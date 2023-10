Rolls-Royce: accordo con la Francia per il supporto dei motori Trent 700 che equipaggiano gli A330 MRTT

Rolls-Royce ha stipulato un contratto con la Direction Générale de l’Armement (DGA) per supportare i motori Trent 700 che equipaggiano l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) in servizio con l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE ) e gestiti dalla Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé).

Il MissionCareTM agreement – che dura fino a 20 anni – fornisce availability-based support per i motori Trent 700, per soddisfare le esigenze delle Strategic Air Forces.

“La Francia ha scelto il Trent 700 per equipaggiare la sua flotta MRTT nel giugno 2016, con il primo aereo entrato in servizio nell’ottobre 2018. Il Trent 700 si è rivelato il motore preferito per l’A330 MRTT, che equipaggia anche le flotte di Regno Unito, United Arab Emirates, Republic of Singapore, Republic of Korea, Qatar e NATO MMF.

Il Trent 700 è ideale per le operazioni militari, offrendo performance eccezionali in termini di consumo di carburante, emissioni e rumore, insieme a bassa osservabilità e resistenza a foreign object damage. In “hot, high and severe” environments il Trent 700 ha costantemente dimostrato di avere la best time on wing performance, fino al doppio di quella del suo concorrente più vicino.

La A330 MRTT Phoenix fleet è schierata dalle Strategic Air Forces nel 31st Strategic Air Refuelling and Transport Wing basato presso l’Air Force Base 125 in Istres e comprenderà eventualmente 15 velivoli”, afferma Rolls-Royce.

Alex Zino, Director of Business Development UK & International – Defence, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo accordo fornirà alla French Air Force un support service che massimizzerà la sua capacità di missione, fornendo allo stesso tempo una manutenzione prevedibile e una struttura dei costi. Ciò dimostra ulteriormente la nostra posizione di leading provider of availability-based support per le flotte MRTT su scala globale”.

“Rolls-Royce ha un forte rapporto con la Francia, con circa 150 dipendenti diretti in quattro sedi: Rolls-Royce Technical Services (RRTS) a Tolosa, Rolls-Royce Solutions France (MTU brand) vicino a Parigi e Cannes, Rolls-Royce regional Defence office in Paris. A Bordeaux, Rolls-Royce sta completando quest’anno un impianto per supportare la produzione del Falcon 10X di Dassault.

In qualità di partner strategico delle French armed forces, Rolls-Royce equipaggia una varietà di piattaforme strategiche gestite dalle French air & space forces e dalla French Navy. Grazie alla sua partnership di lunga data con Airbus, Rolls-Royce è anche un attore chiave nella French civil aerospace industry, equipaggiando tutti gli Airbus wide-body jets”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)