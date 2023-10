SWISS introdurrà un nuovo servizio per Rotterdam

Swiss International Air Lines (SWISS) prevede di espandere ulteriormente la propria rete di rotte nei prossimi 2023/24 winter schedules. “La compagnia aerea offrirà i suoi primi servizi non-stop tra Zurigo e Rotterdam, nei Paesi Bassi. La città portuale olandese sarà servita sei volte a settimana dal 22 gennaio 2024.

Rotterdam è la seconda città più grande dei Paesi Bassi e un vivace e importante porto. La città stessa è famosa per il suo skyline e per strutture iconiche come l’Erasmus Bridge e le Cube Houses. Il suo imponente porto è tra i più grandi del mondo e colora fortemente il carattere e l’atmosfera della città. Rotterdam vanta anche una scena artistica variegata, musei di prim’ordine come Boijmans Van Beuningen e una vasta gamma di opzioni per lo shopping e la vita notturna. La città è anche un crogiolo culturale e offre una miscela unica di passato e futuro che la rende una destinazione davvero affascinante.

Con l’aggiunta di Rotterdam alla sua rete, SWISS amplia i suoi collegamenti con il Randstad conurbation nei Paesi Bassi occidentali. Quindi, oltre ai voli esistenti per Amsterdam, SWISS offrirà ora un’ulteriore interessante opzione di viaggio aereo da e per il centro economico e culturale del paese”, afferma SWISS.

“In qualità di compagnia aerea svizzera, consideriamo la nostra missione quella di fornire ai nostri clienti una vasta rete di servizi aerei interessanti e di svilupparla e perfezionarla costantemente in risposta alle loro esigenze”, afferma Benedikt Escher, SWISS’s Head of Network Management. “Questo è ciò che cerchiamo costantemente di fare, con tutta la nostra dedizione e le nostre energie. Siamo lieti che, con Rotterdam, aggiungeremo ora un’ulteriore destinazione al nostro network, che vale la pena visitare sotto ogni aspetto”.

“Il volo tra Zurigo e Rotterdam dura un’ora e 30 minuti. L’aeroporto di modeste dimensioni della città è veloce e facile da attraversare. Il centro città è raggiungibile in circa dieci minuti in auto (traffico permettendo) o in 20 minuti con i mezzi pubblici. Rotterdam è a circa un’ora di macchina da Amsterdam e a mezz’ora da L’Aia. Sono disponibili anche rapidi servizi di trasporto pubblico da e per entrambe le città.

I nuovi servizi SWISS tra Zurigo e Rotterdam (IATA code : RTM) sono prenotabili ora su swiss.com e tramite tutti gli altri canali di prenotazione”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)