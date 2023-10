Gulfstream e FlightSafety International celebrano i 10 anni del courtesy training program

Gulfstream Aerospace Corp. e FlightSafety International hanno celebrato oggi il decimo anniversario del loro complimentary ground handling and servicing training program.

“Progettato su misura per i line service technicians, il programma è progettato per migliorare la dispatch reliability e aumentare la sicurezza degli aerei Gulfstream e delle persone che li supportano. Presenta spiegazioni e dimostrazioni delle migliori pratiche per l’handling and servicing di Gulfstream aircraft, inclusi parking, walkarounds, fueling, towing, snow and ice removal e altro ancora.

Gulfstream copre i costi sostenuti annualmente dal fixed base operator (FBO) personnel per completare il corso. Per garantire che questo quality training service sia facilmente disponibile, è possibile accedervi online ovunque e in qualsiasi momento. Dal lancio del programma nell’ottobre 2013, hanno partecipato 160 FBO situati in 30 paesi e da quest’anno si sono iscritti più di 800 tecnici”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Questo entusiasmante traguardo dimostra ulteriormente il nostro impegno costante nei confronti di safety and service”, afferma Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Apprezziamo la nostra partnership con FlightSafety International e siamo lieti di lavorare con loro per offrire questo complimentary service ai tecnici dei FBO su cui fanno affidamento i nostri clienti. Dall’inizio del programma, ci sono state 26.000 iscrizioni ai ground handling and servicing training course”.

“Negli ultimi dieci anni il programma si è evoluto e ampliato per supportare la crescente flotta Gulfstream. Oggi include training personalizzati per i tecnici che gestiscono i Gulfstream G150, G200, G280, G450, G550, G650, G500, G600, G700 e G800“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)