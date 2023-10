SWISS e SBB aggiungono Geneva Airport allo SWISS Air Rail network

Swiss International Air Lines (SWISS) e Swiss Federal Railways (SBB) hanno ampliato costantemente il loro portafoglio congiunto di prodotti e servizi da quando hanno stabilito la loro partnership strategica nell’ottobre 2019. Nell’ultimo sviluppo di questo tipo, lo SWISS Air Rail network dei partner è stato esteso a Geneva Airport. Grazie a questa espansione, i clienti SWISS che viaggiano via Losanna, Friburgo o Berna possono ora usufruire di comodi collegamenti ferroviari SWISS Air Rail da e per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Così un viaggiatore SWISS, ad esempio, da New York può arrivare senza problemi via Ginevra a Losanna, Friburgo o Berna. Finora lo SWISS Air Rail network si estendeva solo fino alla Geneva main station. I clienti SWISS possono prenotare e utilizzare i nuovi servizi SWISS Air Rail dell’aeroporto di Ginevra con effetto immediato.

“Lavoriamo intensamente con SBB per adattare sempre più i nostri prodotti e servizi congiunti alle esigenze di mobilità dei nostri clienti”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “Siamo lieti che, con l’aggiunta di Geneva Airport al nostro SWISS Air Rail network, abbiamo segnato un’ulteriore pietra miliare in questi sforzi, che offriranno ai nostri clienti nella Svizzera occidentale sia una scelta più ampia di collegamenti, sia una esperienza di viaggio più agevole e senza soluzione di continuità”.

“Con l’ulteriore ampliamento del nostro SWISS Air Rail network, per i passeggeri SWISS che arrivano in Svizzera in aereo è ancora più interessante continuare il loro viaggio in treno, comodamente, senza congestione e senza intoppi”, afferma Véronique Stephan, SBB Head of Passenger Markets. “I nostri nuovi direct SWISS Air Rail services da Geneva Airport rendono Losanna, Friburgo e Berna un single transfer da New York”.

Per migliorare il controllo della carta d’imbarco, i biglietti SWISS Air Rail vengono ora emessi con un SBB QR code. L’innovazione segna un ulteriore passo avanti negli sforzi dei partner per integrare i loro sistemi. L’obiettivo a medio termine è quello di ottenere una maggiore trasparenza sui punti di imbarco e di sbarco dei viaggiatori, per garantire, ad esempio, che in caso di irregolarità possano essere fornite loro informazioni su misura sulle opzioni di viaggio alternative.

SWISS e SSB si sono prefissate l’obiettivo di offrire ai viaggiatori il massimo dell’intermodalità – la combinazione di più mezzi di trasporto come aereo e treno – per soddisfare le loro esigenze di viaggio. A questo scopo SWISS migliora l’accesso allo SBB Swiss Travel Pass anche sui suoi canali online come il sito swiss.com e l’app SWISS. Questi canali offrono inoltre ai viaggiatori SWISS un’ampia gamma di prodotti e servizi aggiuntivi legati ai viaggi, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e le opzioni di ritiro dei bagagli.

Lo Swiss Travel Pass offre ai visitatori della Svizzera un single travel pass valido per tre, quattro, sei, otto o 15 giorni, con il quale possono esplorare l’intero paese in treno, autobus e battello. Dall’inizio del 2024 i Regular Swiss public transport tickets dovrebbero essere disponibili anche attraverso i canali di vendita SWISS.

Con questa ulteriore espansione, l’intermodal SWISS Air Rail network si estende ora a due stazioni ferroviarie aeroportuali e 11 destinazioni che comprendono Geneva main station, Friburgo, Berna, Interlaken, Losanna, Lucerna, Lugano, Bellinzona e Basilea in Svizzera, Monaco di Baviera in Germania e Bregenz in Austria. Come per tutte le destinazioni SWISS Air Rail, i clienti SWISS che utilizzano i nuovi collegamenti da e per l’aeroporto di Ginevra possono prenotare l’intero viaggio combinato aereo e ferroviario in un unico passaggio. Il biglietto ferroviario è compreso nella tariffa SWISS, che può essere prenotata su swiss.com o tramite qualsiasi agenzia di viaggi. I viaggiatori SWISS Air Rail devono effettuare il check-in una sola volta e riceveranno tutte le loro carte d’imbarco direttamente da SWISS.

Grazie alla partnership con SSB, SWISS può offrire ai propri clienti un vasto network di connecting rail services e collegamenti garantiti in caso di ritardo. Per tutti i loro viaggi in treno, gli utenti SWISS Air Rail devono prendere il treno da o verso la stazione ferroviaria prenotata.

I soci Miles & More guadagneranno award and status miles sui loro biglietti SWISS Air Rail, con il numero di miglia guadagnate in base al volo in coincidenza e alla classe di viaggio. Anche i clienti SWISS First e SWISS Business viaggiano in first class sulla loro SBB train connection.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)