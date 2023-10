News Brevi – 25.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA OLBIA A ROMA – Una bimba di appena un mese di vita, ricoverata presso l’ospedale San Francesco di Nuoro con una grave insufficienza respiratoria e bisognosa di essere trasferita urgentemente presso l’ospedale Gemelli di Roma, è stata trasportata nella serata di oggi con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Nuoro, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Dopo i contatti tra la Prefettura, l’ospedale dove era ricoverata la bimba e la Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa che ha il compito dei coordinamenti iniziali in questi casi, è stato attivato l’equipaggio in prontezza che in tempi ristrettissimi è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Olbia per imbarcare la piccola, che ha viaggiato in una incubatrice ed assistita costantemente da un’equipe medica. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NATIONAL AIRLINES E LUFTHANSA TECHNIK AMPLIANO LA LORO COLLABORAZIONE – National Airlines e Lufthansa Technik hanno firmato un accordo per espandere la loro cooperazione nel campo degli Engine Maintenance Services (EMS). Il contratto include la revisione di un minimo di undici motori CF6-80 nei prossimi cinque anni per la flotta Boeing 747, nonché servizi aggiuntivi come Cyclean® engine wash, AOG Support and Consumables & Expendables Support per l’operatore cargo con base a Orlando. Da aprile di quest’anno, ad esempio, Lufthansa Technik esegue già in diversi aeroporti l’efficiente on-wing Cyclean® engine wash procedure su National Airlines aircraft. Oltre all’Aircraft on Ground (AOG) support in Europa, Asia e Nord America, Lufthansa Technik fornisce anche a National Airlines consumables and expendables. I cosiddetti engine change kits con centinaia di parti selezionate vengono assemblati e consegnati come un unico pacchetto completo. Da ora in poi Lufthansa Technik avvia anche gli Engine Maintenance Services come parte dell’accordo. Jim Casbarro, Vice President of Technical Operations at National Airlines, ha dichiarato: “National Airlines è estremamente lieta di annunciare la nostra crescente collaborazione con Lufthansa Technik. Attraverso questa cooperazione, National ha ora accesso alla ricchezza di esperienza e conoscenza leader del settore di Lufthansa per assistere ulteriormente la nostra crescita e affidabilità operativa. Attendiamo con impazienza molti anni di collaborazione continuativa con Lufthansa Technik”. Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales Americas at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “L’inizio della nostra collaborazione con National Airlines è avvenuto solo pochi mesi fa. Siamo ancora più lieti di vedere questa giovane partnership in continua crescita e apprezziamo molto la nostra collaborazione con National Airlines”.

AERONAUTICA MILITARE: IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEDICA UNA GIORNATA DI STUDIO AL TEMA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI – Martedì 24 ottobre il Servizio Infrastrutture ha organizzato, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica e sulla piattaforma Webex, il “Seminario informativo sull’organizzazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri della F.A.”. Al Seminario, moderato dall’Arch. Antonietta Truncellito, in servizio presso il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico A.M., hanno partecipato rappresentanti di tutte le Forze Armate ed una componente di personale civile in servizio sul sedime di Roma ed aree limitrofe, oltre al personale di altre sedi del territorio nazionale collegato in modalità Webex. L’incontro si è concluso con l’intervento del Comandante Logistico dell’A.M., il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva il quale, con la sua presenza, ha voluto rimarcare quanto sia elevata la sensibilità della leadership della Forza Armata sul tema della sicurezza, in un settore particolarmente esposto come quello dei cantieri edili del comparto infrastrutture. Il Generale Conserva ha portato inoltre all’attenzione dell’uditorio la necessità di operare sia a livello strategico, incrementando sempre di più la cultura organizzativa della Forza Armata in tema di sicurezza sul lavoro, partendo dalle figure dirigenziali del cantiere, sia a livello tattico attraverso la formazione ed informazione del personale operaio e la costante ed attenta supervisione di tutte le fasi esecutive del cantiere, per ridurre al massimo i rischi per la sicurezza connessi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA CANCELLA ULTERIORI VOLI TRA GLI STATI UNITI E TEL AVIV – Delta sta cancellando ulteriori voli tra gli Stati Uniti e Tel Aviv a causa del conflitto in corso nella regione. “Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare delle cancellazioni del nostro programma di volo da e per Ben Gurion Airport in Tel Aviv (TLV). I nostri cuori sono con tutti coloro che sono colpiti, mentre il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti. A partire dal 24 ottobre sono in corso le seguenti azioni. Delta cancellerà tutti i voli tra JFK e TLV programmati con partenza tra l’1 e il 15 novembre. Le vendite di questi voli sono sospese a partire da oggi. Inoltre, mentre la prenotazione è stata sospesa all’inizio di questo mese per i TLV flights da e per ATL e BOS, Delta cancellerà tutti i voli tra questi mercati dal 1° novembre in poi. Man mano che le cancellazioni vengono elaborate, i clienti riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle compagnie aeree partner Delta rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations, quando disponibili. Delta continua ad avere un travel waiver in vigore per i clienti che hanno prenotato un viaggio prima dell’11 ottobre 2023 da/per TLV, in modo che possano riprenotare il viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. L’esenzione consente inoltre ai clienti interessati che desiderano annullare il viaggio di richiedere rimborsi tramite l’app Fly Delta o delta.com o chiamando Delta Reservations per ricevere assistenza per il rimborso”, informa Delta. “Delta monitora continuamente l’ambiente di sicurezza in rapida evoluzione e valuta le nostre operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza e rapporti di intelligence, inclusi i più recenti U.S. State Department travel advisory. Pur rimanendo impegnati ad assistere coloro che hanno bisogno di viaggiare, Delta continuerà ad apportare modifiche al programma, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa, come necessario per la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio. Delta ha contribuito con 1 milione di dollari alla American Red Cross per l’International Committee of the Red Cross (ICRC), per gli sforzi umanitari a favore degli israeliani, dei palestinesi e di tutte le persone colpite nella regione. La American Red Cross è il partner no-profit di più lunga data di Delta e la partnership ha consentito alla compagnia aerea, ai suoi clienti e ai dipendenti di aiutare le persone bisognose in tutto il mondo dal 1941. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di dollari da parte di Delta alla American Red Cross come Annual Disaster Giving Program partner”, conclude Delta.

SAAB DECIDE DI ISTITUIRE IL KEY EMPLOYEE PLAN 2024 INCENTIVE PROGRAMME – Il Board of Directors di Saab ha deciso un Key Employee Plan 2024 (KEY 2024), un programma di incentivi a lungo termine per key employees. KEY 2024 è la continuazione del Key Employee Plan 2023 in corso, con le relative condizioni. “KEY 2024 è un complemento al long-term share-based incentive programme di Saab e lo scopo è quello di trattenere i dipendenti chiave. A 1.500 Saab Group key employees può essere offerta la partecipazione a KEY 2024. Il programma non include il Board, il CEO, i membri del Group Management e altri senior managers. I partecipanti vengono selezionati in base alle capacità critiche, alle performance o al potenziale. Ai partecipanti a KEY 2024 verrà assegnato un premio di un importo potenziale corrispondente al 15% del salario annuo del partecipante. L’importo sarà convertito in un numero di synthetic shares in base al prezzo delle Saab share of series B on Nasdaq Stockholm al momento dell’assegnazione. KEY 2024 ha un three-year vesting period e inizia a febbraio 2024, terminando circa tre anni dopo. L’importo totale da pagare non può superare il 30% dello stipendio annuo del partecipante. Per ricevere il pagamento completo, il partecipante deve rimanere impiegato all’interno di Saab Group durante l’intero periodo di tre anni. Il cash payment avviene in due occasioni, rispettivamente dopo circa due e tre anni dall’avvio del piano, con il 50% del premio di volta in volta. L’importo che i partecipanti possono ricevere dipende dall’andamento del prezzo delle azioni Saab durante il periodo di tre anni. Al momento del pagamento le synthetic shares vengono convertite in un importo basato sul prezzo delle azioni al momento del pagamento. L’importo viene pagato in cash ai partecipanti al netto delle imposte. KEY 2024 non comporterà alcuna dilution delle azioni degli azionisti esistenti ma comporterà solo un costo per Saab. L’effetto complessivo sul conto economico è stimato in circa 191 milioni di corone svedesi distribuiti negli anni 2024-2027. È intenzione del Board of Directors deliberare annualmente sui piani di incentivazione corrispondenti al KEY 2024”, afferma Saab.

RAYTHEON DIMOSTRA LE CAPACITA’ DEL SUO LIDS SYSTEM – Raytheon, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo le capacità del Low, slow, small-unmanned aircraft Integrated Defense System, o LIDS, durante l’U.S. Army’s annual summer test period. Insieme agli ufficiali dell’esercito americano erano presenti rappresentanti di numerose forze di terra alleate internazionali, che hanno partecipato per assistere in prima persona agli eventi di test. Il Raytheon Ku-band Radio Frequency Sensor, noto come KuRFS, e la Coyote® family of effectors forniscono le capacità essenziali di rilevamento ed eliminazione di LIDS, la go-to counter-drone solution dell’esercito. Basandosi su un successo simile negli Army’s 2021 and 2022 summer test periods, KuRFS e Coyote si sono dimostrati efficaci anche quest’anno, soddisfacendo tutti i requisiti di test contro high-speed, maneuvering targets. “Ciò segna un’altra pietra miliare nella comprovata esperienza di successo e performance delle nostre capacità anti-UAS”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “Mentre la minaccia degli unmanned systems continua a crescere, le performance e l’affidabilità di un complete C-UAS system sono fondamentali. Restiamo impegnati nel miglioramento continuo di questi sistemi per fornire ai nostri clienti una soluzione efficace per stare al passo con la minaccia”. L’interesse internazionale per i sistemi è elevato. L’esercito degli Stati Uniti sta attualmente rafforzando le sue difese anti-droni con LIDS, assegnando a Raytheon un contratto nell’ottobre 2022 per equipaggiare due divisioni dell’esercito con LIDS, seguito da un contratto per un’ulteriore quantità di sistemi LIDS fissi e mobili assegnato all’inizio di quest’anno.

AMERICAN AIRLINES: STATEMENT SULLA CONFERMA DI MICHAEL WHITAKER ALLA FAA – American ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla conferma di Michael Whitaker. “È essenziale che la FAA abbia un leader permanente e qualificato e ci congratuliamo con il Senato degli Stati Uniti per aver approvato all’unanimità la nomina di Michael Whitaker con un solido sostegno bipartisan”, ha affermato Robert Isom, American’s CEO. “Mr. Whitaker è la persona giusta al momento giusto per guidare la FAA nella prossima generazione dell’aviazione. Le sue eccellenti qualifiche nel settore e la solida esperienza come ex FAA Deputy Administrator saranno preziose, poiché la FAA modernizzerà l’aviation system della nostra nazione e manterrà i più alti livelli di sicurezza in tutto il settore. Ci congratuliamo con Mr. Whitaker per la sua conferma e non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto di lavoro positivo con il FAA leadership team”.

PIPISTREL VELIS ELECTRO PRENDE IL VOLO CON L’UNITED STATES AIR FORCE – Pipistrel, una società di Textron Inc., annuncia oggi che il Pipistrel Velis Electro, il primo type-certified electric aircraft al mondo, è stato selezionato da AFWERX e Modern Technology Solutions, Inc (MTSI) per essere dato in leasing all’United States Air Force Agility Prime program, per esplorare operational and training uses dell’aereo. Agility Prime è l’Air Force vertical lift program che collabora con l’eVTOL commercial industry per guidare la terza rivoluzione nel settore aerospaziale, fornendo l’accesso ad aerei a zero emissioni per una varietà di usi, tra cui l’addestramento e le operazioni. Kriya Shortt, Presidente e CEO del segmento eAviation di Textron, afferma: “La scelta di Velis Electro da parte di AFWERX e MTSI rappresenta un forte sostegno a Pipistrel e alla crescente accettazione da parte delle principali organizzazioni di quest’area della tecnologia emergente. Ciò segna un’importante pietra miliare nel viaggio verso il volo sostenibile e siamo orgogliosi di supportare l’Agility Prime program mentre il Velis entra nella sua flotta”. Gabriel Massey, Presidente di Pipistrel, aggiunge: “Il Velis Electro è un’opzione economica e sostenibile per l’addestramento al volo. Con il suo mature electric engine design, sviluppato internamente a Pipistrel, il Velis Electro è leader del settore nello svolgimento di pilot training e di altre missioni in modo più sostenibile”. I due Velis Electro saranno supportati direttamente dal distributore di Pipistrel, Lincoln Park Aviation.