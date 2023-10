I direttori e responsabili del personale di 40 aeroporti europei riuniti a Bologna

Bologna diventa per 2 giorni – il 26 ed il 27 ottobre – la capitale europea dei top manager che gestiscono le risorse umane dei principali aeroporti europei e lo fa in un’edizione speciale, quella dei 10 anni, dell’ACI Leadership & Human Resources Forum, la task force sulle tematiche di sviluppo HR di Airports Council International, l’associazione di settore che rappresenta i maggiori aeroporti in Europa.

“Un decennio di intensa attività del Forum, in cui il mercato del lavoro ha affrontato importanti cambiamenti, superato una pandemia mondiale e posto le basi per affrontare ed integrare le sfide dell’Innovazione e della Sostenibilità nelle politiche di sviluppo del settore aeroportuale. In questa edizione, anche un cambio alla guida del Forum, con Marco Verga, Direttore Sviluppo Persone e Organizzazione dell’Aeroporto di Bologna, che verrà promosso a “Chair” (Presidente) del gruppo. Finisce infatti con questo meeting bolognese il mandato di Natasha Iacovides, Direttrice HR di Hermes Airports (la società che gestisce gli scali di Cipro), che ha fortemente contribuito allo sviluppo del gruppo.

L’edizione di Bologna vede infatti un record di partecipanti, oltre 40 in arrivo dai principali aeroporti europei – da Londra ad Atene, da Monaco a Madrid – che porteranno a Bologna la propria esperienza e allo stesso tempo avranno l’opportunità di conoscere da vicino le politiche di sviluppo e gestione del personale dell’Aeroporto di Bologna, realtà recentemente premiata a livello europeo con l’ACI HR Excellence Award (leggi anche qui)”, afferma il comunicato dell’Aeroporto di Bologna.

“Tra dibattiti e tavole rotonde sulla sostenibilità, sullo sviluppo delle competenze, sul coinvolgimento delle persone, su progetti di scambio fra il personale dei diversi scali e sulle relazioni industriali – questo solo per citare alcuni degli argomenti trattati nella due giorni di incontri – l’obiettivo del Forum è quello di confrontarsi a livello internazionale per restare sempre al passo con le tendenze di un mercato del lavoro del settore aeroportuale, dove è fondamentale attrarre talenti e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza del personale già in azienda. Rendere attrattivi gli scali in un mondo del lavoro così complesso e competitivo, sviluppare l’employer branding, rafforzare l’engagement delle persone e in genere migliorare il benessere in un’ottica di responsabilità sociale sono le tematiche su cui il gruppo di lavoro si confronterà elaborando documenti e progetti.

Durante il Forum non mancheranno anche i momenti di team building che riflettono l’italianità e la specificità di Bologna e del suo territorio, come ad esempio la partecipazione ad una lezione di cucina, per imparare a fare un piatto tipico della tradizione bolognese, e la visita ad una delle eccellenze della Motorvalley“, conclude l’Aeroporto di Bologna.

