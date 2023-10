Etihad Airways riprende i voli per Nairobi

Etihad Airways riprenderà i voli per l’Africa orientale, con collegamenti giornalieri per Nairobi che inizieranno il 1° maggio 2024. La nuova rotta collega la capitale del Kenya con la crescente rete globale di Etihad e contribuirà a promuovere importanti legami culturali ed economici tra il gli Emirati Arabi Uniti e l’East Africa.

“Siamo entusiasti di riavviare i voli per Nairobi, una città dinamica ed emozionante di per sé e anche la porta d’ingresso per un safari in Kenya, un’avventura da sogno per molti viaggiatori, offrendo una visione della diversa e magnifica fauna selvatica dell’Africa”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Allo stesso modo, saremo lieti di accogliere gli ospiti provenienti dal Kenya nella nostra straordinaria casa e di offrire loro l’accesso alla nostra crescente rete globale”.

“I voli ripristineranno i collegamenti passeggeri commerciali non-stop tra le due città e gli ospiti provenienti dal Kenya potranno connettersi con i voli Etihad verso il GCC, gli Stati Uniti, l’Europa, l’India e il Sud-Est asiatico. Il collegamento stimolerà ulteriormente le opportunità commerciali e incrociate tra gli Emirati Arabi Uniti e la crescente economia del Kenya.

Etihad opererà voli giornalieri per Nairobi utilizzando un moderno Airbus A320, dotato di cabine Business ed Economy, nonché del pluripremiato servizio della compagnia aerea.

I biglietti sono ora disponibili per la prenotazione su etihad.com, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di sperimentare il servizio e l’ospitalità di livello mondiale di Etihad su questa nuova rotta per Nairobi“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)