Lockheed Martin annuncia un MoU con Kencoa Aerospace Corporation per supportare la C-130J Global Supply Chain

Lockheed Martin ha annunciato alla Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (Seoul ADEX) di aver firmato un memorandum d’intesa (MoU) per supportare la C-130J Super Hercules global supply chain con Kencoa Aerospace Corporation, un Republic of Korea aerospace industry partner.

Questo protocollo d’intesa rappresenta l’impegno di Lockheed Martin a contribuire al Republic of Korea Large Transport Aircraft 2nd (LTA-II) Program, gestito attraverso la Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Lockheed Martin offre il C-130J Super Hercules tactical airlifter in risposta al programma LTA-II. La Republic of Korea Air Force (ROKAF) opera una delle flotte C-130 più grandi e attive in Asia, che comprende C-130J-30 Super Hercules e C-130H airlifters.

“Il protocollo d’intesa di Lockheed Martin con Kencoa amplia la nostra consolidata storia di collaborazione con l’industria coreana per supportare programmi critici di sicurezza e difesa, incluso il C-130J Super Hercules”, ha affermato Tony Frese, vice president of Business Development for the Air Mobility & Maritime Missions (AMMM) line of business at Lockheed Martin. “Il C-130J è conosciuto come il cavallo di battaglia del mondo e una supply chain globale con partner industriali coreani rafforza questa reputazione, approfondendo al contempo i nostri legami con la Repubblica di Corea”.

Attraverso il protocollo d’intesa, Kencoa produrrà i principali componenti dei C-130J in una partnership crescente con Lockheed Martin. Kencoa sarà responsabile della produzione di molteplici sottogruppi per ciascun C-130J consegnato nel mercato globale in continua espansione. Si tratta di un programma di alto valore che comprende trasferimento di tecnologia e know-how, investimenti, produzione ed esportazione.

Kencoa è una piccola e media impresa (PMI) coreana certificata con sede a Sacheon, Corea, specializzata nella produzione di componenti metallici per space and aircraft platforms. Kencoa USA, la filiale statunitense di Kencoa, è stata un fornitore d’élite in diversi progetti Lockheed Martin, inclusa la produzione di parti per gli aerei C-130, F-16 e F-35 dell’azienda.

“Kencoa si è affermata come azienda aerospaziale leader in Corea in meno di 10 anni grazie alla sua esperienza in progetti aerospaziali e iniziative strategiche all’estero”, ha affermato Kenneth Minkyu Lee, CEO di Kencoa. “La partnership con Kencoa è un anello importante nell’espansione di Lockheed Martin nel mercato coreano e Kencoa prevede che questo progetto non solo aiuterà l’azienda a garantire grandi volumi di esportazioni nella high barrier all’ingresso dell’U.S. defense market, ma contribuirà anche al miglioramento delle domestic aircraft manufacturing capabilities”.

“La ROKAF opera quattro C-130J-30, ricevendo questi Super Hercules nel 2014. Gli equipaggi della ROKAF hanno volato con i C-130J-30 a sostegno di missioni di mantenimento della pace, umanitarie, di risposta ai disastri, militari e di addestramento all’interno della Corea del Sud, in tutta l’Asia e in tutto il mondo

L’acquisizione di ulteriori C-130J fornirebbe in modo efficiente una capacità di missione ampliata per la ROKAF, facilitando al contempo una perfetta integrazione con le forze armate statunitensi e un elenco crescente di operatori C-130J nella regione dell’Indo-Pacifico.

Il C-130J Super Hercules è la scelta mondiale in tactical airlift, servendo 26 operatori in 22 nazioni. Ad oggi sono stati consegnati più di 525 C-130J e il Super Hercules rimane ineguagliato nella sua capacità di supportare 18 diffewenti mission requirements”, conclude Lockheed Martin.

