Winter 2023-2024: Air France servirà 167 destinazioni, comprese 2 nuove rotte da Parigi-Charles de Gaulle

Dopo una stagione estiva caratterizzata da una forte domanda, soprattutto per i viaggi a lungo raggio, Air France continua ad avanzare con la riapertura e l’espansione della sua rete globale. Durante la stagione invernale 2023-2024 (novembre 2023 – marzo 2024), la compagnia aerea volerà verso 167 destinazioni: 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. Opererà quasi ai livelli dell’inverno 2019, in particolare al 98% della capacità del 2019 in termini di available seat kilometres sui long-haul flights.

L’inverno 2023-2024 vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019. Durante questo periodo, Air France opererà fino a 212 voli a settimana verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, Canada e Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9. Raleigh-Durham diventerà la 14a destinazione statunitense di Air France quest’inverno. Inoltre, la compagnia aerea estenderà il suo servizio per Ottawa alla stagione invernale. La rotta per Ottawa è stata inaugurata a giugno e i voli vengono effettuati a bordo di un Boeing 787-9. Il servizio per Dallas, Vancouver, Boston e Montreal sarà rafforzato, attraverso più voli o aerei di maggiore capacità. Infine, in omaggio ai suoi 90 anni, a partire dal 29 ottobre 2023, Air France rinumererà i suoi voli tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-JFK. I voli AF015 e AF022 assumeranno i numeri AF001 e AF002, gli iconici numeri di volo del Concorde fino al 2003.

Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l’America centrale e meridionale con l’introduzione del servizio giornaliero per San José (Costa Rica) sull’Airbus A350-900. Anche i servizi per Bogotà (Colombia) saranno operati da Airbus A350-900, aumentando la capacità su quella rotta. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023 Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin, un volo settimanale a bordo di un Airbus A320. Ciò porterà a 7 il numero di destinazioni servite dall’Air France Caribbean regional network: Belém (Brasile), Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Miami e Montreal.

Anche l’offerta di Air France da/per l’Asia è destinata a crescere. Sebbene ancora al di sotto dei livelli del 2019, le capacità aumenteranno del 60% rispetto all’inverno 2022-2023, guidate da Cina e Giappone. La compagnia aerea manterrà voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l’inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest’inverno la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, i voli giornalieri riprenderanno quest’inverno per Bangkok (Thailandia), e la destinazione godrà fino a 10 voli a settimana durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024.

A partire dal 29 ottobre 2023 Air France inizierà a volare ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) nell’ambito di una cooperazione con Etihad Airways. I voli partiranno ogni giorno, con un Airbus A350-900. Il servizio per Dubai sarà 14 volte a settimana a bordo di un Boeing 777.

In Africa, Air France vola ogni giorno a Nairobi (Kenya), mentre il volo per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), viene esteso alla stagione invernale. Per motivi di sicurezza, i voli da/per Niamey (Niger), Bamako (Mali) e Ouagadougou (Burkina Faso) rimangono sospesi fino a nuovo avviso.

Air France continua il lancio delle sue ultime cabine a lungo raggio, che verranno gradualmente installate su 12 Boeing 777-300ER e ora destinate anche agli Airbus A350-900.

Parte della migrazione verso la fascia alta di Air France, questo nuovo prodotto, disponibile nei modelli Business, Premium Economy ed Economy, costituisce la pietra angolare della nuova esperienza di viaggio della compagnia aerea. Quest’inverno sarà disponibile su alcuni voli per New York-JFK, New York-Newark, Boston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo-Haneda, Hong Kong, Seul-Incheon, Shanghai e Johannesburg.

Ad aprire la strada ai viaggi a medio raggio quest’inverno è il riavvio delle rotte stagionali tra l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e Tromsø (Norvegia, 2 voli a settimana dal 28 ottobre 2023), Rovaniemi (Finlandia, 3 voli a settimana a partire dal 2 dicembre 2023 e fino a 7 voli a settimana durante le vacanze di Natale), Kittilä (Finlandia, 1 volo a settimana a partire dal 23 dicembre 2023) e Innsbruck (Austria, 1 volo a settimana a partire dal 23 dicembre 2023).

I voli per Cracovia (Polonia) vengono estesi alla stagione invernale, tre volte a settimana sull’Embraer 190.

In questa fase, i voli da/per Tel Aviv (Israele) rimangono sospesi fino al 31 ottobre.

L’affiliata low cost di Air France-KLM Group, Transavia France, volerà verso 84 città in 26 paesi quest’inverno. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low cost ad operare negli aeroporti di Parigi.

(Ufficio Stampa Air France)