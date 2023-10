JetBlue annuncia voli stagionali per Dublino ed Edimburgo

JetBlue ha annunciato oggi l’ingresso in due nuove destinazioni transatlantiche – Dublino ed Edimburgo – con voli disponibili in vendita a partire da oggi. Il daily seasonal service da New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Boston Logan International Airport (BOS) a Dublin Airport (DUB) inizierà il 13 marzo 2024 e continuerà fino al 30 settembre 2024. Il daily seasonal service da New York JFK a Edinburgh Airport (EDI) inizierà il 22 maggio 2024 e durerà fino al 30 settembre 2024. Questi segnano il quarto e il quinto transatlantic markets di JetBlue. La compagnia offre attualmente un servizio giornaliero diretto per Londra, Parigi e Amsterdam da New York e per Londra e Amsterdam da Boston.

“Il successo del nostro servizio transatlantico dimostra che i clienti non devono scegliere tra un ottimo servizio e tariffe basse e possono averli entrambi con i nostri pluripremiati prodotti Mint e Core”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Il nostro summer seasonal service per Dublino ed Edimburgo porterà un nuovo livello di servizio e tariffe convenienti in questi mercati, che sono stati dominati per decenni da vettori tradizionali ad alte tariffe. Non vediamo l’ora di presentare l’esperienza JetBlue ai clienti business e leisure che viaggeranno quest’estate da e verso l’Irlanda e la Scozia”.

“Con queste nuove destinazioni, JetBlue sta nuovamente potenziando il servizio attraverso l’Atlantico. La premium Mint experience della compagnia aerea comprende fully lie-flat private suites con sliding door ed elementi di design innovativi, che consentono ai clienti di sentirsi a casa in volo. I pasti in stile ristorante sono curati dai popolari Delicious Hospitality Group (DHG) New York City restaurants Charlie Bird, Pasquale Jones e Legacy Records. I core customers godono di un’esperienza in stile boutique con il massimo spazio per le gambe e pasti freschi creati dal NYC-based restaurant DIG. Tutti i clienti possono rimanere connessi con il free and unlimited high-speed Fly-Fi. Inoltre, hanno accesso a un’ampia selezione di intrattenimento, inclusi contenuti esclusivi di Peacock”, afferma JetBlue.

Orari tra New York (JFK) e Dublino (DUB). Servizio stagionale giornaliero a partire dal 13 marzo (direzione est) e dal 14 marzo (direzione ovest), fino al 30 settembre 2024:

JFK-DUB 21:30 – 8:15 (+1)

DUB-JFK 11:45 – 15:25

Orari tra Boston (BOS) e Dublino (DUB). Servizio stagionale giornaliero a partire dal 13 marzo (direzione est) e dal 14 marzo (direzione ovest), fino al 30 settembre 2024:

BOS-DUB 22:30 – 8:45 (+1)

DUB-BOS 11:30 – 14:45

Orari tra New York (JFK) ed Edimburgo (EDI). Servizio stagionale giornaliero a partire dal 22 maggio (direzione est) e dal 23 maggio (direzione ovest), fino al 30 settembre 2024:

JFK-EDI 22:15 – 10:25 (+1)

EDI-JFK 12:30 – 15:15

“I voli per Dublino ed Edimburgo saranno operati quotidianamente con l’Airbus A321neo di JetBlue con Mint®, con 16 Mint Suite® seats riprogettati, 144 core seats, gli interni eleganti e spaziosi della Airspace cabin.

Dopo il successo dell’ingresso a Parigi quest’estate, JetBlue lancerà il suo atteso servizio tutto l’anno da Boston Logan International Airport (BOS) a Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), a partire dal 3 aprile 2024, e aggiungerà un secondo volo giornaliero da New York JFK a Paris CDG il 20 giugno 2024″, prosegue JetBlue.

Orari tra Boston (BOS) e Parigi (CDG), Servizio giornaliero a partire dal 3 aprile (direzione est) e dal 4 aprile (direzione ovest):

BOS-CDG 19:30 – 9:15 (+1)

CDG-BOS 11:15 – 13:41

Orari tra New York (JFK) e Parigi (CDG). Nuovo servizio giornaliero aggiuntivo a partire dal 20 giugno (direzione est) e dal 21 giugno (direzione ovest):

JFK-CDG 21:50 – 11:35 (+1)

CDG-JFK 13:35 – 16:01

“I voli per Parigi saranno operati quotidianamente con l’Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue con 24 Mint Suite® seats, 114 core seats, gli interni eleganti e spaziosi della Airspace cabin”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)