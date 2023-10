News Brevi – 26.10.2023

BRITISH AIRWAYS COMPLETA IL RINNOVO DELLA SUA CLUB LOUNGE PRESSO IL TERMINAL 5B DI HEATHROW – British Airways ha completato la fase finale del rinnovamento della lounge situata ai gate B del Terminal 5 di London Heathrow, con una serie di miglioramenti di cui i clienti potranno godere prima del loro volo. La compagnia ha introdotto nuove funzionalità nella sua lounge T5B per i suoi clienti premium, tra cui un’area per la preparazione del cibo dal vivo con nuove opzioni di menu stagionali. I clienti che desiderano servirsi da soli il cibo possono scegliere tra una gamma di piatti caldi e freddi disponibili nell’area gastronomia riprogettata. La nuova stazione di gastronomia offre una scelta più ampia che mai, tra cui una gamma di prelibatezze per la colazione, panini e spuntini leggeri. Altrove nella lounge, la compagnia aerea ha introdotto nuovi mobili, pavimenti e arredi su misura, per conferire un aspetto elevato. La compagnia aerea ha anche introdotto una zona tranquilla per coloro che desiderano rilassarsi prima del volo. Il completamento del rinnovamento della lounge della compagnia aerea segue l’inaugurazione dell’esclusivo bar Whispering Angel di British Airways all’inizio dell’estate. British Airways ha inoltre recentemente rinnovato le sue lounge First e Club (business class) al Terminal 3 di London Heathrow. La lounge Club ora dispone di un nuovo bar con nuovi mobili e nella First lounge della compagnia aerea i clienti troveranno un esclusivo Concorde Bar e una zona pranzo. La compagnia aerea ha inoltre installato un nuovo bar nella sua First Lounge al Terminal 5 di London Heathrow. I clienti potranno ordinare una gamma di bevande premium, dalle bollicine ai cocktail analcolici, tutti selezionati dal Master of Wine della compagnia aerea. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che l’esperienza in aeroporto è una parte importante del viaggio per i nostri clienti, in particolare per i nostri clienti premium, e ascoltiamo sempre il loro feedback. Vogliamo assicurarci di offrire qualcosa a tutti coloro che utilizzano le nostre lounge, sia che si tratti di fornire un’area per coloro che desiderano rilassarsi, mettersi in pari con il lavoro o un posto dove i nostri clienti possano godersi i nostri piatti ispirati all’originale britannico. Ci auguriamo che questi cambiamenti facciano la differenza nell’esperienza dei nostri clienti prima del volo”. A bordo, British Airways ha introdotto nuovi snack box su tutti i suoi voli a lungo raggio per i clienti che viaggiano in World Traveller (economy) e World Traveller Plus (premium economy). La compagnia aerea ha recentemente annunciato miglioramenti nelle altre lounge, con nuovi mobili aggiunti alla Concorde Room e alla Arrivals lounge a London Heathrow Terminal 5.

AL POLITECNICO DI TORINO OLTRE 17 MILIONI DI EURO DI BANDI PRIN – Il Politecnico di Torino è fortemente impegnato nel campo della ricerca di base di eccellenza e per la creazione di una sempre maggiore connessione tra gli organismi di ricerca italiani. Lo dimostra la grande partecipazione dei gruppi di ricerca dell’Ateneo ai bandi per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN e PRIN PNRR 2022), emanati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziati appunto anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo testimonia poi l’ottimo risultato ottenuto, con più di 17 milioni di finanziamento ottenuti dal Politecnico di Torino, nello specifico 11,7 dal bando PRIN e 5,4 dal PRIN PNRR. In totale, 227 delle ambiziose proposte di team di ricercatori di eccellenza in cui è coinvolto il Politecnico saranno finanziate, più del 40% delle proposte presentate; di queste, 91 sono guidate dall’Ateneo. Ulteriore ottimo segnale per la ricerca svolta dal Politecnico è il grande successo dei giovani ricercatori e ricercatrici, leader di circa il 40% dei progetti finanziati all’Ateneo. Obiettivo dei Bandi è infatti la promozione del sistema nazionale della ricerca e la collaborazione tra università e centri di ricerca, in linea con gli obiettivi del PNRR. Il supporto è dedicato a progetti di ricerca che spaziano nell’ambito dei tre macrosettori individuati dallo European Research Council della Commissione Europea: Scienze Fisiche e Ingegneria, Scienze della Vita, Scienze Sociali e Umanistiche. Date le specializzazioni del Politecnico di Torino, l’Ateneo collabora a 170 progetti del primo settore ERC, a 19 di Scienza della Vita e 38 di Scienze Sociali e Umanistiche. “La ricerca al Politecnico di Torino mantiene il suo livello di eccellenza, sia a livello quantitativo che qualitativo”, sottolinea il professor Matteo Sonza Reorda, Vice Rettore alla Ricerca del Politecnico di Torino. “Lo conferma l’ottimo risultato conseguito dai nostri team di ricercatori e ricercatrici nella partecipazione ai bandi PRIN, per questa tornata sostenuti anche dal PNRR. I progetti presentati da ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo hanno avuto un elevato tasso di successo, a conferma della qualità della nostra ricerca e della nostra capacità di elaborare proposte di grande qualità per nuove attività di ricerca. Anche grazie ai progetti PRIN continuiamo a esplorare nuovi ambiti e individuare nuove soluzioni, che spesso diventano con il tempo il punto di partenza per attività di ricerca a carattere più applicativo. In questo modo il Politecnico di Torino continua a coniugare ai massimi livelli ricerca di base e ricerca applicata”.

VUELING: CONSIGLI CONTRO LA PAURA DI VOLARE – Vueling informa: “In un periodo come quello di Halloween in cui si affrontano e si esorcizzano le proprie paure, trasformandole in gioco, la compagnia aerea Vueling, parte del gruppo IAG, ha stilato una lista di consigli per combattere e tenere sotto controllo la paura di volare: nota anche come aerofobia, questa forma d’ansia deriva dal sentirsi in una situazione di pericolo che non si può gestire, viaggiando su un mezzo a migliaia di metri da terra e su cui non si ha alcun controllo. Le parole chiave per affrontare l’aerofobia sono rilassarsi e razionalizzare. Ecco che quindi Vueling consiglia alcune semplici strategie per alleviare il carico di stress prima del viaggio, una volta arrivati in aeroporto e durante il volo. Un ottimo esercizio da mettere in pratica prima di intraprendere il viaggio è quello di informarsi sul funzionamento degli aerei: questo perché, quando si ha paura di qualcosa, spesso è anche perché non si capisce bene come funzioni. Guardare video tutorial o leggere articoli e guide può essere di aiuto nel sentirsi più in controllo e meno vulnerabili, contribuendo a ridurre l’ansia. Un’altra tattica importante per tranquillizzarsi e affrontare il volo con maggiore serenità è quella di riposare prima di partire: quando si è stanchi, infatti, si è più suscettibili all’ansia e allo stress. Una volta attuate queste prime tattiche per rilassarsi, è essenziale organizzarsi e pianificare per arrivare in anticipo in aeroporto, importante per tutti i passeggeri ma soprattutto per chi soffre di aerofobia. Un altro consiglio è quello di non bere caffè o altre bevande stimolanti, perché possono aumentare la frequenza cardiaca e peggiorare i sintomi dell’ansia, rendendo così il volo più difficile da affrontare”. “Ed eccoci arrivati (finalmente?) al temuto momento del volo. Un primo passo virtuoso per affrontare l’aerofobia una volta a bordo è avvisare il personale della propria situazione: hostess e steward sono formati per aiutare i passeggeri con l’ansia, fornendo supporto a quelli che ne soffrono, anche in caso di emergenza. Parlare con loro, o con altri passeggeri, aiuterà a distrarsi, come anche leggere un libro, ascoltare musica o approfittare dell’intrattenimento di bordo: tutti ottimi modi per concentrarsi su qualcos’altro, lasciando minor spazio alle proprie paure. Infine, un’altra strategia per tener sotto controllo l’aerofobia è quella di mettere in pratica le tecniche di respirazione: possono aiutare a regolarizzare il respiro, calmando di conseguenza corpo e mente, concentrandosi sul presente invece di lasciar galoppare i pensieri negativi sul futuro e su tutte le cose che potrebbero andare storte”, conclude Vueling.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 30 settembre 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 30 settembre 2023. Dal primo novembre 2022 al 30 settembre 2023, revenue pari a 38.077 mSEK (US$ 3,512 miliardi), net income per il periodo -4.671 mSEK (US$ -431 milioni)”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA CON DJ CUPPY LA NUOVA ROTTA TRA LONDON GATWICK E ACCRA – British Airways porta in volo il musicista di origine nigeriana Cuppy’s Afrobeats, con una playlist esclusiva disponibile a bordo dal 1° novembre. Per celebrare l’aumento del numero di voli tra l’Africa e Londra con il lancio della nuova rotta di British Airways da Accra a London Gatwick – oltre ai suoi servizi giornalieri per London Heathrow – Cuppy ha creato una playlist che trasporta i viaggiatori verso un lontano paradiso, prima ancora che il loro volo abbia toccato terra. I clienti dell’intera rete a lungo raggio di British Airways potranno godersi brani tra cui “Jollof On The Jet” e “Feel Good”, che fondono piccanti ritmi africani con hip hop e reggae. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Godersi la musica, i film e i boxset più recenti è una delle cose che i nostri clienti attendono con ansia quando volano con noi, quindi siamo davvero lieti di collaborare con Cuppy e portare di più mix esclusivi a portata di mano. Quest’anno abbiamo raddoppiato i contenuti di intrattenimento disponibili a bordo e gli amanti della musica possono accomodarsi e godersi playlist e podcast popolari di ogni genere”. Questa settimana, la compagnia aerea lancia una nuova rotta da Accra a London Gatwick, unendosi al servizio giornaliero esistente per London Heathrow e offrendo ai viaggiatori una maggiore scelta di orari di volo e aeroporti. I voli partono da Accra alle 21:20 il martedì, giovedì e domenica, con atterraggio a Gatwick alle 04:00. A partire da aprile del prossimo anno, all’orario verrà aggiunto un quarto servizio settimanale. Tutti i voli da London Heathrow ad Accra sono serviti dalla flotta A350 della compagnia aerea, il tipo di aereo più nuovo e più efficiente in termini di consumo di carburante di British Airways, dotato dei business class seat di ultima generazione, Club Suite. I clienti che desiderano eseguire lo streaming di contenuti sui propri dispositivi personali possono anche sfruttare la connettività Wi-Fi della compagnia aerea con vari pacchetti disponibili. La compagnia aerea sta progressivamente implementando il Wi-Fi sia sulla sua flotta a lungo che a corto raggio e la maggior parte dei suoi aerei è ora connessa.

LOCKHEED MARTIN: L’X-59 SELEZIONATO DA TIME TRA LE “BEST INVENTIONS OF 2023” – L’X-59 experimental supersonic aircraft, costruito da Lockheed Martin Skunk Works® e NASA Aeronautics, è stato selezionato come una delle “Top Inventions of 2023” da TIME nella Transportation category. Ogni anno, per oltre due decenni, i redattori di TIME hanno evidenziato i nuovi prodotti e le idee di maggior impatto. Le candidature vengono giudicate in base a diversi fattori chiave, tra cui originalità, efficacia, ambizione e impatto. L’X-59, unico nel suo genere, è stato scelto sulla base di questi fattori poiché è progettato per trasformare il futuro del volo supersonico commerciale, affrontando una delle sfide più persistenti: ridurre il sonic boom. L’X-59 è il fulcro della missione Quest della NASA. Sorvolerà le comunità degli Stati Uniti e i dati di risposta di questi voli verranno raccolti, riguardo l’accettabilità di un leggero sonic boom generato dal design unico dell’aereo. I dati aiuteranno la NASA a fornire alle autorità di regolamentazione le informazioni necessarie per stabilire un commercial supersonic noise standard accettabile, per abrogare l’attuale divieto di viaggi commerciali supersonici via terra. Questa svolta aprirà le porte a un mercato globale completamente nuovo per i produttori di aeromobili, consentendo ai passeggeri di viaggiare ovunque nel mondo in meno della metà del tempo necessario oggi. All’inizio del prossimo anno, l’X-59 sarà presentato al pubblico durante una cerimonia di lancio a Palmdale, California, prima che l’aereo faccia il suo primo volo più avanti nel corso dell’anno.

NUOVO TEST DI SUCCESSO PER L’AEGIS COMBAT SYSTEM DI LOCKHEED MARTIN – La USS CARL M LEVIN (DDG 120) ha completato con successo il Flight Test Aegis Weapon System-48 (FTM-48), noto anche come Vigilant Wyvern, a nord della Pacific Missile Test Range Facility di Kauai, Hawaii. Utilizzando gli ultimi progressi dell’Aegis Combat System, la USS CARL M LEVIN (DDG 120) ha ingaggiato simultaneamente multiple Anti-ship Cruise Missile and Ballistic Missile Defense (BMD) targets, una novità significativa l’Aegis Combat System. Il successo dell’FTM-48 da parte della Missile Defense Agency (MDA) e dell’U.S. Navy Program Executive Office Integrated Warfare Systems (PEO IWS), dimostra l’evoluzione coerente e l’innovazione dell’Aegis Combat System sviluppato da Lockheed Martin, L’Aegis Combat System offre capacità per le minacce odierne, fornendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per crescere con le esigenze di un ambiente in continua evoluzione. Ci sono nuove linee di base in fase di sviluppo per continuare ad affrontare la minaccia di prossima generazione.

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 – Saab presenta i risultati per il terzo trimstre 2023. “Le tensioni geopolitiche stanno influenzando il nostro settore e determinando il maggiore aumento degli investimenti nella difesa negli ultimi 30 anni, in particolare in Europa. Nel terzo trimestre, l’elevata domanda per l’ampio portafoglio di prodotti per la difesa di Saab ha continuato a tradursi in una significativa acquisizione di ordini, in una forte crescita delle vendite e in un miglioramento della redditività”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Gli ordini ricevuti sono stati pari a 14.977 milioni di corone svedesi (7.772), con una forte crescita in tutte le dimensioni degli ordini nel trimestre. Le vendite sono aumentate a 11.527 milioni di corone svedesi (8.751) con una crescita organica del 31%, trainata dalla crescita in tutte le aree di business. L’EBITDA è aumentato del 28% ed ammonta a 1.424 milioni di corone svedesi (1.115), corrispondente ad un margine EBITDA del 12,4% (12,7). L’operating income (EBIT) è aumentato del 51% e ammonta a 859 milioni di corone svedesi (568). L’EBIT margin è stato del 7,5% (6,5) con miglioramenti in diverse aree di business nel trimestre. L’utile netto del periodo è aumentato a 656 milioni di corone svedesi (324) e l’utile per azione è pari a 4,84 corone svedesi (2,28). L’operational cash flow nel trimestre è stato di -2.058 milioni di corone svedesi (559), principalmente a causa della tempistica dei pagamenti dei clienti combinata con maggiori investimenti. La posizione di liquidità netta nel trimestre è di 1,4 miliardi di corone svedesi (0,4). Outlook migliorato, con crescita delle organic sales compresa tra il 19% e il 23%, rispetto alla previsione precedente del 16% – 20%.

AIR ASTANA PRENDE IN CONSEGNA IL SUO UNDICESIMO AIRBUS A321LR – L’undicesimo Airbus A321LR di Air Astana Group è giunto il 24 ottobre ad Almaty, dopo la consegna presso lo stabilimento di assemblaggio ad Amburgo, in Germania. Il numero totale di aeromobili appartenenti alla flotta di Air Astana Group è ora cresciuto fino a 48 aeromobili, di cui 40 che appartengono alla famiglia Airbus. L’Airbus A321LR è configurato con 150 posti di classe economica e 16 posti di classe business, quattro dei quali offrono maggiore spazio. La continua espansione della flotta Airbus A321LR dimostra l’impegno della compagnia aerea nell’operare con aeromobili efficienti dal punto di vista ambientale, offrendo inoltre maggiore comfort ai passeggeri.

PIPISTREL NOMINA APEX AIRCRAFT COME DISTRIBUTORE IN CANADA – Pipistrel, una società di Textron Inc., espande ulteriormente la propria rete di distributori con la nomina di Apex Aircraft Sales Ltd. responsabile delle vendite e del supporto degli aerei Pipistrel in Canada. Apex Aircraft Sales Ltd. supporterà la flotta in crescita di Velis Electro in Canada utilizzata per l’addestramento al volo, oltre a gestire le vendite, il supporto tecnico e la formazione per la gamma Pipistrel di ultralight, light sport and type certified aircraft. Gabriel Massey, CEO e Presidente di Pipistrel, afferma: “Siamo orgogliosi di continuare a far crescere la nostra rete di distribuzione globale con la nomina del nostro nuovo partner di distribuzione. Apex ha un team appassionato e dedicato con una vasta conoscenza dell’aviazione, a cui diamo il benvenuto nella famiglia Pipistrel. Non vedo l’ora di vederli portare la gamma di prodotti Pipistrel agli aviatori canadesi”. Anna Pangrazzi, fondatrice e presidente di Apex Aircraft Sales Ltd. Anna Pangrazzi, Founder and President at Apex Aircraft Sales Ltd, afferma: “Tutti in Apex sono entusiasti che siamo stati selezionati come distributore canadese di Pipistrel, il che è un vero sostegno alla nostra competenza. Non vediamo l’ora di iniziare a mostrare i prodotti Pipistrel ai nostri clienti”. Pipistrel ha annunciato lo scorso anno la prima consegna di Velis Electro in Canada, al Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics. Con altri due ordini per il Velis Electro ora assicurati per i clienti e con consegna prevista nel 2023, Pipistrel e Apex stanno contribuendo a sviluppare una flotta aerea sostenibile in Canada.

EUROFIGHTER: ELITE MILESTONE PER UN PILOTA DELL’AERONAUTICA MILITARE – Eurofighter informa: “Il Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana Daniele Locatelli è entrato a far parte dell’élite. Recentemente ha superato le 3.000 ore di volo sull’Eurofighter Typhoon: è la prima volta che questo traguardo è stato raggiunto. Pilota l’aereo da quasi 20 anni e attualmente ha base in Kuwait, a seguito di un accordo tra l’Italia e la Kuwait Air Force (KAF), che sta costruendo il suo nuovo squadrone Eurofighter”.

IATA: PROGRESSI NEGLI IMPEGNI PER I PASSEGGERI DISABILITA’ – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del suo Global Passenger Survey (GPS) 2023 relativo all’accessibilità del trasporto aereo ai passeggeri con disabilità, mostrando livelli di soddisfazione significativi tra i passeggeri che hanno utilizzato servizi di assistenza speciale: l’80% dei viaggiatori che utilizzano i servizi di assistenza speciale hanno affermato che le loro aspettative sono state soddisfatte. “Nel 2019, l’Assemblea generale annuale IATA ha adottato una risoluzione che riflette l’impegno dei nostri membri a garantire che ogni viaggiatore abbia accesso a viaggi sicuri, affidabili e dignitosi. Anche se tutti abbiamo ancora molto lavoro da fare per supportare le esigenze dei nostri passeggeri con disabilità, riteniamo che il risultato di questo sondaggio dimostri un progresso verso tale impegno”, ha affermato Conrad Clifford, IATA Deputy Director General and Corporate Secretary. Il sondaggio è in linea anche con l’esperienza delle compagnie aeree secondo cui sempre più viaggiatori richiedono assistenza. “Con la crescita della domanda di assistenza speciale, dovremo trovare modi più personalizzati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori con bisogni speciali. Attualmente una richiesta di assistenza speciale viene quasi sempre soddisfatta con i wheelchair services. Ma le reali esigenze del viaggiatore potrebbero essere molto diverse. Il viaggiatore potrebbe semplicemente aver bisogno di aiuto per orientarsi negli aeroporti affollati, o avere solo difficoltà a superare le scale, o potrebbe essere totalmente mobile ma non vedente. Stiamo lavorando per garantire che le wheelchairs siano disponibili quando necessario e le giuste opzioni per la diversità delle esigenze dei viaggiatori”, ha affermato Linda Ristagno, IATA’s Assistant Director for External Affairs. L’indagine ha inoltre evidenziato l’accessibilità del sito web come un’area di miglioramento. Il 20% dei viaggiatori ha sottolineato che una migliore accessibilità del sito web per le prenotazioni dovrebbe essere una priorità. “Informazioni chiare sono fondamentali per chiunque desideri viaggiare. Ciò è particolarmente rilevante per le persone con disabilità che necessitano di assistenza e devono preparare attentamente l’organizzazione del viaggio. Sebbene le compagnie aeree abbiano fatto passi da gigante nel fornire indicazioni esaustive sui loro siti web, c’è ancora spazio per miglioramenti, in particolare per facilitare la ricerca di informazioni specifiche”, ha affermato Ristagno.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 – Textron Inc. ha annunciato un third quarter 2023 income from continuing operations pari a 1,35 dollari per azione, rispetto a 1,06 dollari per azione nel terzo trimestre 2022. Adjusted income from continuing operations, una misura non GAAP, di 1,49 dollari per azione per il terzo trimestre 2023, rispetto a 1,15 dollari per azione nel terzo trimestre 2022. “Nel trimestre abbiamo registrato ricavi complessivi e profitti operativi netti più elevati, guidati dalla crescita dei settori Aviation, Industrial e Systems”, ha affermato Scott C. Donnelly, Presidente e CEO di Textron. “In Aviation abbiamo registrato il nostro trimestre di ordini più forte dell’anno, con un aumento del 12% rispetto al terzo trimestre 2022”. Textron ora prevede un 2023 adjusted earnings per share compreso tra $5,45 e $5,55, in aumento rispetto alla precedente previsione di $5,20-5,30. I ricavi di Textron Aviation sono stati di 1,3 miliardi di dollari, in aumento di 171 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, riflettendo un volume e un mix più elevati. Textron Aviation ha consegnato 39 jet nel trimestre, in linea con lo scorso anno, e 38 turboprop commerciali, in aumento rispetto ai 33 del terzo trimestre dello scorso anno. L’utile del settore è stato di 160 milioni di dollari nel terzo trimestre, in aumento di 29 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del terzo trimestre ammontava a 7,4 miliardi di dollari. I ricavi di Bell nel trimestre sono stati di 754 milioni di dollari, stabili rispetto al terzo trimestre del 2022, con un volume di elicotteri commerciali inferiore, parzialmente compensato da un maggiore volume militare. Bell ha consegnato 23 elicotteri commerciali nel trimestre, in calo rispetto ai 49 dell’anno scorso. L’utile del segmento di 77 milioni di dollari è aumentato di 3 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del terzo trimestre ammontava a 5,2 miliardi di dollari. I ricavi del segmento Textron eAviation sono stati di 7 milioni di dollari e la perdita del segmento è stata di 19 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023, principalmente correlata ai costi di ricerca e sviluppo.