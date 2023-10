Bell riceve il T901 Improved Turbine Engine per il Bell 360 Invictus

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che l’esercito ha ufficialmente consegnato il GE Aerospace T901 Improved Turbine Engine (leggi anche qui) a Bell per l’U.S. Army Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) program. Con l’arrivo del motore, Bell è pronta a completare la costruzione del Bell 360 Invictus competitive prototype e passare alle fasi successive della competizione FARA.

“La consegna dell’ITEP rappresenta una pietra miliare importante per FARA e per il Bell 360 Invictus competitive prototype”, afferma Jayme Gonzalez, program manager, FARA. “Ora che abbiamo ricevuto il motore, siamo pronti per iniziare a lavorare sui ground runs e sugli altri preparativi necessari prima del first flight previsto per il prossimo anno”.

“Bell e il Team Invictus si sono concentrati sulla preparazione della FARA support infrastructure, supply chain and manufacturing hub, per garantire l’allineamento mentre avanziamo nel percorso verso il primo volo. Con il T901 ora in mano, il team Bell è pronto installare il motore e a preparare funzionalmente l’aeromobile per le ground test operations.

Una volta che l’aeromobile sarà stato testato funzionalmente con il T901 installato, i passaggi successivi per il Bell 360 includono il completamento della Test Readiness Review e un restrained ground run. Questi test sono fondamentali per consentire l’esecuzione sicura, rapida ed efficiente del programma di test di volo”, afferma Bell Textron.

“Il nostro team ha lavorato duramente per ridurre i rischi in preparazione ai test a terra e in volo”, ha affermato Chris Gehler, senior vice president and program director, FARA. “Siamo entusiasti di ricevere il motore T901 e non vediamo l’ora di dimostrare le capacità di trasformazione del Bell 360 Invictus. Inoltre, continuiamo a progredire e a soddisfare gli Army requirements per un open weapons system che fornisca il livello successivo nell’arsenale dei nostri warfighters”.

“Noi di Bell crediamo che sia fondamentale colmare l’Army’s Reconnaissance capability gap. Il Bell 360 Invictus offre importanti aumenti di velocità e range che consentiranno all’esercito di reintrodurre critical scout and reconnaissance capability con piloted and autonomous capabilities. Ora che il motore T901 è stato consegnato, Bell e il Team Invictus sono un passo avanti nel fornire questa capacità in modo sicuro e conveniente”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)