Lufthansa Group: City Airlines inizierà le operazioni di volo nell’estate 2024

La neonata City Airlines di Lufthansa Group inizierà le operazioni di volo nell’estate 2024. La compagnia aerea è stata fondata l’anno scorso e a giugno ha ricevuto l’Air Operator Certificate (AOC) dalla German Federal Aviation Authority. Opererà i suoi voli dagli hub di Monaco e Francoforte e offrirà quindi anche voli feeder per Lufthansa. City Airlines opererà insieme a Lufthansa CityLine. Il reclutamento del personale operativo inizierà nel novembre 2023, con i piloti e i cabin crew members necessari per il lancio.

“Il rafforzamento competitivo dello short-haul network è essenziale per la posizione di mercato di Lufthansa Group e per la crescita pianificata del long-haul segment nel German market.

Per posizionare City Airlines a lungo termine, nel recruitment process for cockpit roles vengono presi in considerazione anche English-speaking pilots. In fase di assunzione verrà data preferenza ai candidati con esperienza pregressa. Per i dipendenti del Gruppo interessati a passare a City Airlines è possibile negoziare offerte con condizioni di passaggio volontario. Ciò include in particolare il personale di Lufthansa CityLine“, afferma Lufthansa Group.

“Con City Airlines vogliamo creare prospettive per i prossimi decenni e garantire posti di lavoro sostenibili in Germania. Questo è l’unico modo per noi di crescere e rafforzare in modo sostenibile gli hub di Monaco e Francoforte”, afferma Jens Fehlinger, Managing Director of City Airlines.

“Sono già iniziati i colloqui con le parti sociali per concordare le condizioni per posti di lavoro competitivi e sicuri.

I clienti e i passeggeri Lufthansa possono aspettarsi una Lufthansa customer experience a bordo dei City Airlines aircraft. Mentre City Airlines inizierà le operazioni con aeromobili Airbus A319, Lufthansa Group sta attualmente valutando anche la possibilità di utilizzare aeromobili Airbus A220 o Embraer“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)