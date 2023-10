Il primo Embraer KC-390 Millennium in NATO configuration entra in servizio con la Portuguese Air Force

Il primo KC-390 Millennium della Portuguese Air Force (FAP) è entrato in servizio presso la Beja Air Base. “L’aereo soddisfa i requisiti stabiliti dalla National Aeronautical Authority (AAN) del Portogallo e include standard NATO (North Atlantic Treaty Organization) equipment già integrati nell’aereo. Questa integrazione è il risultato di una vasta campagna di flight test condotta in Portogallo, in uno sforzo congiunto tra Embraer, OGMA e FAP. Nel 2019, la FAP ha ordinato cinque aerei KC-390, un comprehensive services and support agreement e un flight simulator. L’entrata in servizio è avvenuta a seguito di una cerimonia tenutasi lunedì 16 ottobre, presso lo stabilimento Embraer di Gavião Peixoto, in Brasile”, afferma Embraer.

“Questo è un momento meraviglioso per noi, poiché assistiamo all’entrata in servizio del primo KC-390 Millennium fuori dal Brasile. La Portuguese Air Force è un partner strategico di Embraer, avendoci supportato fin dall’inizio dell’internazionalizzazione del KC-390 Millenium. Embraer e la Portuguese Air Force continueranno a lavorare insieme per portare avanti i nostri progetti a lungo termine negli anni a venire”, afferma Walter Pinto Junior, COO di Embraer Defense & Security.

“L’entrata in servizio di questo velivolo è significativa per la Portuguese Air Force e il Portogallo, poiché completa lo sviluppo e la produzione di un multi-value aircraft capace di operare negli scenari più impegnativi. I requisiti stabiliti dalla Portuguese Air Force hanno portato questo velivolo a un livello tecnologico e di capacità ancora più elevato”, afferma il Brigadier-General João Nogueira, President of the KC-390 Program Supervision and Monitoring Mission.

“Il multi-mission military tactical transport aircraft offre una mobilità senza precedenti, combinando elevata produttività e flessibilità operativa con bassi costi operativi, una combinazione imbattibile. Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri military transport aircraft della sua categoria e vola più velocemente e più lontano. La multi-mission platform è in grado di eseguire un’ampia gamma di missioni come trasporto e lancio di merci e truppe, aeromedical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate (ad esempio, terra compattata, suolo e ghiaia).

La air-to-air refueling (AAR) configuration, denominata KC-390, ha dimostrato le sue capacità durante le operazioni con la Brazilian Air Force. È autorizzato a rifornire diversi fighter aircraft ed è anche in grado di rifornire altri KC-390 utilizzando underwing pods. Questa è una caratteristica unica per questo tipo di aereo”, prosegue Embraer.

“Il Portogallo è il principale partner internazionale del programma C-390 e la sua partecipazione allo sviluppo e alla produzione dell’aereo è riconosciuta per il suo impatto economico positivo sulla creazione di posti di lavoro, nuovi investimenti, aumento delle esportazioni e progressi tecnologici. Oltre al Portogallo, la multi-mission platform ha ordini da Brasile e Ungheria ed è stata selezionata da Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca“, conclude Embraer.

