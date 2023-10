IATA: velocità e comodità hanno la massima priorità per i passeggeri

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del suo Global Passenger Survey (GPS) 2023, dimostrando che i viaggiatori continuano a dare priorità alla velocità e alla comodità e stanno abbracciando sempre più la biometria e gli off-airport processes.

“I passeggeri lo hanno chiarito: vogliono dedicare meno tempo alla prenotazione e spostarsi più velocemente all’interno dell’aeroporto. Per raggiungere questo obiettivo sono sempre più disposti a utilizzare i dati biometrici per completare più attività prima della partenza fuori dall’aeroporto”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

“I passeggeri vogliono comodità quando pianificano il loro viaggio e quando scelgono da dove partire. La loro preferenza è volare da un aeroporto vicino a casa, avere tutte le opzioni di prenotazione e i servizi disponibili in un unico posto e pagare con il metodo di pagamento preferito.

La vicinanza all’aeroporto è stata la principale priorità dei passeggeri nella scelta del punto di partenza (71%). Questo dato è stato più importante del prezzo del biglietto (31%). Una piccola maggioranza dei passeggeri preferisce prenotare direttamente con la compagnia aerea (52%). Tuttavia, indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato, vorrebbero avere una visibilità completa dell’offerta tariffaria, incluso un facile accesso a prodotti e servizi opzionali”, afferma IATA.

“I viaggiatori di oggi si aspettano la stessa esperienza online che ottengono dai principali rivenditori online. Il programma Modern Airline Retailing risponde a queste esigenze. Qualunque sia il canale di acquisto scelto dai passeggeri, le compagnie aeree vogliono offrire loro tutte le opzioni per prenotare in modo ancora più rapido e conveniente. Quando il Modern Airline Retailing sarà completamente realizzato, i viaggiatori saranno in grado di monitorare i propri acquisti di viaggi aerei con un unico numero d’ordine, in modo semplice e veloce. Semplificherà inoltre notevolmente la riaccoglienza dei viaggiatori in caso di cambiamento o interruzione”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Senior Vice President for Financial Settlement and Distribution Services.

“La comodità è stata la ragione principale per cui i passeggeri hanno scelto un particolare metodo di pagamento (62%). IATA ha sviluppato IATA Pay, un metodo alternativo che consente ai viaggiatori di pagare i biglietti aerei acquistati online addebitando direttamente sul proprio conto bancario.

I problemi di pagamento citati dagli intervistati includevano l’impossibilità di utilizzare l’opzione preferita o di pagare a rate; altri hanno citato un processo di pagamento noioso e preoccupazioni sulla sicurezza dei pagamenti. Inoltre, il 25% delle potenziali vendite di prodotti/servizi durante il percorso del cliente non è stato completato a causa di problemi di pagamento”, prosegue IATA.

“Il pagamento deve essere visto come parte dell’offerta commerciale e non solo come una transazione finanziaria al termine della vendita. I clienti vogliono poter utilizzare il loro metodo di pagamento preferito con comodità e sicurezza. Ogni mercato è diverso e non esiste una risposta valida per tutti. Se il metodo di pagamento preferito non è disponibile o è troppo complicato, la potenziale vendita potrebbe andare perduta. Garantire che il cliente possa utilizzare il metodo di pagamento preferito più spesso è una parte fondamentale del programma Modern Airline Retailing”, ha affermato Albakri.

I complessi requisiti per il visto scoraggiano i viaggiatori che desiderano un processo online conveniente e digitale. Inoltre, molti sono disposti a condividere le proprie informazioni sull’immigrazione per procedure di immigrazione aeroportuale più rapide.

“I requisiti di visto complessi e dispendiosi in termini di tempo scoraggiano i viaggiatori e privano le economie di destinazione di preziose entrate turistiche. Abbiamo visto più volte che quando i paesi eliminano l’obbligo di visto, le economie prosperano grazie all’aumento del numero di visitatori. Al di là delle procedure semplificate per i visti, i viaggiatori sono pronti a condividere le proprie informazioni sull’immigrazione se ciò si traduce in processi aeroportuali più rapidi e agevoli. Sfruttare la disponibilità dei viaggiatori a utilizzare i processi online e condividere le informazioni in anticipo è sempre una soluzione vantaggiosa per tutti”, ha affermato Careen.

“In aeroporto la velocità è fondamentale. I passeggeri si aspettano processi semplificati e tempi di attesa minimi. Preferiscono utilizzare la biometria per accelerare le procedure, preferiscono completare più processi fuori sede e arrivare all’aeroporto pronti a volare. Il 74% ha dichiarato che viaggiando solo con il bagaglio a mano, prevede di andare dal marciapiede al gate d’imbarco in 30 minuti o meno, un aumento rispetto al 54% del 2022. I passeggeri desiderano completare più elementi di elaborazione fuori dall’aeroporto.

La fiducia nell’identificazione biometrica è in aumento. Negli ultimi 12 mesi, il 46% dei passeggeri ha utilizzato i dati biometrici in aeroporto, rispetto al 34% nel 2022. Inoltre, il 75% dei passeggeri preferisce utilizzare i dati biometrici rispetto ai tradizionali passaporti e carte d’imbarco. Tra coloro che hanno utilizzato l’identificazione biometrica durante i loro viaggi, il 46% ha riportato un tasso di soddisfazione dell’85%. Sebbene la protezione dei dati rimanga una preoccupazione per la metà dei viaggiatori, il 40% sarebbe più aperto alle soluzioni biometriche se fosse sicuro che le proprie informazioni personali siano al sicuro, un aumento rispetto al 33% nel 2022.

L’iniziativa One ID della IATA sta rivoluzionando i processi aeroportuali utilizzando la biometria in modo che i passeggeri non debbano fare la fila alla partenza o all’arrivo. Gli standard ‘Digitalization of Admissibility’ recentemente sviluppati da IATA rappresentano l’ultimo progresso con un meccanismo che consente ai passeggeri di ottenere digitalmente tutte le necessarie autorizzazioni pre-viaggio direttamente dai governi prima del viaggio. Con lo stato “OK to Fly” condiviso con la compagnia aerea, i viaggiatori possono ignorare tutte le verifiche dei documenti in aeroporto e godere di un processo di viaggio accelerato”, continua IATA.

“Abbiamo gli standard e la tecnologia per migliorare radicalmente l’esperienza di viaggio internazionale. Ma possiamo muoverci solo al ritmo consentito dai governi nell’ambito delle loro normative. Ecco perché una priorità assoluta nella realizzazione di viaggi senza soluzione di continuità abilitati a One ID è collaborare con i governi per dimostrare che il controllo delle frontiere può essere più sicuro rendendo allo stesso tempo più conveniente il viaggio dei passeggeri”, ha affermato Careen.

“I risultati GPS si basano su oltre 8.000 risposte provenienti da più di 200 paesi. Il sondaggio fornisce informazioni su ciò che i passeggeri vorrebbero dalla loro esperienza di viaggio aereo”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)