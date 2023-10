Le Filippine annunciano l’acquisizione di tre C-130J-30 Super Hercules Tactical Airlifters

Il Republic of the Philippines Department of National Defense ha annunciato l’acquisizione di tre nuovi C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters da Lockheed Martin, attraverso una Direct Commercial Sale. “Scegliendo il C-130J, le Filippine si uniscono ad altre 21 nazioni che fanno affidamento sul Super Hercules per supportare i tactical airlift mission requirements.

Il tactical mission profile richiede un velivolo collaudato che fornisca risultati operativi noti e capacità quando si opera in condizioni ambientali e geografiche difficili. Il C-130J-30 fornisce queste e altre caratteristiche alla Philippine Air Force (PAF), che utilizzerà questi nuovi Super Hercules. La consegna di tutti e tre gli aerei è prevista per il 2026.

Le Filippine sono un operatore C-130 di lunga data, hanno ricevuto il primo Hercules all’inizio degli anni ’70. La PAF attualmente opera una flotta mista di C-130 legacy per supportare missioni umanitarie, militari e di soccorso in caso di calamità naturali in tutta la regione dell’Indo-Pacifico. Gli equipaggi della PAF utilizzeranno il C-130J-30, la versione allungata del C-130J che offre ulteriori 15 piedi (5 metri) di cargo space. La maggiore potenza, range, integrazione, spazio e capacità del Super Hercules supporteranno gli equipaggi della PAF nel soddisfare i requisiti delle missioni tattiche complesse e in evoluzione”, afferma Lockheed Martin.

“I Philippine Air Force crews hanno da tempo dimostrato ciò per cui il C-130 è progettato: andare ovunque, in qualsiasi condizione, per portare speranza e aiuto dove è più necessario”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “È un onore continuare a servire le Filippine con il C-130 più avanzato e capace mai prodotto. Il Super Hercules fornisce all’aeronautica filippina interoperabilità e capacità senza pari, supportando i requisiti di missione impegnativi nella regione del Pacifico”.

“Con la sua nuova C-130J fleet, le Filippine fanno parte di un global network di Super Hercules operators, offrendo alla PAF una commonality senza pari tra i partner alleati, l’accesso a una solida comunità di supporto internazionale, una supply chain attiva, un innovativo block upgrade program e training opportunities con altri operatori C-130J in tutto il mondo.

La conoscenza esistente da parte del PAF dell’Hercules e delle infrastrutture esistenti offre anche una transizione senza soluzione di continuità tra gli airframes rispetto all’introduzione di una variante di aeromobile completamente nuova in flotta, che richiede tempo e investimenti significativi che possono prolungare la fleet readiness.

Il C-130J Super Hercules è lo standard collaudato nel tactical airlift, fornendo un mix unico di versatilità e performance per completare qualsiasi missione, sempre e ovunque. Ad oggi, 26 operatori in 22 nazioni fanno parte della C-130J global fleet. Lockheed Martin ha consegnato più di 525 C-130J Super Hercules in 10 mission variants”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Todd R. McQueen – Lockheed Martin)