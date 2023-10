News Brevi – 20.10.2023

SICUREZZA DEL VOLO: L’EUROPEAN AIR ACCIDENT INVESTIGATION GROUP (EAAIG) APPROVA LE LINNE GUIDA OPERATIVE DELL’INVESTIGATORE – Il 17 e il 18 ottobre, presso il 3° Stormo di Villafranca (VR), l’European Air Accident Investigation Group (EAAIG) si è riunito per siglare congiuntamente l’Investigators’ Operating Guidance (IOG), un documento di standardizzazione sulla conduzione di investigazioni degli incidenti aerei a carattere internazionale. Presenti all’incontro i rappresentanti delle organizzazioni di Sicurezza del Volo di Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. La Guida contiene una serie di istruzioni, procedure e best practice condivise tra le Nazioni partecipanti, al fine di garantire un intervento coordinato in caso di incidente tra aeromobili pilotati e aeromobili a pilotaggio remoto (APR), sia militari che appartenenti ad attori statali dei Paesi membri dell’EAAIG. Grazie all’intensa attività di coordinamento nella fase di stesura, il documento approvato è in armonia sia con le direttive NATO che con quelle nazionali, favorendo così una rapida applicabilità in caso di necessità. Durante la riunione, ciascuna Nazione ha presentato la propria architettura di sicurezza del volo e, per l’Italia, l’Ispettore per la Sicurezza del Volo, Gen. B.A. Roberto Di Marco, e il Capo Ufficio Investigazione, Col. Gianluigi Colucci, hanno condiviso con gli altri partecipanti le procedure che quotidianamente vengono applicate in Aeronautica Militare. Grazie al concomitante svolgimento sull’aeroporto di Villafranca della fase pratica del “Corso Investigatori” è stato possibile mostrare agli altri membri sul campo le effettive modalità addestrative, con visita al crash site simulato che annualmente il 3° Stormo allestisce, fornendo un fondamentale ed insostituibile supporto all’attività di formazione. L’EAAIG nacque nel 2015 per volontà di Italia, Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e in risposta all’incidente verificatosi ad Albacete (SPAGNA) durante il Tactical Leadership Programme, allo scopo di rendere sempre più standardizzate le procedure di investigazione degli incidenti che vedessero coinvolte più Nazioni. Il consesso si riunisce ogni due anni e durante il biennio viene effettuato un table top exercise su un tema condiviso da tutti i partecipanti. Nel 2023, i Paesi Bassi si sono uniti alle sei Nazioni originariamente facenti parte del Working Group (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO DELL’82° CENTRO SAR DELL’AERONAUTICA MILITARE SUL MONTE COFANO – Si è concluso nelle prime ore della mattina di ieri il complesso intervento congiunto tra l’Aeronautica Militare e il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un’escursionista tedesca rimasta bloccata su una parete del Monte Cofano, in provincia di Trapani. La donna, di 29 anni, nel pomeriggio di ieri ha raggiunto la cima del Monte Cofano e nella discesa si è avventurata lungo dei piccoli terrazzi che l’hanno condotta in piena parete dove poi è scivolata, fermandosi su un piccolo pendio. Nella tarda serata, l’associazione di volontariato Sos Valderice, impegnata nella sorveglianza antincendio, è riuscita ad individuare i segnali luminosi che la donna stava facendo con il cellulare, lanciando così l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che, per garantire la rapidità del recupero in una zona impervia e buia, ha successivamente richiesto l’ausilio dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione e che era già presente in zona con un elicottero HH-139A dell’82° Centro SAR per una missione addestrativa. L’equipaggio militare, dopo aver ricevuto l’ordine di missione dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), ha effettuato alcune ricognizioni dell’area per tentare il recupero della donna, rese però molto difficoltose dal forte vento di caduta che non permetteva il diretto recupero con il verricello della turista in sicurezza. Durante la notte è stato quindi necessario effettuare una ulteriore sortita per trasportare tre operatori del SASS nella zona di intervento che sono stati calati tramite verricello in punto leggermente più a valle rispetto alla posizione della donna. Il personale del SASS ha poi raggiunto la turista che si trovava in stato di confusionale, disidratata e con diverse escoriazioni. Una volta messa in sicurezza la ragazza, i tecnici del SASS hanno provveduto a portare la donna in una zona sicura affidandola successivamente alle cure dei sanitari intervenuti in zona con un’ambulanza. L’operazione di soccorso aereo condotta positivamente nella notte è il frutto delle continue attività addestrative che gli equipaggi dell’Aeronautica Militare ed il CNSAS svolgono regolarmente per affinare e consolidare le tecniche e le procedure di soccorso aereo in ambiente montano. La recente esercitazione interforze ed inter-agenzia SATER 3-23, organizzata proprio dall’Aeronautica Militare nella Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige presso il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco (BZ) ne è un esempio concreto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWISS: UN OROLOGIO SVIZZERO ASSEMBLATO A 30.000 PIEDI IN UN VOL OTRA GINEVRA E NEW YORK – È nata una collaborazione innovativa tra Geneva Tourism, il Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) e SWISS, per celebrare la qualità e l’artigianato svizzeri. “Ad un’altitudine di crociera di 30.000 piedi, un orologio è stato meticolosamente assemblato durante un inaspettato seminario di orologeria sul volo da Ginevra a New York di SWISS, in una postazione di lavoro appositamente allestita nella business class, mettendo in mostra la precisione, l’artigianato e l’esperienza orologiera di Ginevra. L’assemblaggio è stato effettuato da un flight crew member, accompagnato da un maestro orologiaio indipendente. Questo orologio unico e senza precedenti sarà presentato insieme agli 84 orologi provenienti dalla official pre-selection della GPHG traveling exhibition in New York, dove sarà una testimonianza dell’eccellenza svizzera”, afferma SWISS. Adrien Genier, Director of Geneva Tourism and member of the GPHG Foundation Board, presente sul volo, ha spiegato: “In quanto capitale dell’alta orologeria, Ginevra illumina l’intero settore a livello mondiale. Questo pezzo unico mostra il nostro impegno di precisione e ci consente di portare questa maestria in viaggio”. Romain Vetter, SWISS Director for Western Switzerland, ha aggiunto: “Assemblare un orologio a 30.000 piedi di altitudine è una fusione di due settori che rappresentano la qualità e l’affidabilità svizzera. SWISS è entusiasta di consentire questo assemblaggio ad alta quota”. “Ogni anno il Grand Prix d’Horlogerie de Genève celebra la vitalità, la creatività e l’eccellenza orologiera, mettendo in mostra gli 84 orologi nominati dalla sua Accademia durante un tour internazionale, prima che la cerimonia di premiazione si svolga a novembre a Ginevra. Questa serie di mostre consente a un pubblico eterogeneo e cosmopolita di scoprire e ammirare le innovazioni orologiere dell’anno. Dal 2011 la mostra itinerante ha fatto tappa a Bangkok, Pechino, Berna, Casablanca, Dubai, Ginevra, Hong Kong, Kuala Lumpur, La Chaux-de-Fonds, Londra, Macao, Città del Messico, Milano, Mosca, Nuova Delhi, New York, Parigi, Puebla, Roma, San Pietroburgo, Seul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Venezia, Vienna e Zurigo. In quanto città ospitante del GPHG, Ginevra mantiene viva l’orologeria durante tutto l’anno in modi innovativi. Numerose le esperienze a disposizione dei visitatori, tra cui visite guidate a tema e laboratori di assemblaggio di orologi, che permettono di scoprire l’arte dell’orologeria e i segreti di un artigianato secolare che è diventato il segno distintivo di un’intera regione e nazione. Dopo New York, la mostra itinerante GPHG 2023 sarà ospitata al Musée Rath di Ginevra dal 26 ottobre al 12 novembre, offrendo un ampio programma di mediazione culturale”, conclude SWISS.

CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Mercoledì 18 ottobre, presso l’Hangar “Tornado” dell’Aeroporto di Pratica di Mare, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al vertice del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, tra il Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, Comandante uscente, ed il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Comandante subentrante. L’evento è stato preceduto, martedì 17 ottobre presso l’Auditorium di Palazzo A.M., dal meeting dei Comandanti degli Enti del Comando Logistico, presieduto, per l’ultima volta, dal Generale Comelli che ha colto l’occasione per salutare tutti i Comandanti, fare un punto di situazione sul lavoro svolto e guardare insieme ai passi in avanti effettuati, frutto di tale lavoro. Le operazioni sono state precedute dagli interventi del Generale di Squadra Aerea (Cong.) Tiziano Tosi, Presidente dell’Associazione Nazionale Familiari Caduti e Mutilati dell’Aeronautica (ANFCMA) e del Generale di Squadra Aerea(r) Paolo Magro, Presidente dall’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (ONFA) che hanno presentato e promosso le attività dei predetti sodalizi. In seguito, il Generale Comelli, rivolgendosi ai Comandanti delle Articolazioni Intermedie e di tutti gli Enti, ha sottolineato l’importanza del produrre capacità operativa, certo del fatto che il suo successore, il Generale Conserva, saprà prendere atto di quanto costruito, continuando sulla via intrapresa e apportando continui miglioramenti. Successivamente sono state presentate le principali attività e novità da parte di tutti i Capi Servizio e Divisione dell’Alto Comando, che si sono letteralmente susseguiti nei loro interventi, incentrati sull’illustrazione dei propri settori di pertinenza, evidenziandone i principali lavori in corso e, soprattutto, le sfide future. In chiusura, è stato particolarmente partecipato dalla platea l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che nel dispiacersi per il commiato del Generale Comelli, grande risorsa per la Forza Armata, si è detto al contempo consapevole delle innegabili capacità del successore. La giornata di mercoledì 18 ottobre si è avviata con la deposizione di una corona d’alloro al lapidario di Palazzo Aeronautica, ad opera del Generale Comelli, che ha voluto rendere omaggio ai caduti della Forza Armata. Dopo il trasferimento presso l’Aeroporto di Pratica di Mare ha avuto inizio la cerimonia di passaggio di consegne alla presenza di molte autorità militari e civili, del Gonfalone della Città di Pomezia, dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Bandiera di Guerra del Reparto Sperimentale di Volo, a conferire ulteriore solennità. La cerimonia si è conclusa con la tradizionale firma dell’Albo d’Onore del Comando Logistico da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che si è svolta presso l’Ufficio del Comandante del Reparto Sperimentale di Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR SERBIA: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI COLLEGAMENTI TRA BELGRADO E TEL AVIV – Air Serbia informa: “Da oggi, a causa della situazione di sicurezza sempre più complessa in Israele, Air Serbia è costretta a sospendere temporaneamente le operazioni tra Belgrado e Tel Aviv. Il prossimo volo, previsto per domenica 22 ottobre 2023, non sarà operato, così come tutti gli altri voli fino alla fine di novembre, e la vendita dei biglietti Air Serbia su questa rotta è stata temporaneamente sospesa. Tutti i passeggeri che hanno acquistato i biglietti aerei fino alla fine di novembre dovranno contattare Air Serbia e avranno diritto a un rimborso completo. Air Serbia continua a monitorare attentamente le informazioni riguardanti l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ed è in contatto con tutti i servizi e le autorità competenti. La compagnia aerea di bandiera serba informerà immediatamente il pubblico sulla ripresa dei voli quando torneranno ad esserci le condizioni. La sicurezza dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio è la priorità più importante per Air Serbia”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 29 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

IL PRESIDENTE ENAC PARTECIPA ALL’EVENTO DI DOMUSAIR “AIRPORTS INSPIRE CITIES” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto all’evento organizzato da DomusAir “Airports Inspire Cities” a Bergamo. “Negli aeroporti nazionali vi è la necessità di realizzare le opere infrastrutturali previste al momento del rilascio delle concessioni, per essere pronti a rispondere all’aumento della domanda. La nostra idea di Piano Nazionale Aeroporti – PNA, in fase di approvazione, basata sulla riconciliazione tra il trasporto aereo e l’ambiente, trova in questo percorso di realizzazioni infrastrutturali compatibili con l’ambiente, la sua essenza”. Per Enac hanno partecipato anche il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture ing. Claudio Eminente e il Direttore Standardizzazione Attività Infrastrutturali, Territoriali e Operatività ing. Marco Trombetti. L’ing Trombetti è intervenuto sulla sostenibilità, sfida che il mondo aeronautico sta affrontando sia a livello ground, sia a livello di aeromobili. “Se il campo delle infrastrutture può contare su tecnologie mature, quello del traffico aereo necessita di attingere a soluzioni in fase di sviluppo. In questo contesto, le principali linee d’azione su cui l’Enac ha scelto di muoversi sono: il passaggio graduale dai carburanti tradizionali di origine fossile a quelli alternativi – SAF, Sustainable Aviation Fuels; la transizione energetica nelle infrastrutture aeroportuali; lo sviluppo di modelli di intermodalità e Mobilità Aerea Avanzata”.

DELTA SOSTIENE L’EQUAL JUSTICE INITIATIVE – Ad oggi, quasi 1.000 persone Delta si sono recate all’Equal Justice Initiative a Montgomery, in Alabama, per un’esperienza di apprendimento coinvolgente. “Come ti connetti veramente con le persone e connetti il mondo? Un modo importante è iniziare con l’umanità del dire la verità e consentire a ciò che impariamo da esso di plasmare un mondo più giusto per tutti noi”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, V.P. and Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer. “Delta sta scegliendo l’EJI come un modo per sviluppare una maggiore comprensione e, si spera, ispirare gli altri a considerare il valore esponenziale dell’impegno nell’equità”. Durante il viaggio più recente, i dipendenti hanno presentato un contributo a nome di Delta all’EJI, a sostegno degli sforzi dell’organizzazione per la giustizia razziale e l’istruzione pubblica. Johnson ha inoltre regalato al fondatore e direttore esecutivo di EJI, l’avvocato per i diritti civili Bryan Stevenson, una replica di un aereo Delta firmata dal CEO Ed Bastian e da tutti i membri del Leadership Council di Delta, compreso il primo dirigente a sponsorizzare un viaggio dei dipendenti al Legacy Museum: Peter Carter, E.V.P. – External Affairs. “Il collegamento di Delta con l’Equal Justice Initiative riflette un impegno genuino nel comprendere le strutture fondamentali della disuguaglianza razziale che influiscono su ogni aspetto della vita odierna”, ha affermato Stevenson. “Rimango fiducioso che tutti noi possiamo prendere parte ad affrontare intenzionalmente e poi smantellare questi sistemi, per creare qualcosa di meglio”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA DIWALI CON UNA NUOVA CAMPAGNA – British Airways trasmetterà questa settimana il suo nuovo spot pubblicitario per celebrare Diwali. Il film è interpretato da un cast composto da soli colleghi, che mette in luce i membri del team British Airways che stanno lavorando per aiutare i clienti a festeggiare ancora una volta con i loro cari. Dal 20 ottobre all’11 novembre, gli spot pubblicitari da 30 e 15 secondi verranno trasmessi al cinema, sui social media e durante i key TV spots, tra cui la Coppa del mondo di cricket. Hamish McVey, British Airways’ Director of Marketing, ha dichiarato: “Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo si riuniscono per celebrare Diwali, la festa delle luci, e sappiamo che compiere quel viaggio verso casa per stare con i propri cari è così importante. Le nostre persone sono al centro di questa campagna, poiché volevamo ringraziarle per aver aiutato famiglie e amici a riconnettersi durante il festival. Buon Diwali a tutti i nostri clienti e colleghi”. La compagnia aerea offre tariffe speciali per i clienti, per dare loro un motivo in più per viaggiare e incontrare i propri cari. British Airways opera 56 voli settimanali verso l’India, con tre voli al giorno per Mumbai, due servizi per Delhi e voli giornalieri per Bangalore, Chennai e Hyderabad.

EUROFIGHTER: UNO SQUADRONE TEDESCO PARTECIPA ALL’ESERCITAZIONE DESERT AIR 2023 – Uno squadrone di Eurofighter della German Air Force partecipa per la prima volta ad un’esercitazione in Giordania. “Lo squadrone sta prendendo parte alla Desert Air 2023 (DeAi23), un’esercitazione multinazionale che durerà fino al 3 novembre 2023. Oltre ai padroni di casa, stanno prendendo parte anche la Royal Jordan Air Force (RJAF) e la US Air Force (USAF). L’elemento tedesco è composto da sei aerei Eurofighter del Tactical Air Force Squadron 73 “Steinhoff” di Laage e questi sono supportati da un totale di 80 soldati nella Al-Azrak Air Base. L’esercitazione, da lungo tempo pianificata, vedrà i voli di addestramento svolgersi più volte al giorno, con i partner che effettuano operazioni aria-aria e aria-terra, nonché il rifornimento in volo nelle aree di addestramento sopra la Giordania. Oltre alla cooperazione con il NATO partner USA, l’attenzione è rivolta alla prima esercitazione in assoluto degli Eurofighter tedeschi con la Royal Jordan Air Force (RJAF) in Giordania. Ciò sottolinea che la Giordania è un importante partner strategico in Medio Oriente. Nell’ambito della coalizione di forze internazionali, la Bundeswehr partecipa alle missioni Counter Daesh (CD) e Capability Building Iraq (CBI) e la Giordania svolge il ruolo di hub nell’area operativa. Per queste missioni, l’Air Force fornisce capacità come la sorveglianza aerea e il supporto operativo alla coalizione multinazionale attraverso tanker aircraft dalla Al-Azrak Air Base”, afferma un comunicato di Eurofighter

LOCKHEED MARTIN: FLIGHT TEST DI SUCCESSO PER IL MFEW-AL – Lockheed Martin ha annunciato il flight test di successo del Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), un airborne electronic payload con attack and support capability. Questo MFEW-AL test ha rappresentato la prima volta dopo decenni che gli operatori U.S. Army Electronic Warfare (EW) hanno condotto con successo una serie di airborne electronic warfare contro una varietà di emettitori. Inoltre, questo test ha segnato una tappa fondamentale che avvicina il sistema dallo sviluppo alla produzione iniziale. MFEW-AL è progettato per rilevare, identificare, localizzare, negare, interrompere e degradare le comunicazioni e i radar nemici. Questo test di volo ha fornito dati sulle extended range capabilities del MFEW-AL, esponendolo a una serie di test progettati per valutare la sua capacità di percepire e influenzare un’ampia gamma di segnali di interesse a varie distanze.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA PER SUPPORTARE IL NATIONAL CYBER RANGE COMPLEX CHARLESTON – L’U.S. Army Contracting Command – Orlando, per conto del Test Resource Management Center and Program Executive Office Simulation, Training and Instrumentation, ha selezionato Lockheed Martin per Event Planning, Operations and Support (EPOS) al National Cyber Range Complex (NCRC) site presso la Joint Base Charleston in Hanahan, South Carolina. Questo sforzo, che è uno dei cinque tasks orders dell’NCRC program, fornirà realistic cybersecurity environments per consentire test e valutazioni dei principali Department of Defense (DoD) acquisition programs e realistic training and certification per la DoD Cyber Mission Force.