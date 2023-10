ITA Airways estende la ULD Management cooperation con Jettainer

Jettainer continuerà a fornire a ITA Airways gli Unit Load Device (ULD) management services per un altro periodo contrattuale. “Il global leader in efficient ULD management non vede l’ora di continuare a collaborare con ITA per molti anni a venire. Jettainer supporta ITA Airways nella sua crescita nella passenger and cargo division e fornisce una flotta personalizzata di ULD di oltre 4.000 container e pallet.

Jettainer gestisce l’intera flotta ULD di ITA Airways grazie alla sua combinazione unica di sofisticate soluzioni IT e un team esperto. Questo approccio fornisce la massima trasparenza e visibilità possibili all’interno del processo di utilizzo dell’ULD, massimizza i tassi di utilizzo dell’ULD ed evita corse di posizionamento a vuoto, riducendo i costi e le emissioni di CO2. ITA Airways beneficia inoltre dell’affidabilità e della flessibilità nella fornitura di ULD, supportando il loro percorso di crescita continua. La compagnia aerea italiana serve una rete crescente di destinazioni in Europa, Africa, Nord, Centro e Sud America e Asia attraverso il suo hub di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Milano Linate“, afferma il comunicato.

“Jettainer ci fornisce la continua e apprezzata affidabilità che ci aspettiamo e di cui abbiamo bisogno per fornire i nostri servizi. Allo stesso tempo, la sua gestione innovativa contribuisce al funzionamento efficiente ed economicamente vantaggioso della nostra compagnia aerea. Siamo certi che Jettainer sia un ottimo partner per il nostro business in crescita”, ha commentato Francesco Presicce, Accountable Manager and Chief Technology Officer di ITA Airways.

“Il nostro obiettivo è fornire servizi eccezionali ai nostri clienti e migliorare la nostra proposta di servizi attraverso lo sviluppo e l’innovazione continui. Apprezziamo molto la fiducia che ITA Airways ha dimostrato, concedendoci una proroga del contratto. Questa decisione ci spinge a continuare a soddisfare le crescenti esigenze di ULD management nel modo più efficiente”, ha aggiunto Thorsten Riekert, Chief Sales Officer di Jettainer.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Jettainer)