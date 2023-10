Norwegian introduce fossil-free aviation fuel equivalente a 100 voli sulla rotta più trafficata della Danimarca tra Aalborg e Copenhagen

Norwegian acquisterà fossil-free aviation fuel per alimentare l’equivalente di 100 voli tra Aalborg e Copenhagen. L’iniziativa dimostra che ridurre l’impronta climatica dell’aviazione danese è già possibile oggi.

“Il governo danese ha annunciato l’obiettivo di avere una “green domestic route” in Danimarca entro il 2025. Norwegian, insieme Aalborg Airport, sta dimostrando che operare voli su larga scala con fossil-free aviation fuel, noto anche come SAF, è già possibile oggi.

Gli aerei oggi sono limitati a una miscela del 50% di fossil-free fuel e conventional aviation fuel. A causa di questa limitazione Norwegian ha scelto di acquistare la quantità di carburante necessaria per i 100 voli con fossil-free fuel e di consegnarla alle strutture dell’aeroporto di Aalborg. Ciò consente a Norwegian di introdurre carburante per aerei privo di fossili sulla rotta interna più trafficata della Danimarca tra Aalborg e Copenhagen. L’iniziativa è un altro passo verso l’ambizione della compagnia aerea di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030. All’inizio di quest’anno Norwegian ha annunciato che la compagnia aerea aveva collaborato con Norsk e-Fuel per costruire il primo full-scale electro-fuel plant”, afferma Norwegian.

Geir Karlsen, CEO di Norwegian, ha preso parte oggi all’evento di apertura presso l’aeroporto di Aalborg: “Da tempo ci si concentra su come l’aviazione domestica in Danimarca possa utilizzare carburante più sostenibile, sia a breve che a lungo termine. La nostra iniziativa di effettuare l’equivalente di 100 voli senza combustibili fossili in Danimarca è una forte dimostrazione che ciò è possibile oggi con le infrastrutture esistenti. Tuttavia, affinché i fossil-free flights siano una pratica comune entro il 2025, la disponibilità di fossil-free aviation fuel deve aumentare drasticamente rispetto alle quantità limitate di carburante disponibili oggi”.

“Aalborg Airport riceverà la consegna inaugurale di carburante non fossile da DCC e Shell Aviation Denmark. Il consumo sui 100 voli ammonta complessivamente a circa 140 tonnellate. L’utilizzo di combustibili non fossili nelle prossime due settimane corrisponde a una riduzione delle emissioni di CO2 di Norwegian fino all’80% sulla tratta tra Aalborg e Copenhagen. Nel corso di un anno, Norwegian opera circa 2.200 voli tra Aalborg e Copenhagen, consumando circa 3.000 tonnellate di aviation fuel. Se la quantità equivalente di fossil-free aviation fuel venisse introdotta su tutti i voli nell’arco di un anno, le emissioni di carbonio verrebbero ridotte di quasi 10.000 tonnellate (dal punto di vista del ciclo di vita)”, prosegue Norwegian.

“Aalborg Airport è lieto che Norwegian ci abbia scelto come partner per questa iniziativa. Il SAF è il futuro di tutta l’aviazione. Come aeroporto, assistiamo con le infrastrutture in questo progetto e ci aspettiamo che possa contribuire alla creazione della prima green domestic route della Danimarca dall’aeroporto di Aalborg nel 2025″, afferma Niels Hemmingsen, Managing Director at Aalborg Airport.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)