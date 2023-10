Tecnam migliora il customer service negli Stati Uniti

Tecnam nomina Southern Cross come P2012 spare parts distributor

Durante l’NBAA 2023, Tecnam ha nominato Southern Cross Aviation official Tecnam P2012 spare parts distributor negli Stati Uniti e in Canada.

“La collaborazione di Tecnam con Southern Cross Aviation rafforza la sua dedizione all’eccellenza aeronautica, sfruttando la significativa Southern Cross Aviation spare parts support expertise, insieme ai loro customer service, AOG expertise and logistical prowess. Con molti altri aerei in consegna nelle Americhe, Tecnam offrirà una migliore esperienza agli operatori P2012 in tutto il Paese. Questa partnership incarna i valori aziendali condivisi di entrambe le società: l’ingegnosità produttiva di Tecnam e la rinomata competenza nella distribuzione globale di Southern Cross Aviation, elevando congiuntamente lo standard per la comunità aeronautica.

“Southern Cross Aviation è entusiasta di collaborare con Tecnam Aircraft per fornire ai P2012 Series operators ulteriore spare parts support. Questa partnership strategica apre la strada agli operatori Tecnam per avere un supporto e un servizio migliorati, mentre continuano ad aumentare le ore di volo e ad espandere la loro flotta”, afferma Ricardo Carvalho, Director of Sales at Southern Cross Aviation.

“Il design innovativo del P2012 è ideale per le compagnie aeree regionali e gli operatori intelligenti di tutto il mondo”, ha affermato Giovanni Pascale, Managing Director Tecnam. “Insieme a Southern Cross, ci impegniamo ad aumentare e superare il livello di servizio che i nostri clienti meritano“.

“L’ulteriore impegno di Tecnam nei confronti degli operatori della crescente flotta P2012 negli Stati Uniti è quello di fornire loro un partner rinomato e affidabile per la distribuzione di ricambi come Southern Cross”, ha concluso Giovanni Pascale, Managing Director Tecnam.

I Tecnam training courses arrivano in USA e Canada

Tecnam annuncia un dedicated maintenance training program per le Americhe, le scuole di volo, i centri di assistenza e tutte le altre parti interessate. “Mentre l’azienda continua a crescere, siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare la nostra offerta di servizi ai nostri clienti e ai centri di assistenza, per garantire e migliorare il servizio, la formazione e il supporto.

Per ottenere il massimo livello di servizio, stiamo introducendo pacchetti di formazione personalizzati, forniti dai TECNAM’s Technical Representative Partners, la DeLand, FL based Aero Affinity Holding Company, che consisteranno in più programmi per la nostra flotta, garantendo che i nostri clienti acquisiscano una visione approfondita nella nostra filosofia di pionieri dell’aeronautica.

I corsi copriranno l’intera flotta Tecnam, incluso Light Sport, con panoramica dettagliata dell’intera flotta Tecnam o del modello specifico richiesto, con particolare attenzione a airframe, motore, sistemi, e avranno diverse edizioni in diverse località come Ontario, Florida, California.

Al termine dei corsi i partecipanti avranno una visione completa del mondo Tecnam e potranno diventare Authorized Tecnam Service Center“, afferma Tecnam.

“Aero Affinity ha riconosciuto l’impegno di lunga data di Tecnam nei confronti degli aeromobili di qualità e dei suoi clienti, il che rende questa partnership ancora più speciale. Aero Affinity è onorata di far parte della famiglia Tecnam e di fornire high quality maintenance training programs and Tecnam familiarization sessions agli owners nelle Americhe”, ha affermato Doma Andreka, Managing Director of Aero Affinity.

“Il mercato americano è strategico per Tecnam. Vogliamo che clienti e tecnici siano competenti e a proprio agio durante il volo e nella manutenzione dell’aereo”, ha affermato Umberto Giannotta, Tecnam Service Delivery Manager.

“Attualmente vengono accettate le iscrizioni per tre training courses, che si svolgeranno nel seguente ordine: Markham, Ontario – Aviation Unlimited; Sebring, Florida – Tecnam US; Chino, California – Cielo Blu”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)