, una Charter mission o impiegato per una delle Traveller multi-mission capabilities, la twin engine configuration è un ‘must to have’ e Tecnam è lieta di collaborare con tale soluzione e di farlo con il team UFLY VI. Condividiamo sicuramente la stessa passione e visione per cosa sarà l’aviazione in questo secolo”, ha detto Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platform Sales and Business Development Manager.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)